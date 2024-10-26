UFC 308: россияне «пошумят» в Абу-Даби! Важнейшие шаги Буллета, Анкалаева и Чимаева. LIVE

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. Он будет изобиловать большим количеством поединков с участием россиян. Первым в октагон выйдет Ринат Фахретдинов. Его оппонентом станет Карлос Леал Миранда.
Также на турнире выступит Абусупьян Магомедов. Ему будет противостоять бразилец Брунно Феррейра.
В рамках основного карда первым из россиян будет биться Шарабутдин Магомедов. Ему будет противостоять представитель Армении Армен Петросян.
Следующим свой поединок проведёт Магомед Анкалаев. Его соперником станет Александар Ракич. Стоит отметить, что бой будет носить претендентский характер.
В соглавном событии вечера выступят Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Они должны были сойтись в клетке раньше, но тогда Борз был вынужден сняться из-за травмы.
В главном поединке карда в октагон выйдут Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Они проведут титульный поединок в полулёгком весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤷♂️ Штырков: Ракичу нечего предложить Анкалаеву
Известный российский боец RCC Иван Штырков поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником Магомедом Анкалаевым и Александаром Ракичем, представляющим Австрию.
«Ставлю на Анкалаева, думаю, бой продлится все три раунда. Анкалаев заберёт победу решением судей. Ракичу нечего предложить Анкалаеву. Борется он хуже, в стойке опасен, но не для Анкалаева. Если что-то у Анкалаева пойдёт не так в стойке, то он просто заборет его», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
🧠 «Я уже поговорил с Цукербергом». Уайт намерен внедрить ИИ при составлении рейтингов
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что встречался с предпринимателем Марком Цукербергом для обсуждения внедрения искусственного интеллекта при составлении рейтинга бойцов промоушена. Ранее Уайт не раз критиковал рейтинги UFC, заявляя, что они составляются несправедливо.
«Я действительно уже разговаривал с Марком Цукербергом насчёт искусственного интеллекта. Я намерен полностью изменить вопрос составления рейтингов. В 2025 году мы предпримем много серьёзных шагов в этом направлении», — сказал Уайт в эфире UFC on TNT Sports.
🚗 «Реальная машина». Матевосян рассказал о спаррингах с Чимаевым
31-летний российский боец смешанных единоборств армянского происхождения, представитель полутяжёлой весовой категории Григор Матевосян рассказал, что звёздный спортсмен из UFC Хамзат Чимаев был спарринг-партнёром Григора в период подготовки к бою с Эльмаром Гасановым.
«Шикарные впечатления от совместных спаррингов. Первый раз тренировался с такого уровня бойцом. Он реальная машина. Единственный за всю мою карьеру, от кого столько в голову пропустил, сколько ни от кого не пропускал. Он очень сильный боец. Когда я приехал, он был в пиковой форме во время подготовки к бою с Робертом Уиттакером. Я с ним спарринговался, боролся. Очень быстро набрал с ним форму. Он готов встретиться с Уиттакером на 100%. У него всё на высшем уровне, это я ощущал на себе», — приводит слова Матевосяна пресс-служба АСА.
⚽️ Топурия вышел на официальное взвешивание в сопровождении Серхио Рамоса
Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия вышел на церемонию официального взвешивания турнира UFC 308 в сопровождении известного футболиста Серхио Рамоса.
Илия Топурия вышел на взвешивание вместе с Серхио Рамосом
Фото: Скриншот трансляции взвешивания на UFC Fight Pass
👑 «Лучший Борз, когда-либо выходивший в октагон». Чимаев высказался о бое с Уиттакером
«Чувствую себя отлично перед этим боем. В таких тренировочных лагерях до этого я никогда не принимал участия. Такого круга тренеров и такого профессионализма вокруг меня никогда не было. Я вырос на улице, поэтому для меня все бои были дракой. А сейчас мы более профессионально подходим к бою, мне это нравится. Я думаю, должен быть лучший Борз, который когда-либо выходил в октагон. Главная цель — победить. А сабмишеном или нокаутом — мне без разницы. Самое главное – это идти и давить Уиттакера, пока он не сломается. Какая бы победа ни была, мне неважно», — сказал Чимаев на пресс-конференции.
Где смотреть турнир UFC 308 с боем Уиттакер — Чимаев
Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😏 Ракич уверен в своей победе над Анкалаевым
Австрийский полутяжеловес UFC сербского происхождения Александар Ракич уверен, что сможет одержать победу над российским бойцом Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 308 в Абу-Даби.
«Все только и говорят о будущем поединке Магомеда Анкалаева с Алексом Перейрой. Не буду много говорить, а просто покажу на деле, что способен разрушить идею этого поединка. В Абу-Даби буду выступать на территории соперника, но не чувствую никакого прессинга, а всё давление, наоборот, на Анкалаеве. Победитель нашего боя должен получить титульный шанс, и я выложусь на максимум, чтобы получить этот шанс. Хочу выиграть досрочно, но если придётся провести в клетке всё отведённое время, то я заберу там все раунды», — приводит слова Ракича MMAJunkie.
Дата и время турнира UFC 308 c поединком Анкалаев — Ракич
Грандиозный номерной турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Его начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21:00 мск.
👊 Как прошло взвешивание?
Собрали для вас всё интересное, что произошло на взвешивании.
Полный кард турнира UFC 308
Основной кард
- Илия Топурия — Макс Холлоуэй;
- Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;
- Лерон Мёрфи — Дэн Иге;
- Магомед Анкалаев — Александар Ракич;
- Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.
Предварительный кард
- Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос;
- Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки;
- Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов;
- Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа;
- Фарид Башарат — Виктор Уго;
- Бруно Силва — Исмаил Наурдиев;
- Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;
- Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра.