Взвешивание UFC 308: Топурия и Холлоуэй уже сделали вес. У Чимаева будут проблемы? LIVE

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт грандиозный долгожданный номерной турнир UFC 308. Главным событием вечера станет титульный поединок в полулёгком весе — действующий чемпион Илия Топурия встретится с живой легендой промоушена Максом Холлоуэем.
В соглавном бою турнира непобеждённый Хамзат Чимаев предпримет ещё одну попытку прорваться к титульнику и для этого нужно пройти экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.
Другой российский боец, который вправе претендовать на пояс, Магомед Анкалаев встретится в октагоне с очень опасным Александаром Ракичем.
Откроет главный кард турнира поединок в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым (он же — Шара Буллет) и Арменом Петросяном.
Также в рамках UFC 308 Ринат Фахретдинов сойдётся с бразильцем Карлосом Леалем, который выходит на коротком уведомлении. А Абусупьян Магомедов будет биться с Брунно Силвой.
Сегодня, 25 октября, проходит церемония взвешивания перед турниром. Позже бойцы проведут финальные дуэли взглядов. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.
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😎 У Анкалаева и Ракича проблем не возникло
У Ракича вес 93,44 кг.
Анкалаев показал на весах 92,53 кг. Почти на килограмм меньше.
🫡 Фахретдинов и Карлос Леал сделали вес
Ринат Фахретдинов показал на весах 77,56 кг.
У Леала — 76,65 кг.
❗ Топурия и Холлоуэй в весе
Участники главного боя вышли первыми на весы и оба показали 65,77 кг.
Холлоуэй выглядел вымотанным, но это не страшно.
😈 За Чимаевым тоже понаблюдаем
Хамзат проваливал весогонку больше двух лет назад, но тогда он гонял в полусредний вес. Сейчас проблем быть не должно, но бэкграунд Борза заставляет переживать вплоть до момента, когда он выйдет в октагон.
❓Будут ли проблемы у Макса Холлоуэя?
Есть мнение, что перед боем с Джастином Гэтжи, прошедшем в лёгком весе, Макс набрал мышечную массу. Теперь надо сбрасывать больше, чем в прошлый раз. Возможно, это обернётся проблемами.
✅ Менеджер Топурии уже дал понять, что чемпион в весе
Менеджер выложил на странице в социальных сетях фото Илии с подписью: «Угадайте, кто в весе».
Ждём старта официального взвешивания.
😱 Илия Топурия: я бы заставил Махачева очень сильно страдать
Чемпион UFC в полулёгком дивизионе Илия Топурия выразил уверенность, что одолел бы чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.
«Я бы заставил Ислама очень сильно страдать. У меня безупречная физическая подготовка. В пятом раунде у меня те же кондиции, что и в первом. Я представляю угрозу в любую секунду боя. Практикую стиль, с которым Ислам никогда в жизни ещё не сталкивался и никогда не столкнётся, если не встретится со мной. Вот почему я говорю, что прямо сейчас нет никого, кто мог бы затмить меня», — сказал Топурия на канале KOlmenero в YouTube.
Где смотреть взвешивание UFC 308
Прямая трансляция мероприятий будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.
❌ Рахмонов: Анкалаеву не дают бой за титул, UFC невыгодно иметь пять чемпионов из России
Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о ситуации российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева в американском промоушене.
«Анкалаев хороший, но почему-то ему не дают [бой за титул]. У UFC своя стратегия. Понимаете? Им тоже невыгодно, чтобы из России или другой страны было пять-шесть чемпионов. Это мировая организация, там своя политика, из-за этого и не дают», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
Дата и время взвешивания перед турниром UFC 308
Официальное взвешивание UFC 308 стартует состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в 7:50 мск. Церемональное взвешивание и битвы взглядов пройдут так же сегодня в 17:00.
📣 Александр Сарнавский сделал прогноз на главные бои турнира UFC 308
Чемпион AMC Fight Nights в лёгком весе Александр Сарнавский эксклюзивно для «Чемпионата» дал свой прогноз на главные поединки турнира UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Шара против Петросяна — это интересный бой, где очень сложно назвать победителя. Здесь 50 на 50.
Анкалаев против Ракича — думаю, будет победа Анкалаева. Он более разносторонний.
Уиттакер против Чимаев — два бойца, которые могут удивить, но, думаю, Чимаев выиграет.
Топурия против Макса — если Макс не пропустит в первых двух раундах, он заберёт по очкам», — сказал Сарнавский.
Где смотреть турнир UFC 308
Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 Энтони Смит: Оздемир может обойти Анкалаева на пути к титулу
Бывший претендент на титул UFC, комментатор и аналитик Энтони Смит считает, что российский полутяжеловес Магомед Анкалаев может не получить чемпионский бой в случае победы над австрийцем Александаром Ракичем на UFC 308.
«Есть хороший шанс того, что у Волкана Оздемира и Карлоса Ульберга найдётся довод. Особенно в том случае, если Анкалаев сделает то, что иногда делает, а именно c треском провалится и всё равно победит. Его уже наказали за это. Дана Уайт был в ярости.
Думаю, если Анкалаев провалится, а Оздемир финиширует Ульберга, у Волкана будут отличные доводы в пользу титульного поединка», — приводит слова Смита MMAJunkie.
Дата и время турнира UFC 308
Номерной турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Его начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21:00 мск.
🔮 Александр Волкановски дал прогноз на бой Уиттакер — Чимаев
«Я бы сделал свою ставку на победу Уиттакера. Я вообще не понимаю, каким образом он является аутсайдером в этом бою. Я не отрицаю, что Чимаев очень хороший боец, но Роберт будет готов к этому поединку на полную, я вас уверяю. Первый раунд, конечно, будет сложным для Уиттакера, потому что на старте Чимаев всегда очень хорош, но затем он подберёт к нему ключи», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
Полный кард турнира UFC 308
Основной кард
Илия Топурия — Макс Холлоуэй;
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;
Магомед Анкалаев — Александар Ракич;
Лерон Мёрфи — Дэн Иге;
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.
Предварительный кард
Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра;
Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос;
Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки;
Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов;
Кеннеди Нзечукву — Крис Барнетт;
Фарид Башарат — Виктор Уго;
Бруно Силва — Исмаил Наурдиев;
Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда.