Взвешивание UFC 308: Топурия и Холлоуэй уже сделали вес. У Чимаева будут проблемы? LIVE

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт грандиозный долгожданный номерной турнир UFC 308. Главным событием вечера станет титульный поединок в полулёгком весе — действующий чемпион Илия Топурия встретится с живой легендой промоушена Максом Холлоуэем.

В соглавном бою турнира непобеждённый Хамзат Чимаев предпримет ещё одну попытку прорваться к титульнику и для этого нужно пройти экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.

Другой российский боец, который вправе претендовать на пояс, Магомед Анкалаев встретится в октагоне с очень опасным Александаром Ракичем.

Откроет главный кард турнира поединок в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым (он же — Шара Буллет) и Арменом Петросяном.

Также в рамках UFC 308 Ринат Фахретдинов сойдётся с бразильцем Карлосом Леалем, который выходит на коротком уведомлении. А Абусупьян Магомедов будет биться с Брунно Силвой.

Сегодня, 25 октября, проходит церемония взвешивания перед турниром. Позже бойцы проведут финальные дуэли взглядов. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.

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