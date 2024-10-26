Кем Юнгквист — Мурат Гассиев: Железный снова в деле. Россиянин спасает карьеру. LIVE

26 октября в Ереване, Армения, состоится большой боксёрский турнир. Особенно ожидаемым является бой Мурата Гассиева. Он возвращается в ринг после годичной паузы. В сентябре 2023 года россиянин проиграл Отто Валлину и теперь попытается вернуться на победную тропу. В соперниках у него непобеждённый датчанин Кем Юнгквист, который за свою карьеру ещё не встречался с боксёрами уровня Гассиева.
Напомним, изначально поединок Гассиева и Юнгквиста должен был состояться 19 октября в Вене, Австрия. Но в итоге место и время проведения турнира были изменены.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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💪 Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость
🔝 Тренер Гассиева назвал лучшее выступление в карьере Мурата
«Для меня бой с Влодарчиком — лучший в карьере Мурата. Раскрутка была колоссальная. Шла реклама на американском телевидении, на улицах Нью-Йорка вывесили множество афиш. На протяжении нескольких дней на Таймс-сквер красовались баннеры с анонсом турнира. Ажиотаж был сумасшедший. И что самое главное, в этой атмосфере Гассиев очень грамотно провёл поединок.
Я неделю до боя не спал, а затем три дня после. Просто не хотелось. Настолько меня переполняли различные чувства. До схватки — напряжение, а после — положительные эмоции. Такого в своей жизни я больше никогда не ощущал», — приводит слова Сланова RT на русском.
Где смотреть поединок Кем Юнгквист – Мурат Гассиев
Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч ТВ» (в повторе). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ивента.
🤔 Беленький: не понимаю карьеру Гассиева после боя с Усиком. Поединки непонятно зачем
Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький высказался по поводу Мурата Гассиева.
«Дивизион пониже – это его родной дивизион. В нём ему и следовало оставаться. Ему не нужно было подниматься в тяжёлый вес, он и так в своём весе. Ему даже делать ничего особенно не нужно, чтобы спуститься на один дивизион. Если такое решение действительно есть, я его категорически одобряю.
Там, где Гассиев, там много неизвестного. Я не знаю и не понимаю всю его карьеру после боя с Усиком. Любой из проведённых после этого поединков был непонятно зачем. Его эти бои куда-то вели? Не хочу говорить, что это было ошибкой. Может быть, я что-то не знаю — даже наверняка. Тем не менее, со дня боя с Усиком Гассиев не провёл ни одного значимого боя. У него были травмы, но даже когда тебе 24 года, нельзя так вольготно обращаться со временем. Это чревато», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Дата и время турнира с боем Юнгквист – Гассиев
Турнир с главным боем Кем Юнгквист – Мурат Гассиев состоится 26 октября в Ереване (Армения). Поединок запланирован на 19:00 по московскому времени.
⚡️ Виталий Сланов высказался о подготовке Мурата Гассиева к следующему бою
Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира по боксу по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева, рассказал о подготовке своего подопечного к следующему поединку.
«Всё идёт по плану. Мурат в полной боевой готовности. Соперник – габаритный, длинные руки, хорошо держит дистанцию, левша. Двигается хорошо для супертяжа», — сказал Сланов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира с главным боем Кем Юнгквист – Мурат Гассиев
- Мурат Гассиев (Армения / Россия) — Кем Юнгквист (Дания). Тяжелый вес;
- Давид Чалоян (Армения) — Хафиз Хамза (Пакистан). Свыше 92 кг;
- Рафаэль Оганесян (Армения) — Отари Гегоберишвили (Грузия). До 86 кг;
- Барегам Арутюнян (Армения) — Анваржан Ходжиев (Кыргызстан). До 48 кг;
- Артур Базеян (Армения) — Виктор Вакула (Молдова). До 60 кг;
- Давид Дзукаев (Россия) — Рахматулло Бойматов (Узбекистан). До 86 кг.