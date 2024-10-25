«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: возвращение Кудряшова, бой экс-соперника Хабиба. LIVE

Сегодня, 25 октября, в Москве состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок россиянина Дмитрия Кудряшова с Фернандо Родригесом. Формат боя — шесть раундов по три минуты.
В соглавном событии турнира выступит титулованный боец из России Вячеслав Василевский. Его соперником станет бразилец Глейсон Тибау, известный по противостояниям с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым в UFC. Этот поединок пройдёт в формате четырёх раундов по три минуты.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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💪🏽 Родригес будет ждать момента для нокаута
«Я давно смотрю, как он участвует в бою на ринге. Сейчас он очень хитрый, начал заниматься и скрывает свою настоящую тактику. Он очень опасный боец, очень сильный и у него очень хитрый хук, поэтому я буду всегда держать его на дистанции, чтобы защищаться, и ждать своего момента, чтобы нокаутировать», — сказал Родригес.
Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
🌰 Кудряшов — о сопернике: его лысая голова треснет, как бразильский орех
«Его лысая голова треснет, как бразильский орех, если будет много разговаривать. «Бойцовский клуб» – это в первую очередь шоу, зрелище, которое должны увидеть зрители. Бойцов подбирают так, чтобы люди видели ту самую драку. Противник не будет отступать, но мы его, конечно же, встретим с распростёртой душой», — сказал Кудряшов.
Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится в ночь с 25 на 26 октября в Москве. Главный кард стартует в 23:15 по московскому времени.
🔄 Изначально у Кудряшова был другой соперник
Дмитрий должен был встретиться на ринге с экс-бойцом UFC Грегом Харди. В итоге же соперника заменили из-за травмы и в главном событии оказался Фернандо Родригес.
Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Дмитрий Кудряшов — Фернандо Родригес;
Вячеслав Василевский — Глейсон Тибау;
Артём Сусленков — Кристиан Хаммер;
Давид Суров — Святослав Тетерин.