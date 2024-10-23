Вот с кем должен драться Тайсон. Реванш Железного Майка и Льюиса войдёт в историю

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне, США, состоится вечер профессионального бокса. Возглавит его громкий поединок между легендарным Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.

Этот бой должен был пройти ещё летом, однако у Железного Майка возникли проблемы со здоровьем, из-за этого поединок перенесли. Многие изначально скептически отнеслись к такому анонсу: Тайсону, на секундочку, 58 лет. Никто не умаляет заслуг Майка, да и в форме для своего возраста он находится в отличной. Вот только соперник вдвое моложе, и за здоровье Тайсона действительно страшно, особенно после того, как бой был перенесён.

«Как Джейку Полу не стыдно? Молодой парняга. Вызывает на бой Тайсона, которому 57 лет и который давно вышел из кондиций. Сейчас он больной человек, не слезающий с марихуаны. Чего Полу не хватает в жизни? Хочешь адреналина, вызови Фрэнсиса Нганну. Если ты такой смелый. Нганну хоть и не боксёр, но что-то близкое к этому. Ему хотя бы не 57 лет», — высказал своё мнение тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов.

Впрочем, пути назад уже нет, меньше чем через месяц Пол и Тайсон разделят ринг, если опять не случится никакого форс-мажора. Оба обещают нокаутировать друг друга, однако есть ощущение, что бой всё-таки будет носить выставочный характер, хотя и заявлен как профессиональный. Удивительно, но Тайсон и в 58 лет пользуется спросом. Не успел он провести бой с известным блогером, как на горизонте замаячил вариант с ещё одним поединком, причём куда более интересным, чем с Полом. Легендарный Леннокс Льюис, бывший абсолютный чемпион мира в королевском дивизионе, заявил, что не против провести реванш с Железным Майком. Правда, назвал и условие.

«Давайте для начала посмотрим, как Майк будет выглядеть в предстоящем бою. А уже после этого я дам окончательный ответ», — сказал Льюис на канале TMZSports в YouTube.

Свой первый бой Льюис и Тайсон провели в 2002 году. Несмотря на то что Льюис на год старше Майка, к поединку они подошли в разной форме. Леннокс был обладателем двух чемпионских поясов, Тайсон же хоть и оправился от двух поражений от Эвандера Холифилда, но явно был далёк от идеальных кондиций. Зато привычки Майка и его поведение оказались при нём. Тайсон устроил потасовку на пресс-конференции, попытался ударить Льюиса, атаковал его охранника, плюнул в президента WBC Хосе Сулеймана и укусил Леннокса за ногу. Феерия, а не пресс-конференция. Она в итоге была признана событием года: не бой, а пресс-конференция. Сам поединок получился менее эффектным, Майка хватило на три раунда, после чего он устал, замедлился, а Леннокс оформил досрочную победу в восьмом раунде.

Майк Тайсон – Джейк Пол Фото: Manny Millan/Getty Images

С учётом всей подноготной реванш Льюиса и Тайсона был бы куда более интригующим, чем бой Майка с Полом. Да, Ленноксу тоже под 60 лет, и вряд ли это будет какой-то умопомрачительный поединок со спортивной точки зрения, но пенсионеры, если они выходят в ринг, должны драться с пенсионерами, а не с молодыми и здоровыми парнями. Второй бой Льюиса и Тайсона станет продолжением жаркой истории, и в ней не будет проигравших: два легендарных боксёра порадуют фанатов старой школы ещё одним выходом в ринг. Может, и фантастическую пресс-конференцию повторят, кто знает.