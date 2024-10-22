Российский «десант» снова в Абу-Даби! Где смотреть UFC 308

Дата и время турнира UFC 308

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. Его начало запланировано на 17:00 мск. А основной кард стартует в 21:00. Событие изобилует боями с участием российских спортсменов.

Первым в октагон выйдет Ринат Фахретдинов. Его оппонентом станет Карлос Леал Миранда.

Также на турнире выступит Абусупьян Магомедов. Ему будет противостоять бразилец Брунно Феррейра.

В рамках основного карда первым из россиян будет биться Шарабутдин Магомедов. Его соперник — представитель Армении Армен Петросян.

Следующим свой поединок проведёт Магомед Анкалаев. Он встретится с Александаром Ракичем. Стоит отметить, что бой будет носить претендентский характер.

В соглавном событии вечера выступят Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Они должны были сойтись в клетке раньше, но тогда Борз был вынужден сняться из-за травмы.

В главном поединке карда в октагон выйдут Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Они проведут титульный поединок в полулёгком весе.

Прямая трансляция UFC 308

Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 308

Основной кард

Предварительный кард

Джефф Нил — Рафаэль дос Аньос;

Матеуш Ребецки — Мыктыбек Оролбай;

Абусупьян Магомедов — Брунно Феррейра;

Кеннеди Нзечукву — Крис Барнетт;

Фарид Башарат — Виктор Уго;

Исмаил Наурдиев — Бруно Силва;

Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;

Ибо Аслан — Раффаэл Серкейра.

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Прогноз на бои турнира UFC 308

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски дал прогноз на поединок между экс-чемпионом организации в среднем дивизионе Робертом Уиттакером и популярным бойцом промоушена Хамзатом Чимаевым.

«Я бы сделал свою ставку на победу Уиттакера. Вообще не понимаю, каким образом он является аутсайдером в этом бою. Я не отрицаю, что Чимаев очень хороший боец, но Роберт будет готов к этому поединку на полную, я вас уверяю. Первый раунд, конечно, будет сложным для Уиттакера, потому что на старте Чимаев всегда очень хорош, но затем он подберёт к нему ключи», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Также прогнозом поделился обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия.

«Хамзат Чимаев размажет Уиттакера. Это то, о чём я думаю. Мне нравится Роберт, но Чимаев его действительно раздавит. Хамзат просто зверь», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор высказался о главном поединке вечера: «К чёрту Топурию. Испания не его родная страна, это моя родина. Он в курсе, что его дом в другом месте, не в Испании. Так что, Макс [Холлоуэй], удачи. Воздай ему по заслугам».