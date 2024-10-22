Шара Буллет — уникальная звезда UFC. Блистает без титулов, трэш-тока и громких боёв

А ведь два года назад он выступал в поп-ММА.

В субботу, 26 октября, в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 308. В главном карде турнира свой поединок проведёт российский боец Шарабутдин Магомедов, который разделит клетку с Арменом Петросяном. Начало турнира запланировано на 17:00 мск. Основной кард стартует в 21:00 мск.

Удивительно, но ещё два года назад Шара Буллет выступал… в промоушене «Наше Дело». С тех пор многое изменилось. Магомедов вихрем залетел в RCC, где без шансов побил двух ярких средневесов лиги – Сергея Мартынова и Михаила Рагозина. После этого Шара завоевал пояс чемпиона Thailand Fighting Championship, за восемь секунд вырубив Виаса Кушала. А следом оказался в UFC, где продолжил феерить. Буллет заставил спасаться в борьбе крепкого ударника Бруну Силву, согласился на замену соперника и нокаутировал дебютанта Антонио Троколли, а в последнем поединке в ярком стиле одолел Михала Олексейчука.

Буллет в трёх боях получил два бонуса, а теперь выступит в главном карде номерного турнира UFC. Неплохо для парня, который два года назад выступал в поп-ММА, согласитесь? Шара уникален ещё и тем, что уже стал звездой UFC, хотя даже не входит в топ-15 дивизиона. Основная причина – яркий стиль ведения боёв, что очень любят как боссы промоушена, так и фанаты. Различные эффектные кики, колени в прыжке, отличная работа на руках, локти и бэкфисты – стойка Буллета крайне разнообразна, эффектна и, что немаловажно, эффективна.

Также Магомедов привлекает внимание своим внешним видом: Шара – один из самых необычных бойцов лиги.

«Когда он появляется на ТВ, что-то происходит. Я не могу это объяснить, но меня он завораживает. У него отличный рекорд, и я не могу сказать, «Вау, где был этот парень!?», потому что не следил за ним и не видел всех его навыков, но, когда я смотрю на Шару Буллета, я понимаю, что он рождён для больших боёв, больших постеров», — отметил бывший претендент на пояс UFC Чейл Соннен.

Удивительно, но Магомедов получил звёздный статус без скандалов, трэш-тока и прочих вещей, которые любят устраивать бойцы. Шара уважительно относится к соперникам, а ещё более уважительно относится к болельщикам. В своих речах после боёв Буллет старается не забыть никого – и это сильно подкупает. Особенно его фишка с «простыми русскими мужиками».

«Спасибо моим братьям, арабскому миру, России, Казахстану, Туркменистану, Азербайджану, Армении! Для меня большая честь выступить на первом историческом турнире в Саудовской Аравии, я долго этого ждал и хотел выступить здесь. Спасибо всем, кто за меня болеет! Дагестан, все добрые русские мужики, спасибо!» — сказал Буллет после победы над Антонио Троколли.

Шарабутдин Магомедов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Шара действительно становится настоящей звездой UFC, причём как в октагоне, так и за его пределами. Он записывает контент с Ниной Драмой, снимается в рекламе на официальном канале промоушена, получает место в главном карде одного из главных турниров года. И, ещё раз – это всё без титулов, места в рейтинге, трэш-тока и различных выходок. Уникальная ситуация для лиги – но и Буллет уникальный боец.

Очередное яркое выступление, тем более на большом турнире в Абу-Даби, вполне может принести ему место в рейтинге. А за этим последуют большие бои, которых Шара явно заслуживает.