Топурия — недооценённый уникум. Нелепо косплеит Конора, но в остальном прекрасен

26 октября в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 308. Возглавит его титульный поединок в полулёгком весе между непобеждённым чемпионом Илиёй Топурией и бывшим обладателем пояса Максом Холлоуэем. Начало турнира запланировано на 17:00 мск. Основной кард стартует в 21:00.

Для Топурии 2024 год стал по-настоящему прорывным. В марте Илия одержал главную победу в своей карьере, нокаутировав Алекса Волкановски и сместив его с трона, на котором тот сидел очень долго. Тут можно много рассуждать о том, что Алекс не оправился после нокаута в бою с Исламом Махачевым, но это проблемы бывшего чемпиона – Топурия свою работу выполнил ювелирно.

С тех пор Илия не появлялся в октагоне, однако частенько напоминал о себе в медиапространстве. За это время Топурия успел провести интернет-поединки со многими бойцами – испанец грузинского происхождения «закусился» с Исламом Махачевым и командой Хабиба, с Конором Макгрегором, которого он местами старается копировать, теперь досталось Максу Холлоуэю. Но частенько эти попытки скопировать Ноториуса и его поведение выглядят нелепо. Конор-то не всегда выглядит адекватно, однако он был в этом первопроходцем, а Илия натягивает на себя маску плохого парня. Получается не очень. Даже его поведение на вчерашней пресс-конференции: попытки перебить Холлоуэя, который был очень спокоен, попытки вывести его из себя не увенчались успехом, и сам Топурия при этом выглядел смешно.

В спортивном же плане Илия хорош, причём не просто хорош – а практически безупречен. Топурия начинал свои шаги в спорте с греко-римской борьбы, которая дала ему отличную базу. К ней Илия добавил грэпплинг, стал заниматься смешанными единоборствами и превратился в настоящую машину для финишей на земле. В первых семи боях в профессиональных ММА Илия добыл семь побед приёмами, причём самыми разнообразными: здесь и армбар, и гильотина, и удушение Д’Арсе.

Ко всему этому Топурия добавил отличный бокс, поработал над ударной техникой и, залетев в UFC, превратился уже в машину для нокаутов. Из семи побед в лиге Даны Уайта четыре Топурия одержал яркими нокаутами, в том числе под раздачу попал и Алекс Волкановски. Илия чувствует, что нужно публике, и даёт ей это. У Топурии быстрые руки, при этом в них есть нокаутирующая мощь. Илие не нужно много бить, как тому же Холлоуэю, ему хватает и одной точной серии, чтобы отправить соперника спать – Алекс соврать не даст.

При этом Топурия — зрелищный боец, постоянно идёт вперёд, прессингует. Из 15 поединков Илии только два дошли до решения – во всех остальных случаях он финишировал соперников или на земле, или в стойке. Топурия универсален, чего не хватает многим бойцам в его весовой категории. Тот же Макс Холлоуэй – первоклассный ударник, отличный боксёр, но без нокаутирующей мощи и борьбы. Илия же хорош как на земле, так и в стойке, при этом бьёт он как танк. Есть вопросы к функциональному состоянию Илии, и дело не в том, что он быстро устаёт, а скорее в том, что Топурия просто не успевает уставать – практически все его бои заканчиваются досрочно. Вдвойне интересен поэтому предстоящий пятираундовый бой – настоящая проверка для Илии.

И самое важное во всем этом, что Топурии только 27 лет. Он продолжает развиваться и совершенствоваться и является самым молодым чемпионом среди действующих обладателей пояса. Илия способен быть на вершине не один год, в планах у испанца пояса в трёх дивизионах. Звучит, конечно, слишком пафосно, но кто знает – данные у Топурии для этого есть.