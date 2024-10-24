Пельмень не стал чемпионом. Хитрый гаваец нарушал правила и сохранил пояс

В Абу-Даби в преддверии масштабного турнира UFC 308 состоялся турнир другой лиги Даны Уайта – Лиги пощёчин Power Slap. В главном событии вечера состоялся поединок за чемпионский пояс в супертяжёлом весе между действующим обладателем титула Безумным гавайцем Лайном Вернсом и нашим Василием Камоцким по прозвищу Пельмень.

Камоцкий стал популярным ещё на родине. Огромный парень из деревни вырубал всех пощёчинами в России, впечатлил самого Дану Уайта и отправился покорять новую лигу главы UFC. Путь к чемпионскому титулу оказался очень быстрым, такому явно позавидовал бы Магомед Анкалаев. Василий в первом же бою в Power Slap показал всю свою мощь: первой пощёчиной он наглухо вырубил поляка Камила Марусаща. За польского спортсмена было страшно, а Пельмень впечатлил не только болельщиков, но и боссов лиги, которые тут же захотели видеть его в титульном поединке. Ещё бы: огромный русский бородатый мужик выглядит очень грозно, а его пощёчины, если их вообще так можно назвать, просто смертельные.

«Я думаю, что это пока мой лучший удар. Лучше у меня не получалось. В Красноярске были неплохие удары, но люди после этого вставали, а после этого удара соперник пару минут прямо лежал», — отметил Камоцкий после победы над поляком.

В титульном поединке Камоцкому противостоял действующий обладатель пояса Лайн Вернс. Безумный гаваец нисколько не уступал Пельменю ни в габаритах, ни в опыте. Лайнс провёл в лиге уже четыре поединка до встречи с Василием. Начал Вернс с поражения, но затем выиграл три поединка подряд и стал чемпионом организации.

В рамках турнира состоялось восемь поединков. Выступила и бывший боец UFC Пейдж Ванзант, которая провела поединок против сестры бойца UFC Джона Додсона — Челси Додсон. Бой завершился вничью — все судьи поставили счёт 28-28. Были в рамках турнира и брутальные нокауты, но, конечно, главной интригой был поединок Пельменя и Безумного гавайца.

Чемпионские бои, как и в UFC, пятираундовые, если, конечно, кто-то из бойцов не оформляет нокаут — тогда поединок завершается досрочно. Василий вышел на бой с российским флагом и был максимально заряжен. Первый удар был за чемпионом, что, конечно, давало ему особое преимущество. Первую пощёчину Пельмень выдержал спокойно, после чего бойцы обменялись любезностями. Вернс тоже выдержал стартовый удар Василия, после чего чемпион стал играть на публику. Но судьи после просмотра повтора зафиксировали фол со стороны Вернса, он перекрылся плечом во время удара. Повторный удар Пельменя чемпион принял легко, и ход вновь перешёл к нему.

Со второй пощёчиной чемпиона Василий тоже справился, после чего уже Пельмень попытался завести публику. Ответная пощёчина от Камоцкого получилась плотной, Вернс даже не стал улыбаться, но выстоял на ногах. Третья попытка от Лайна получилась слабой, Пельмень её даже не прочувствовал. Василий пробил плотно, но чемпион вновь нарушил правила, попытался перекрыться плечом, и Камоцкий вновь перебивал свой удар. С ответной попыткой гаваец справился и улыбнулся: мол, можно бить сильнее.

Василий Камоцкий Фото: Из личного архива Камоцкого

Четвёртый раунд вновь начал Вернс, пробил плотно, но Василий справился и стал заводить публику. Ответный удар Камоцкого был очень мощным, но чемпион тоже устоял на ногах. Удивительно, но бой таких гигантов дошёл до решающего раунда. Пятая попытка получилась у Лайна самой тяжёлой, но Пельмень устоял. Оставалась одна попытка у российского бойца, пробил он слабее, чем чемпион, и Вернс выстоял.

В итоге поединок дошёл до судейского решения. Оба выдержали все попытки, причём Пельмень провёл на два удара больше. Казалось, что российский боец сделал всё для победы, ведь чемпион пытался «читерить» и прикрывался плечом. Но судьи вынесли странный вердикт — 49-46, 47-47, 47-47, что привело к ничьей большинством судейских голосов. Пояс остался у чемпиона, что сильно расстроило Пельменя. Василий после боя заявил, что готов к реваншу, а нам остаётся только ждать решения Даны Уайта.