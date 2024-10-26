UFC 308: россияне «пошумят» в Абу-Даби! Важнейшие шаги Буллета, Анкалаева и Чимаева. LIVE

Грандиозный турнир в ОАЭ ответит на все вопросы о будущем наших парней.

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. Он будет изобиловать большим количеством поединков с участием россиян. Первым в октагон выйдет Ринат Фахретдинов. Его оппонентом станет Карлос Леал Миранда.

Также на турнире выступит Абусупьян Магомедов. Ему будет противостоять бразилец Брунно Феррейра.

В рамках основного карда первым из россиян будет биться Шарабутдин Магомедов. Ему будет противостоять представитель Армении Армен Петросян.

Следующим свой поединок проведёт Магомед Анкалаев. Его соперником станет Александар Ракич. Стоит отметить, что бой будет носить претендентский характер.

В соглавном событии вечера выступят Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Они должны были сойтись в клетке раньше, но тогда Борз был вынужден сняться из-за травмы.

В главном поединке карда в октагон выйдут Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Они проведут титульный поединок в полулёгком весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.