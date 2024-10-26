Кем Юнгквист — Мурат Гассиев: Железный снова в деле. Россиянин спасает карьеру. LIVE

26 октября в Ереване, Армения, состоится большой боксёрский турнир. Особенно ожидаемым является бой Мурата Гассиева. Он возвращается в ринг после годичной паузы. В сентябре 2023 года россиянин проиграл Отто Валлину и теперь попытается вернуться на победную тропу. В соперниках у него непобеждённый датчанин Кем Юнгквист, который за свою карьеру ещё не встречался с боксёрами уровня Гассиева.

Напомним, изначально поединок Гассиева и Юнгквиста должен был состояться 19 октября в Вене, Австрия. Но в итоге место и время проведения турнира были изменены.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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