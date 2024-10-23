Что сломалось в карьере великого таланта? Изучаем провал Гассиева

26 октября в Ереване состоится большой боксёрский турнир. Особенно ожидаемым является бой с участием Мурата Гассиева. Он возвращается в ринг после годичной паузы. В сентябре 2023 года россиянин проиграл Отто Валлину и теперь попытается вернуться на победную тропу. В соперниках у него непобеждённый датчанин Кем Юнгквист, который за свою карьеру ещё не встречался с боксёрами уровня Гассиева.

Мурат считался невероятным талантом, ему выписывались большие авансы. Железный даже добирался до очень статусных поясов. Но в ключевой момент наступил перелом, и всё пошло по крайне неприятному сценарию. Теперь Гассиев изо всех сил старается реанимировать угасающую профессиональную карьеру. И поединок с Юнгквистом – важнейший вызов.

Безусловно, одним из определяющих и переломных стал 2018 год. А именно – поединок с Александром Усиком. До этого россиянин шёл непобеждённым, штамповал удачные бои и выглядел превосходно. Но принятый сложнейший вызов обошёлся слишком дорого. Поединок прошёл в России, что лишь добавляло Мурату ответственности и волнения. В итоге на кон было поставлено слишком многое. А судьбу боя решал судейский вердикт. Все рефери приняли сторону Усика. И с этого момента карьера Гассиева, как показалось, начала рушиться на глазах.

Конечно, тренер Гассиева утверждал обратное. Виталий Сланов даже говорил, что осечку Мурат принял «расслабленно». Но подчёркивал – никто не знает, что у бойца внутри: «Это нужно у Мурата спросить. Мне как тренеру неважно – «ноль» или «единица». Для меня лично его первое поражение стало большим стрессом. А он как-то расслабленно это воспринял. Он не был спокоен, но успокаивал меня. Мы не видим, что внутри происходит у боксёра. Мы с ним ни разу не разговаривали о том, как он ощущает себя после поражения. Это его дело, я в эти психологические игры не играю. Он мужчина, всё достойно воспринимает».

Мурат Гассиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Спустя время кажется, что ошибкой стал переход в новую весовую категорию. После осечки Мурат перебрался в тяжёлый вес. Фактически всё пришлось выстраивать заново. В предыдущем дивизионе его удар был настоящим кошмаром. Попадание же к «большим ребятам» заставило россиянина меняться. Он уже не мог пользоваться всеми теми преимуществами, которые делали жизнь в первом тяжёлом весе проще. И многие эксперты в один голос говорили, что Мурату стоит вернуться назад. Например, на это указывал один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький.

«Дивизион пониже – его родной дивизион. В нём ему и следовало оставаться. Ему не нужно было подниматься в тяжёлый вес, он и так в своём весе. Ему даже делать ничего особо не нужно, чтобы спуститься на один дивизион. Если такое решение действительно есть, я его категорически одобряю», – сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Мурат Гассиев Фото: РИА Новости

Отдельного внимания заслуживает работа промоутеров. А к организаторам поединков Мурата действительно огромные вопросы. После попадания в новый дивизион россиянин стал получать бои с соперниками, которых сложно было назвать статусными. Поэтому карьера особо не продвигалась. А некоторые даже справедливо указывали на то, что наметилась стагнация. Чувствовалось, что нужно что-то менять. И на это указывал всё тот же Беленький: «Там, где Гассиев, там много неизвестного. Я не знаю и не понимаю всю его карьеру после боя с Усиком. Любой из проведённых после этого поединков был непонятно зачем. Его эти бои куда-то вели? Не хочу говорить, что это было ошибкой. Может быть, я чего-то не знаю — даже наверняка. Тем не менее со дня боя с Усиком Гассиев не провёл ни одного значимого боя. У него были травмы, но, даже когда тебе 24 года, нельзя так вольготно обращаться со временем. Это чревато».

Ещё одной проблемой стал организм россиянина. Во-первых, постоянными стали травмы. Мурат то ломал руку, то получал проблемы с позвоночником, которые требовали операционного вмешательства. Во-вторых, некоторые указывали на излишнюю любовь Гассиева к вкусной еде. Да и сам россиянин указывал на то, что в паузах между выступлениями позволяет себе не особенно режимить: «Что нужно сделать в Осетии? Поесть осетинских пирогов, конечно. В любом ресторане их готовят очень вкусно. Попробовать местные сыры и пиво. Поехать в горы. Это самое основное, что должен сделать каждый турист. А вообще, самые вкусные пироги делают не в ресторанах, а бабушки дома».

На карьеру Гассиева влияет не один фактор, а их совокупность. И теперь Мурат находится в важнейшей точке на своём пути. Второе поражение подряд может поставить на нём крест. А вот победа может, наоборот, перезагрузить карьеру россиянина.