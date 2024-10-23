Самый долгий путь к титульнику. Как и почему UFC игнорирует Анкалаева

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. Одним из главных действующих лиц станет Магомед Анкалаев. Россиянин получил долгожданный поединок, подкреплённый претендентским статусом. А противостоять нашему соотечественнику будет Александар Ракич.

Любопытно, что претенденты подходят к бою с совершенно разным бэкграундом. За три года Александар провёл всего лишь два поединка. И, что примечательно, оба завершились поражениями. А Анкалаев не проигрывает в UFC на протяжении уже 12 боёв. Но по-прежнему раз за разом остаётся за бортом титульника.

Стоит отметить, что Анкалаева не первый раз отодвигают от шанса сразиться за пояс. Первый заход был ровно таким же. Россиянин ворвался в лучшую лигу на планете неудачно. Дебютный поединок обернулся поражением. Пол Крэйг взял Магомеда на треугольник и не простил. После этого наш соотечественник проделал работу над ошибками и начал штамповать победы. Однако чтобы впервые получить возможность биться за чемпионский титул, пришлось провести… девять удачных боёв. Любопытно, что Анкалаев не был однобоким, скучным в клетке. Россиянин побеждал на любой вкус, показывал себя классно. Но лигу не устраивало то, как Магомед вёл себя за пределами клетки.

В UFC, и это не секрет, заинтересованы в ярких бойцах. Причём именно в тех парнях, которые способны классно показывать себя и в октагоне, и за его пределами. А Магомеду этого катастрофически не хватало. Он практически не активничал в социальных сетях, редко отвечал на выпады со стороны соперников. Поэтому сначала боссы лиги сделали ему несколько предупреждений, а затем и вовсе забили тревогу. Перед поединком с Яном Блаховичем Анкалаев немного раскрылся. Однако лига так и не нашла вариантов, чтобы раскручивать Магомеда. Наверное, именно по этой причине в поединке рефери насчитали очень спорную ничью. А титул так и остался вакантным.

Магомед Анкалаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Вот и теперь после спорного судейского решения пришлось ждать. С того момента прошло уже почти два года. Анкалаев даже попытался измениться. Он стал более активно появляться в социальных сетях и медиа. В адрес Алекса Перейры несутся обвинения, угрозы и даже оскорбления. Но в UFC так и не организовали этот поединок. Хотя за пояс успели подраться практически все. Самым любопытным было появление в титульнике Халила Раунтри. Он находился очень далеко от вершины рейтинга и не смог навязывать бразильцу серьёзную конкуренцию. Но в итоге-то свои силы американец попробовал.

Любопытно, что претендентский статус у боя пока только на бумаге. Лига не раз демонстрировала – даже после победы в нём можно ждать очень долго. И такие случаи вовсе не являются редкостью. Кроме того, немного удивили слова Даны Уайта. Босс промоушена действительно рассуждает о том, чтобы проверить чемпиона Анкалаевым. С другой стороны, он продолжает ставить Магомеду условия. И если вчитываться в слова Даны глубже, можно понять, что ради титульника придётся удивить.

Дана Уайт президент UFC «Я не могу вспомнить, какой момент это был, но, когда мы устроили бой Перейры с Халилом Раунтри, у Анкалаева уже был назначен бой. Послушайте, Анкалаев – второй номер. Если он покажет невероятное выступление, а Алекс останется чемпионом, это будет следующий бой».

Анкалаев действительно является не самым ярким потенциальным чемпионом. И в UFC это прекрасно понимают. Как осознают и то, что Магомед может стать непреодолимой преградой на пути бразильца. Россиянин не станет рубиться в стойке и просто утянет соперника в борьбу. Такое завоевание титула вряд ли будет воспринято с восторгом публикой. Да и нет уверенности в том, что после этого Анкалаев сможет изменить стиль, показать что-то качественно новое. Лига любит продвигать совершенно других чемпионов. Но сейчас всё в руках Магомеда. Ему нужно ярко и красиво побеждать Ракича. И тогда у UFC не будет выхода – лиге придётся дать россиянину ещё один шанс.