UFC 308 озолотит всех? В Абу-Даби не обидят бойцов деньгами

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. Он будет изобиловать большим количеством поединков с участием россиян. Да и в целом кард буквально наполнен топовыми боями. Начало турнира запланировано на 17:00 мск. Основной кард стартует в 21:00 мск. Традиционно большие вопросы – по гонорарам бойцов. В ОАЭ не скупятся на деньги, чтобы организовывать яркие события. Поэтому и теперь бойцы едут для того, чтобы отправить в свою «копилку» побольше. Видимо, практически каждый получит свой самый «жирный» чек в карьере.

Свой последний поединок Илия Топурия провёл на UFC 298. Тогда в Анахайме (США) он бился с Александром Волкановски. За поединок парни получили много. Топурия – $ 350 тыс., а Волкановски – $ 750 тыс. Но теперь Илия выходит на бой в статусе чемпиона. И уже он может получить тот самый гонорар, который выписали в прошлый раз австралийцу. Это будет логично и справедливо. Вопрос заключается в том, на какой именно отметке будет гонорар Илии. Но нет сомнений, что получит он намного больше, чем по предыдущему чеку. С Холлоуэем дела обстоят сложнее. В его карьере было много «денежных» поединков. Конор Макгрегор, Волкановски, Дастин Порье, Джастин Гэтжи. А за UFC 300 Макс заработал… $ 2,7 млн. Поэтому перебить эту отметку не получится точно. Но вряд ли Холлоуэй сейчас думает о финансовой составляющей.

Макс Холлоуэй Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Много денег рассчитывают получить и участники соглавного боя – Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Борз и вовсе говорит об этом практически открыто. Он несколько раз подчеркнул уровень заработков во время медиадня: «Зарабатывать деньги вообще тяжело. Я собираюсь выиграть, забрать свои деньги и поехать домой. В UFC обещали титульный бой после боя с Бёрнсом. Я его не увидел. Так было и с Усманом. Но я доволен тем, сколько зарабатываю. Я зарабатываю больше, чем многие чемпионы. Жизнь хороша».

Уиттакер в последнем поединке выступал в Саудовской Аравии. И там он забрал самый большой гонорар турнира. Роберт разбил Икрама Алискерова и заработал $ 571 тыс. Но нужно понимать, что Чимаев – намного более громкое имя. И гонорар за него должен быть соответствующий. Хамзат, что любопытно, свой самый большой чек получил не за Камару Усмана. И любопытно, что достался ему рекордный гонорар в битве против Кевина Холланда. Там Борз стал богаче на $ 1 млн. Видимо, в ОАЭ готовы дать ещё больше, раз Хамзат так сильно ждёт турнир и свой чек.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Отдельно стоит разобрать претендентский поединок. Для этого можно провести параллели с недавним летним турниром в Абу-Даби, хедлайнерами которого стали Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген. Оба очень неплохо проявили себя в клетке. И получили от организаторов прилично. Нурмагомедов заработал $ 466 тыс. ($ 350 тыс. – за выход, $ 100 тыс. – бонус за победу, $ 16 тыс. – спонсорская выплата). Несмотря на поражение, Сэндхаген получил больше соперника: его гонорар составил $ 521 тыс. ($ 500 тыс. – за выход, $ 21 тыс. – поощрение от спонсоров).

Доходы Магомеда Анкалаева всегда превышают эти показатели. Поэтому и теперь, практически не возникает сомнений, ему дадут больше. А вот Александар Ракич сильно озолотится вряд ли. Дело в том, что в последнее время боец был не особенно активен. И подходит к претендентскому поединку на серии из двух поражений. Требовать «жирный» чек в такой ситуации довольно странно. Поэтому австриец, скорее всего, будет вынужден довольствоваться малым. А вот Анкалаев вполне может замахнуться на рекордные доходы. Особенно если получится финишировать оппонента досрочно. Больше получит и Шара Буллет, который продолжает штамповать победы. Он дерётся ярко, поэтому без бонуса вряд ли останется.

Очень многое для бойцов будет зависеть от пресс-конференции. Перед последними крупными турнирами Дана Уайт был щедр. Бойцы без стеснения простили у босса организации повышенные бонусы. И раз за разом радостный Дана отвечал согласием на их требования. Складывается ощущение, что именно так Уайт старается ещё сильнее мотивировать бойцов на яркие поединки. Поэтому и теперь, учитывая кард, может поднять стандартную планку.