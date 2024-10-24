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UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, пресс-конференция, 24 октября 2024 года, MMA, дата и время турнира, когда бои

Пресс-конференция UFC 308: Топурия даст жару, Чимаев поругается со всеми. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 308: пресс-конференция
Комментарии
До турнира всё меньше времени – напряжение нарастает.

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. Он будет изобиловать большим количеством поединков с участием россиян. Первым в октагон выйдет Ринат Фахретдинов. Его оппонентом станет Карлос Леал Миранда.

Также на турнире выступит Абусупьян Магомедов. Ему будет противостоять бразилец Брунно Феррейра.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Абусупьян Магомедов — Брунно Феррейра
26 октября 2024, суббота. 19:05 МСК
Абусупьян Магомедов
Не началось
Брунно Феррейра

В рамках основного карда первым из россиян будет биться Шарабутдин Магомедов. Его соперник — представитель Армении Армен Петросян.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Армен Петросян

Следующим свой поединок проведёт Магомед Анкалаев. Он сразится с Александаром Ракичем. Стоит отметить, что бой будет носить претендентский характер.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

В соглавном событии вечера выступят Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Они должны были сойтись в клетке раньше, но тогда Борз был вынужден сняться из-за травмы.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

В главном поединке карда в октагон выйдут Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Они проведут титульный поединок в полулёгком весе.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

А сегодня, 24 октября, состоится пресс-конференция перед турниром. Бойцы получат возможность высказаться перед выходом в октагон.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!

В Абу-Даби любят собирать карды, которые изобилуют нашими парнями:
UFC 308: Анкалаев рвётся к титулу, Чимаева ждёт самый сложный соперник! LIVE
Live
UFC 308: Анкалаев рвётся к титулу, Чимаева ждёт самый сложный соперник! LIVE

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Где смотреть пресс-конференцию UFC 308 Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 308 Где смотреть турнир UFC 308 с боем Уиттакер — Чимаев Дата и время турнира UFC 308 c поединком Анкалаев — Ракич Полный кард турнира UFC 308
Live Сергей Сорокин

👀 Дана Уайт назвал величайшего бойца в истории ММА

Президент UFC Дана Уайт высказался об американском бойце смешанных единоборств (ММА) чемпионе промоушена в тяжёлой весовой категории Джоне Джонсе.

«Думаю, он величайший боец в истории единоборств. Он величайший боец всех времён. Вероятно, Джон Джонс самый крутой чувак, который когда-либо ходил по Земле. Есть Али, Тайсон и много других великих тяжеловесов, которых я любою. Но Джон Джонс круче», — сказал Уайт на канале Outta Pocket with RGIII в YouTube.

10:15 Сергей Сорокин

🤯 Копылов рассказал, что будет болеть за Петросяна в его бою с Шарой

Российский средневес UFC Роман Копылов поделился симпатиями относительно поединка между своими соотечественниками Шарабутдином Магомедовым по прозвищу Шара Буллет и представителем Армении Арменом Петросяном.

«В бою Армена Петросяна и Шары Буллета болею за своего друга и постоянного спарринг-партнёра Армена. Нас ждёт бой двух ударников мирового уровня. Я считаю Армена более сбалансированным бойцом, и бой с Шарой — идеальная возможность показать всё, на что он способен», — сказал боец команды «Рать» Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

09:46 Сергей Сорокин

😱 «Не пойму, почему он представляет Армению». Шара Буллет — о Петросяне

Известный российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о предстоящем поединке с представителем Армении Арменом Петросяном. Их бой пройдёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября Объединённых Арабских Эмиратах.

«Я хорошо знаю Петросяна. Он представлял Россию, тренируется в Дагестане. Армен — чемпион мира по тайскому боксу. Он давно тренируется в Дагестане и пытается впитать в себя все знания, которыми обладают бойцы. Но он пытается впитать в себя то, чем я пропитан с рождения. Армен тренируется в России, Россия ему дала очень многое, но не могу понять, почему он представляет Армению. Ведь он из России», — сказал Буллет на пресс-конференции.

