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UFC 308: Топурия — Холлоуэй, Чимаев — Уиттакер, взвешивание, 25 октября 2024, дата и время турнира, когда бои, онлайн-трансляция

Взвешивание UFC 308: Топурия и Холлоуэй уже сделали вес. У Чимаева будут проблемы? LIVE
Яхья Гасанов
UFC 308: Топурия — Холлоуэй, Чимаев — Уиттакер
Комментарии
Финальные штрихи перед грандиозным ивентом.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт грандиозный долгожданный номерной турнир UFC 308. Главным событием вечера станет титульный поединок в полулёгком весе — действующий чемпион Илия Топурия встретится с живой легендой промоушена Максом Холлоуэем.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

В соглавном бою турнира непобеждённый Хамзат Чимаев предпримет ещё одну попытку прорваться к титульнику и для этого нужно пройти экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

Другой российский боец, который вправе претендовать на пояс, Магомед Анкалаев встретится в октагоне с очень опасным Александаром Ракичем.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

Откроет главный кард турнира поединок в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым (он же — Шара Буллет) и Арменом Петросяном.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Армен Петросян

Также в рамках UFC 308 Ринат Фахретдинов сойдётся с бразильцем Карлосом Леалем, который выходит на коротком уведомлении. А Абусупьян Магомедов будет биться с Брунно Силвой.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда
26 октября 2024, суббота. 17:50 МСК
Ринат Фахретдинов
Не началось
Карлос Леал Миранда
UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Абусупьян Магомедов — Брунно Феррейра
26 октября 2024, суббота. 19:05 МСК
Абусупьян Магомедов
Не началось
Брунно Феррейра

Сегодня, 25 октября, проходит церемония взвешивания перед турниром. Позже бойцы проведут финальные дуэли взглядов. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.

Главное о предстоящем ивенте:
UFC 308: Анкалаев рвётся к титулу, Чимаева ждёт самый сложный соперник! LIVE
Live
UFC 308: Анкалаев рвётся к титулу, Чимаева ждёт самый сложный соперник! LIVE

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😎 У Анкалаева и Ракича проблем не возникло ❗ Топурия и Холлоуэй в весе Где смотреть взвешивание UFC 308 Дата и время взвешивания перед турниром UFC 308 Где смотреть турнир UFC 308 Дата и время турнира UFC 308 Полный кард турнира UFC 308
Live Яхья Гасанов

😎 У Анкалаева и Ракича проблем не возникло

У Ракича вес 93,44 кг.

Анкалаев показал на весах 92,53 кг. Почти на килограмм меньше.

08:08 Яхья Гасанов

🫡 Фахретдинов и Карлос Леал сделали вес

Ринат Фахретдинов показал на весах 77,56 кг.

У Леала — 76,65 кг.

08:04 Яхья Гасанов

❗ Топурия и Холлоуэй в весе

Участники главного боя вышли первыми на весы и оба показали 65,77 кг.

Холлоуэй выглядел вымотанным, но это не страшно.

08:00 Яхья Гасанов

😈 За Чимаевым тоже понаблюдаем

Хамзат проваливал весогонку больше двух лет назад, но тогда он гонял в полусредний вес. Сейчас проблем быть не должно, но бэкграунд Борза заставляет переживать вплоть до момента, когда он выйдет в октагон.

08:00 Яхья Гасанов

❓Будут ли проблемы у Макса Холлоуэя?

Есть мнение, что перед боем с Джастином Гэтжи, прошедшем в лёгком весе, Макс набрал мышечную массу. Теперь надо сбрасывать больше, чем в прошлый раз. Возможно, это обернётся проблемами.

07:21 Яхья Гасанов

✅ Менеджер Топурии уже дал понять, что чемпион в весе

Менеджер выложил на странице в социальных сетях фото Илии с подписью: «Угадайте, кто в весе».

Ждём старта официального взвешивания.

06:53 Яхья Гасанов

😱 Илия Топурия: я бы заставил Махачева очень сильно страдать

Чемпион UFC в полулёгком дивизионе Илия Топурия выразил уверенность, что одолел бы чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.

