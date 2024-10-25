«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: возвращение Кудряшова, бой экс-соперника Хабиба. LIVE

Сегодня, 25 октября, в Москве состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок россиянина Дмитрия Кудряшова с Фернандо Родригесом. Формат боя — шесть раундов по три минуты.

В соглавном событии турнира выступит титулованный боец из России Вячеслав Василевский. Его соперником станет бразилец Глейсон Тибау, известный по противостояниям с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым в UFC. Этот поединок пройдёт в формате четырёх раундов по три минуты.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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