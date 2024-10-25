Анкалаев зря глядит за спину Ракичу. У серба есть всё, чтобы одолеть россиянина

Магомед Анкалаев уже долгое время котируется фанатами ММА как главный претендент на титул UFC в полутяжёлом весе. Ему пророчат звание чемпиона и анализируют его потенциальный бой Алексом Перейрой. Однако сначала Магомеду предстоит пройти проверку на прочность в рамках турнира UFC 308, встретившись с весьма опасным соперником. Кто же такой Александар Ракич и за счёт чего он может победить Магомеда?

Сербский боец начал карьеру в единоборствах в 13 лет. Его базой стали бокс и кикбоксинг. На любительском уровне Александар провёл суммарно 40 поединков и стал чемпионом Австрии по кикбоксингу. Благодаря такому мощному бэкграунду Ракич без труда перешёл в смешанные единоборства в 2011 году. А в UFC серб дебютировал ещё через семь лет, по-прежнему находясь в статусе непобеждённого бойца.

И там Ракич с ходу набрал неплохой темп — четыре победы за полтора года, две из которых были одержаны досрочно. Очень хорошо для подающего надежды новичка. Однако в следующих четырёх боях Александар проиграл дважды. Стоит отметить, что поражение от Волкана Оздемира получилось спорным и вызвало определённый резонанс в ММА-сообществе. А бой с Яном Блаховичем остановили, поскольку серб порвал крестообразную связку в правом колене и просто не мог продолжать бой. Победу, естественно, отдали поляку.

Александар Рахич — Ян Блахович Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Досадные поражения не сказались на ментальности Александара. Он восстановил своё здоровье и спустя почти два года вернулся максимально заряженным в октагон на UFC 300, где закатил ярчайшую рубку с чешским самураем Иржи Прохазкой. Тогда Ракич забрал полтора раунда, грамотно работая на дистанции. Однако благодаря неординарному стилю экс-чемпион смог поймать его и нокаутировать. Теперь же сербу предстоит одна из сложнейших задач в карьере — добыть победу в бою с Магомедом Анкалаевым.

Александар является природным полутяжем. Его рост составляет 193 см. а размах рук — 196 см. В антропометрии он превосходит россиянина, чей рост равен 188 см, а размах рук — 190 см. Также серб весьма атлетичный и сильный физически. При этом у него нет явных проблем с кардио, как у того же Майкла Чендлера. Ракич в свободное время предпочитает проводить многочасовые велопрогулки на горных дорогах, благодаря которым он развивает свою выносливость и укрепляет ноги.

В ударной технике Ракич является, вероятно, одним из самых опасных в весе до 93 кг. Его преимущество в том, что у него нет одного коронного нокаутирующего удара. Он может себе позволить финишировать оппонента и с ног, и с рук. Но серб имеет несколько любимых ударов и комбинаций. В частности это джеб на оттяжке, а также хук на ближней дистанции, который испробовал на себе американец Девин Кларк. Это может стать серьёзным препятствием для Магомеда, поскольку многие его соперники успешно наносили ему удары в голову.

Стоит отдельно отметить и кики Александара. Они отличаются резкостью и запредельной физической мощностью. Благодаря антропометрии он может успешно пробивать их по всем этажам даже с дальней дистанции. А по бою Анкалаева с Блаховичем мы знаем, что у Магомеда могут возникнуть серьёзные проблемы, если соперник грамотно «сушит» ноги.

Магомед Анкалаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Однако у Ракича есть и существенные проблемы в стойке. На близкой дистанции он чрезвычайно много рискует и открывается, за что его часто наказывали. В принципе, защита Александара довольно слаба. Он использует лишь высокий блок и челнок, что, безусловно, недостаточно для полноценной обороны.

В партере сербский боец может удивить, в отличие от 90% топов дивизиона. Александар имеет коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу и почти все три раунда контролировал на земле опытнейшего джитсера Энтони Смита, который на момент боя ещё представлял серьёзную опасность. Ракич не брезгует тейкдаунами и в UFC предпринял 20 попыток переводов, из которых три оказались успешными. Кроме того, его показатель защиты от переводов составляет 86%. Это, очевидно, не выдающиеся данные, но на фоне остальных топовых бойцов дивизиона, помимо Анкалаева, Ракич выглядит угрозой в борьбе.

Поединок с Магомедом для каждого бойца — это вызов. Но сейчас ситуация поменялась, и уже россиянину предстоит пройти проверку своих навыков, поскольку Ракич является настоящим универсальным бойцом. У него по-прежнему есть голод до побед, ему нравится драться, и он не боится никого, с учётом того, что не стал отказываться от этого боя, хотя вполне мог принять другой, менее опасный.

Скорее всего, нас будет ждать напряжённая шахматная партия между двумя высококлассными мастерами, которые не станут рисковать своим положением. Вероятно, в концовке каждого раунда мы увидим попытки одного перевести другого на канвас. Но интрига и интерес в этом бою сохранятся.