«Я бы заставил Ислама очень сильно страдать. У меня безупречная физическая подготовка. В пятом раунде у меня те же кондиции, что и в первом. Я представляю угрозу в любую секунду боя. Практикую стиль, с которым Ислам никогда в жизни ещё не сталкивался и никогда не столкнётся, если не встретится со мной. Вот почему я говорю, что прямо сейчас нет никого, кто мог бы затмить меня», — сказал Топурия на канале KOlmenero в YouTube.

06:53 Яхья Гасанов

Где смотреть взвешивание UFC 308

Прямая трансляция мероприятий будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

06:52 Яхья Гасанов

❌ Рахмонов: Анкалаеву не дают бой за титул, UFC невыгодно иметь пять чемпионов из России

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о ситуации российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева в американском промоушене.

«Анкалаев хороший, но почему-то ему не дают [бой за титул]. У UFC своя стратегия. Понимаете? Им тоже невыгодно, чтобы из России или другой страны было пять-шесть чемпионов. Это мировая организация, там своя политика, из-за этого и не дают», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

06:52 Яхья Гасанов

Дата и время взвешивания перед турниром UFC 308

Официальное взвешивание UFC 308 стартует состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в 7:50 мск. Церемональное взвешивание и битвы взглядов пройдут так же сегодня в 17:00.

06:50 Яхья Гасанов

📣 Александр Сарнавский сделал прогноз на главные бои турнира UFC 308

Чемпион AMC Fight Nights в лёгком весе Александр Сарнавский эксклюзивно для «Чемпионата» дал свой прогноз на главные поединки турнира UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Шара против Петросяна — это интересный бой, где очень сложно назвать победителя. Здесь 50 на 50.

Анкалаев против Ракича — думаю, будет победа Анкалаева. Он более разносторонний.

Уиттакер против Чимаев — два бойца, которые могут удивить, но, думаю, Чимаев выиграет.

Топурия против Макса — если Макс не пропустит в первых двух раундах, он заберёт по очкам», — сказал Сарнавский.

06:49 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 308

Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

06:49 Яхья Гасанов

🤔 Энтони Смит: Оздемир может обойти Анкалаева на пути к титулу

Бывший претендент на титул UFC, комментатор и аналитик Энтони Смит считает, что российский полутяжеловес Магомед Анкалаев может не получить чемпионский бой в случае победы над австрийцем Александаром Ракичем на UFC 308.

«Есть хороший шанс того, что у Волкана Оздемира и Карлоса Ульберга найдётся довод. Особенно в том случае, если Анкалаев сделает то, что иногда делает, а именно c треском провалится и всё равно победит. Его уже наказали за это. Дана Уайт был в ярости.

Думаю, если Анкалаев провалится, а Оздемир финиширует Ульберга, у Волкана будут отличные доводы в пользу титульного поединка», — приводит слова Смита MMAJunkie.

06:49 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 308

Номерной турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Его начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21:00 мск.

06:48 Яхья Гасанов

🔮 Александр Волкановски дал прогноз на бой Уиттакер — Чимаев

«Я бы сделал свою ставку на победу Уиттакера. Я вообще не понимаю, каким образом он является аутсайдером в этом бою. Я не отрицаю, что Чимаев очень хороший боец, но Роберт будет готов к этому поединку на полную, я вас уверяю. Первый раунд, конечно, будет сложным для Уиттакера, потому что на старте Чимаев всегда очень хорош, но затем он подберёт к нему ключи», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

06:48 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 308

Основной кард

Илия Топурия — Макс Холлоуэй;
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;
Магомед Анкалаев — Александар Ракич;
Лерон Мёрфи — Дэн Иге;
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.

Предварительный кард

Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра;
Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос;
Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки;
Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов;
Кеннеди Нзечукву — Крис Барнетт;
Фарид Башарат — Виктор Уго;
Бруно Силва — Исмаил Наурдиев;
Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда.

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