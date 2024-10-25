Боец выдал себя за журналиста и получил шанс попасть в UFC. А так можно было?

24 октября в Абу-Даби прошла пресс-конференция в преддверии турнира UFC 308. Мероприятие проходило вполне стандартно, но тут в дело вмешался парень из Таджикистана, получивший возможность задать вопрос.

Однако вопроса у него не было, зато нашлась просьба для Даны Уайта: «Я непобеждённый элитный боец из Таджикистана Наботов Доробшох. У меня девять побед и 0 поражений. Дана, у меня нет вопроса, я приехал биться на коротком уведомлении. У меня никогда не было менеджера, я пробивался сам. Прошу, дай мне шанс, Дана, я хочу биться в UFC. Дай мне этот шанс, я готов устраивать шоу».

Наботов также заявил, что готов при необходимости выступить и в Претендентской серии. Зал встретил просьбу бойца одобрительными криками, Уайт же уточнил у парня рекорд, возраст и весовую категорию, а затем позвал его на сцену и оттуда отправил к своим людям. Получилась очень необычная и крутая история, которая мгновенно разлетелась по Сети и приковала дополнительное внимание к промоушену.

После пресс-конференции Доробшох Наботов рассказал, что идея обратиться к Дане Уайту возникла спонтанно и изначально он приезжал не с такой целью. А журналисты говорили спортсмену, что главе UFC не понравится такая выходка. Кроме того, боец заявил, что люди из промоушена взяли его номер и договорились о встрече в гостинице, где расположились участники предстоящего турнира.

Доробшох Наботов Фото: Из личного архива бойца

Чем известен Наботов? Согласно Tapology, его профессиональный рекорд — 7-0, а не 9-0, как он сам заявил. Он выступал в ACA Young Eagles, где бьются молодые бойцы, в Ural FC и в AMC Fight Nights, где и провёл свой последний на данный момент бой. Смущает то, что поединки у Доробшоха не очень частые. С июля 2022 года он провёл всего один бой в ноябре 2023-го и сейчас простаивает уже 11 месяцев.

Тем не менее Наботов получит шанс прорваться в UFC. Сезон Претендентской серии уже завершился, так что ждать пришлось бы долго, но Дана Уайт нашёл другой выход. После шоу Power Slap главу UFC спросили о судьбе Доробшоха, и тот рассказал, что таджикистанскому бойцу устроят поединок 14 декабря в Южной Корее, в промоушене Корейского Зомби. И если Наботов там победит, то его подпишут в UFC. Вот такой поворот.

Вообще, Уайт любит подобные истории и старается дать толчок людям в их карьере. Можно вспомнить, как в прошлом году провели конкурс, где болельщики могли почувствовать себя матчмейкерами и предложить бои. Одного парня в итоге пригласили работать в промоушене. А в этом году завирусилась другая история. На турнире одного из канадских промоушенов Уайт отсматривал бойцов, и жена одного из них подозвала Дану и попросила внимательно посмотреть поединок её супруга. В итоге Уайт умудрился этот бой пропустить, но потом посмотрел запись и пригласил спортсмена в Претендентскую серию.

Тот боец проиграл, а вот у Наботова есть шанс построить свою историю. И получится красиво, если он действительно ярко победит в Корее и получит контракт с UFC. А ещё это любопытный прецедент. Будут ли теперь такие просьбы на каждой пресс-конференции или акция добра от Даны Уайта была единичным случаем? В любом случае Наботов вытянул счастливый билет и уже, к примеру, неплохо прокачал свои социальные сети. Удачи ему.