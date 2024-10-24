Вырубает соперников с одной пощёчины. Великан из России бьётся за пояс в лиге Даны Уайта

24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится интереснейший турнир Power Slap 9. Российские фанаты с нетерпением ждут его главного события. В нём примет участие Василий «Пельмень» Камоцкий. Наш соотечественник ворвался в лигу Даны Уайта и буквально катком и с ходу начал уничтожать оппонентов. Поэтому совершенно закономерно получил возможность сразиться за титул. Правда, легко, совершенно точно, не будет. Россиянина ждёт поединок с Безумным гавайцем. Огромный Лайн Вернс попытается стать преградой на пути Пельменя.

Василий – главная звезда этого вида спорта для фанатов из России. Он обрёл невероятную популярность и любовь болельщиков. Любопытно, что в Камоцкого сразу влюбились и за границей. А всё потому, что Пельмень просто идеально дебютировал в Power Slap. Случилось это летом в Лас-Вегасе (США). Россиянин с ходу получил непростой вызов – на пути оказался поляк Камил Марусащ. Крепкий поляк должен был проверить нашего соотечественника на прочность. Но Василия было не остановить.

Камоцкий получил возможность нанести свою первую пощёчину в лиге. Россиянин тщательно подготовился к удару. А затем атаковал настолько мощно, что Марусащ не выдержал. Поляк моментально потерял сознание и рухнул на пол. Его пришлось ловить и моментально передавать в руки медицинских работников, настолько жёсткой получилась пощёчина от Пельменя. А россиянин начал носиться по арене, разделяя триумф с болельщиками. А главное, Василий произвёл огромное впечатление на Дану Уайта, который был просто в восторге от увиденного. Он одним из первых поздравил Камоцкого с дебютной победой.

Сам Василий прокомментировал свой триумф довольно скромно. Он отметил, что выдал лучший удар в жизни. Однако при этом оценивал свои способности осторожно: «Я думаю, что это пока мой лучший удар. Лучше у меня не получалось. В Красноярске были неплохие удары, но люди после этого вставали, а после этого удара соперник пару минут прямо лежал».

Пельмень подкупает не только своим мастерством. Он является буквально олицетворением России в лиге Даны. Огромный, с солидной бородой. А ещё Камоцкий постоянно рассказывает о жизни в деревне, своих увлечениях. А там – фермерство, комбайны, пахота. Поэтому теперь Василий выходит биться за всю Россию. И чемпионский пояс, если получится победить, он совершенно точно привезёт на родину.

Теперь Василия ждёт сложнейший соперник. Безумный гаваец обладает невероятными габаритами, что является его сильной стороной. Примечательно, что на стороне Вернса – опыт. Он уже четыре раза бился в лиге Даны Уайта. Правда, стартовал Лайн с поражения. Но получилось закрыть его очень быстро. Более того, Вернс выдал серию из трёх побед, что позволило ему стать чемпионом организации. Любопытно, что в последнем поединке против Дэни ван Хеердена дело дошло… до судейского решения. Да, в этом виде спорта бывает и так.

Пельмень признавался, что мечтает о комбайне. Это было перед дебютом россиянина в лиге Даны. Затем Василий поделился радостью – свою мечту он уже реализовал. Теперь у Камоцкого новая мотивация – чемпионский пояс. Но ради него придётся очень серьёзно постараться.