09:33 Сергей Сорокин

🐺 Илия Топурия: Хамзат Чимаев размажет Уиттакера. Он просто зверь

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия уверен в том, что топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев одержит победу в поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером.

«Хамзат Чимаев размажет Уиттакера. Это то, о чём я думаю. Мне нравится Роберт, но Чимаев его действительно раздавит. Хамзат просто зверь», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

09:32 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию UFC 308

Прямая трансляция пресс-конференции UFC 308 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия.

09:32 Сергей Сорокин

🤔 Энтони Смит: Оздемир может обойти Анкалаева на пути к титулу

Бывший претендент на титул UFC, комментатор и аналитик Энтони Смит считает, что российский полутяжеловес Магомед Анкалаев может не получить чемпионский бой в случае победы над австрийцем Александаром Ракичем на UFC 308.

«Есть хороший шанс того, что у Волкана Оздемира и Карлоса Ульберга найдётся довод. Особенно в том случае, если Анкалаев сделает то, что иногда делает, а именно c треском провалится и всё равно победит. Его уже наказали за это. Дана Уайт был в ярости.

Думаю, если Анкалаев провалится, а Оздемир финиширует Ульберга, у Волкана будут отличные доводы в пользу титульного поединка», — приводит слова Смита MMAJunkie.

09:32 Сергей Сорокин

Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 308

Пресс-конференция перед турниром UFC 308 состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Она стартует в 15:30 по московскому времени.

09:32 Сергей Сорокин

❌ Рахмонов: Анкалаеву не дают бой за титул, UFC невыгодно иметь пять чемпионов из России

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о ситуации российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева в американском промоушене.

«Анкалаев хороший, но почему-то ему не дают [бой за титул]. У UFC своя стратегия. Понимаете? Им тоже невыгодно, чтобы из России или другой страны было пять-шесть чемпионов. Это мировая организация, там своя политика, из-за этого и не дают», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

09:32 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 308 с боем Уиттакер — Чимаев

Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:32 Сергей Сорокин

🔮 Александр Волкановски дал прогноз на бой Уиттакер — Чимаев

«Я бы сделал свою ставку на победу Уиттакера. Я вообще не понимаю, каким образом он является аутсайдером в этом бою. Я не отрицаю, что Чимаев очень хороший боец, но Роберт будет готов к этому поединку на полную, я вас уверяю. Первый раунд, конечно, будет сложным для Уиттакера, потому что на старте Чимаев всегда очень хорош, но затем он подберёт к нему ключи», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

09:31 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 308 c поединком Анкалаев — Ракич

Грандиозный номерной турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Его начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21:00 мск.

09:31 Сергей Сорокин

🤼‍♂️ «Это не поединок по борьбе. Это ММА». Уиттакер — о предстоящем бое с Чимаевым

Экс-чемпион UFC в среднем дивизионе Роберт Уиттакер отреагировал на предстоящий бой с непобеждённым бойцом смешанных единоборств (ММА) Хамзатом Чимаевым.

«Я исключительный во всём. Я быстрее, чем он. Моя техника ударов лучше… Меня сложно победить… Это не поединок по борьбе. Это бой ММА», — сказал Уиттакер в интервью UFC в соцсети X (ранее Twitter).

09:31 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 308

Основной кард

  • Илия Топурия — Макс Холлоуэй;
  • Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;
  • Лерон Мёрфи — Дэн Иге;
  • Магомед Анкалаев — Александар Ракич;
  • Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.

Предварительный кард

  • Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос;
  • Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки;
  • Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов;
  • Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа;
  • Фарид Башарат — Виктор Уго;
  • Бруно Силва — Исмаил Наурдиев;
  • Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;
  • Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра.
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