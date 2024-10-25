Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Бойцовский клуб РЕН ТВ, Дмитрий Кудряшов — Фернандо Родригес, Василевский — Тибау, онлайн-трансляция, где смотреть, дата

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: возвращение Кудряшова, бой экс-соперника Хабиба. LIVE
Яхья Гасанов
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Кудряшов — Родригес
Комментарии
Тибау сможет удивить опытного Василевского?

Сегодня, 25 октября, в Москве состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок россиянина Дмитрия Кудряшова с Фернандо Родригесом. Формат боя — шесть раундов по три минуты.

В соглавном событии турнира выступит титулованный боец из России Вячеслав Василевский. Его соперником станет бразилец Глейсон Тибау, известный по противостояниям с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым в UFC. Этот поединок пройдёт в формате четырёх раундов по три минуты.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Как прошёл предыдущий турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»:
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Кузьмин и Фомич оформили нокауты! Россия vs США — 4:0
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Кузьмин и Фомич оформили нокауты! Россия vs США — 4:0

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Live Яхья Гасанов

💪🏽 Родригес будет ждать момента для нокаута

«Я давно смотрю, как он участвует в бою на ринге. Сейчас он очень хитрый, начал заниматься и скрывает свою настоящую тактику. Он очень опасный боец, очень сильный и у него очень хитрый хук, поэтому я буду всегда держать его на дистанции, чтобы защищаться, и ждать своего момента, чтобы нокаутировать», — сказал Родригес.

10:17 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

10:17 Яхья Гасанов

🌰 Кудряшов — о сопернике: его лысая голова треснет, как бразильский орех

«Его лысая голова треснет, как бразильский орех, если будет много разговаривать. «Бойцовский клуб» – это в первую очередь шоу, зрелище, которое должны увидеть зрители. Бойцов подбирают так, чтобы люди видели ту самую драку. Противник не будет отступать, но мы его, конечно же, встретим с распростёртой душой», — сказал Кудряшов.

10:16 Яхья Гасанов

Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится в ночь с 25 на 26 октября в Москве. Главный кард стартует в 23:15 по московскому времени.

10:16 Яхья Гасанов

🔄 Изначально у Кудряшова был другой соперник

Дмитрий должен был встретиться на ринге с экс-бойцом UFC Грегом Харди. В итоге же соперника заменили из-за травмы и в главном событии оказался Фернандо Родригес.

10:16 Яхья Гасанов

Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Дмитрий Кудряшов — Фернандо Родригес;
Вячеслав Василевский — Глейсон Тибау;
Артём Сусленков — Кристиан Хаммер;
Давид Суров — Святослав Тетерин.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android