Пресс-конференция UFC 308: Топурия даст жару, Чимаев поругается со всеми. LIVE

До турнира всё меньше времени – напряжение нарастает.

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. Он будет изобиловать большим количеством поединков с участием россиян. Первым в октагон выйдет Ринат Фахретдинов. Его оппонентом станет Карлос Леал Миранда.

Также на турнире выступит Абусупьян Магомедов. Ему будет противостоять бразилец Брунно Феррейра.

В рамках основного карда первым из россиян будет биться Шарабутдин Магомедов. Его соперник — представитель Армении Армен Петросян.

Следующим свой поединок проведёт Магомед Анкалаев. Он сразится с Александаром Ракичем. Стоит отметить, что бой будет носить претендентский характер.

В соглавном событии вечера выступят Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Они должны были сойтись в клетке раньше, но тогда Борз был вынужден сняться из-за травмы.

В главном поединке карда в октагон выйдут Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Они проведут титульный поединок в полулёгком весе.

А сегодня, 24 октября, состоится пресс-конференция перед турниром. Бойцы получат возможность высказаться перед выходом в октагон.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!

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