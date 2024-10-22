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UFC 308, где смотреть, онлайн-трансляция, Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич, Буллет – Петросян

Российский «десант» снова в Абу-Даби! Где смотреть UFC 308
Сергей Сорокин
Российский «десант» в Абу-Даби: превью UFC 308
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Анкалаеву нужен титульник, Чимаев возвращается в клетку.

Дата и время турнира UFC 308

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. Его начало запланировано на 17:00 мск. А основной кард стартует в 21:00. Событие изобилует боями с участием российских спортсменов.

Первым в октагон выйдет Ринат Фахретдинов. Его оппонентом станет Карлос Леал Миранда.

Также на турнире выступит Абусупьян Магомедов. Ему будет противостоять бразилец Брунно Феррейра.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Абусупьян Магомедов — Брунно Феррейра
26 октября 2024, суббота. 19:05 МСК
Абусупьян Магомедов
Не началось
Брунно Феррейра

В рамках основного карда первым из россиян будет биться Шарабутдин Магомедов. Его соперник — представитель Армении Армен Петросян.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Армен Петросян

Следующим свой поединок проведёт Магомед Анкалаев. Он встретится с Александаром Ракичем. Стоит отметить, что бой будет носить претендентский характер.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

В соглавном событии вечера выступят Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Они должны были сойтись в клетке раньше, но тогда Борз был вынужден сняться из-за травмы.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

В главном поединке карда в октагон выйдут Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Они проведут титульный поединок в полулёгком весе.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

Прямая трансляция UFC 308

Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 308

Основной кард

Предварительный кард

  • Джефф Нил — Рафаэль дос Аньос;
  • Матеуш Ребецки — Мыктыбек Оролбай;
  • Абусупьян Магомедов — Брунно Феррейра;
  • Кеннеди Нзечукву — Крис Барнетт;
  • Фарид Башарат — Виктор Уго;
  • Исмаил Наурдиев — Бруно Силва;
  • Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;
  • Ибо Аслан — Раффаэл Серкейра.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
UFC 308: жёсткий вызов для Буллета, важнейшая проверка Чимаева. LIVE
Live
UFC 308: жёсткий вызов для Буллета, важнейшая проверка Чимаева. LIVE
Чимаев — головная боль UFC. Самый ценный актив бесит Дану Уайта Чимаев — головная боль UFC. Самый ценный актив бесит Дану Уайта
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Прогноз на бои турнира UFC 308

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски дал прогноз на поединок между экс-чемпионом организации в среднем дивизионе Робертом Уиттакером и популярным бойцом промоушена Хамзатом Чимаевым.

«Я бы сделал свою ставку на победу Уиттакера. Вообще не понимаю, каким образом он является аутсайдером в этом бою. Я не отрицаю, что Чимаев очень хороший боец, но Роберт будет готов к этому поединку на полную, я вас уверяю. Первый раунд, конечно, будет сложным для Уиттакера, потому что на старте Чимаев всегда очень хорош, но затем он подберёт к нему ключи», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Также прогнозом поделился обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия.

«Хамзат Чимаев размажет Уиттакера. Это то, о чём я думаю. Мне нравится Роберт, но Чимаев его действительно раздавит. Хамзат просто зверь», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор высказался о главном поединке вечера: «К чёрту Топурию. Испания не его родная страна, это моя родина. Он в курсе, что его дом в другом месте, не в Испании. Так что, Макс [Холлоуэй], удачи. Воздай ему по заслугам».

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