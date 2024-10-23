Уиттакер сломает Чимаева? Соперника хуже нельзя было придумать

В субботу, 26 октября, в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 308. В соглавном событии вечера клетку разделят два топовых средневеса – экс-чемпион организации Роберт Уиттакер и непобеждённый Хамзат Чимаев. Начало турнира запланировано на 17:00 мск. Основной кард стартует в 21:00 мск.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Чимаев и Уиттакер должны были подраться ещё в июне, однако Хамзат вылетел из-за проблем со здоровьем. Роберта с турнира не сняли, а дали ему другого соперника – Икрама Алискерова, с которым Уиттакер разобрался за один раунд. По большому счёту Роберт мог и не давать Чимаеву второго шанса, а требовать у UFC титульный бой. Он закрыл поражение от Дрикуса дю Плесси победами над Пауло Костой и Икрамом Алискеровым и является одним из главным претендентов на пояс. Но Роберт всё-таки согласился встретиться с Хамзатом, что только делает ему честь.

Чимаев заявляет, что не считает Уиттакера самым опасным соперником на данном этапе своей карьеры, но, кажется, Борз лукавит. Оппонент у Хамзата один из самых стилистически неудобных для него – это раз, а также максимально крепкий и опытный – это два. Уиттакер стал чемпионом UFC за год до того, как Чимаев дебютировал в смешанных единоборствах – статистика, которая не особо укладывается в голове. Опыта у Роберта хватит на трёх Хамзатов – Уиттакер в этом спорте уже очень давно и повидал многое.

У Роберта отличный «бензобак» – это, пожалуй, его главное преимущество над Чимаевым. За плечами Уиттакера пять полных пятираундовых поединков, в том числе две «войны» с Йоэлем Ромеро. Хамзат же в пятираундовых боях ещё не участвовал, да и в трёхраундовых чувствовал себя не очень уверенно во второй половине в плане физической подготовки. Если поединок с Уиттакером уйдёт за первый раунд, и уж тем более за третий, шансы Чимаева на победу будут скатываться к нулю.

Поэтому очевидно, что Чимаев будет стремиться к быстрому финишу, как это было в его ранних поединках в UFC, когда он катком проходился по своим соперникам. Только вот, в отличие от того же Кевина Холланда, Уиттакер умеет бороться, в том числе и защищаться от тейкдаунов (82% защиты). «Забороть» Роберта не сумел призёр Олимпийских игр по вольной борьбе Йоэль Ромеро, так что Чимаеву придётся крайне сложно. Тем более что приёмом Роберт проигрывал только однажды – в далёком 2011 году.

Роберт Уиттакер Фото: Chris Unger/Getty Images

Уиттакер умеет сдерживать соперника на дистанции, имеет хорошую ударную технику, причём довольно разнообразную: здесь и кики по разным этажам, в том числе и мощные лоу-кики, и боксёрские навыки. Рубиться с ним в стойке Хамзату тоже будет довольно сложно. Да, тут можно вспомнить поражения Уиттакера и убедиться в том, что с возрастом Роберт стал хуже держать удар. Ну, собственно, ничего удивительного в этом нет, всё-таки урон, накопленный за годы карьеры, даёт о себе знать. Но при этом финишировали Роба за последние 10 лет только Исраэль Адесанья – выходец из кикбоксинга, который вырубал и Алекса Перейру, и Дрикус дю Плесси, имеющий достаточно плотный удар. У Хамзата с ударной техникой не так всё хорошо, как у вышеперечисленных парней, поэтому здесь тоже всё не так однозначно. Тем более что Чимаев и сам побывал в нокдаунах от природного легковеса Гилберта Бёрнса, а у Уиттакера удар куда сильнее.

Пожалуй, самый большой вопрос заключается в том, сможет ли Чимаев затащить Роберта в борьбу и контролировать на земле, а в идеале – там же и финишировать. Уиттакер гораздо крупнее Бёрнса и Усмана, с которыми борьба Борзу не помогла. Во всём остальном у Чимаева нет преимуществ перед Робертом, а в некоторых важных аспектах Уиттакер и вовсе превосходит своего соперника. Поединок будет пятираундовым, и на полной дистанции шансов у Хамзата на победу крайне мало.

Да, Чимаев поменял команду, поменял лагерь, отправился в горы – это всё правильные шаги. Вот только помогут ли они? Хамзат слишком легко, во всяком случае в медиапространстве, относится к предстоящему поединку. Но как бы Борз ни старался хвалиться, его ожидает самый сложный экзамен в карьере, от которого будет зависеть и его будущее. Пока Чимаев остаётся непобеждённой машиной в глазах болельщиков и соперников, но поражение разрушит этот образ моментально.