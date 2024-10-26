Борьба Чимаева — миф или реальность. Изучаем главный козырь Борза

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный номерной турнир UFC 308. Одним из главных действующих лиц станет Хамзат Чимаев. Он возвращается в октагон после длительной паузы. На пути Борза – грозный Роберт Уиттакер. Со второй попытки парни всё-таки сойдутся в клетке.

Многие гадают, как именно пройдёт этот поединок. А особенно интересен его стилистический рисунок. Одни уверены, что Чимаев без сомнений отправится в борьбу, где и найдёт своё счастье. Другие считают, что Уиттакер не позволит уйти из стойки. Да и сам Борз далеко не всегда отказывается от попыток зарубиться с оппонентами. Но есть стойкое ощущение, что отказ от главного козыря делает Хамзата «беззубым».

Первым на пути Борза в UFC оказался Джон Филлипс. Против него идеально сработал любимый приём Чимаева – Д’Арсе. Парни находились в клетке чуть больше шести минут. И за это время Хамзат пропустил всего лишь два удара. Зато сделал две попытки тейкдауна и нанёс 124 атаки (43 из них – акцентированные). Первая же попытка сабмишена увенчалась успехом. Проблем Борз не испытал от слова «совсем». И главной причиной этого была борьба.

Второй бой Хамзата в UFC – битва с Рисом Макки. Три минуты тотальной доминации, технический нокаут. Но и там зарешал тейкдаун, после которого Борз начал буквально деклассировать соперника. 68-0 по ударам, 40 акцентированных попаданий по цели. Однако складывается ощущение, что главным было совсем другое. Отсутствие пропущенных ударов позволяло Чимаеву безболезненно переносить один поединок за другим.

Хамзат Чимаев и Рис Макки Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Джеральд Миршерт продержался против Борза всего лишь 17 секунд. Но этот поединок стоит прятать за скобки сразу. А всё потому, что Чимаев успел нанести четыре удара. И соперник был нокаутирован. Особенной необходимости в уходе в партер попросту не было. Хамзат спокойно разобрал соперника с дистанции. А сколько было пропущенных атак? 0!

Ли Цзинлян сопротивлялся больше трёх минут. Но итог был прежним – победа. В этот раз – после удушающего приёма. По статистике – полная доминация. И вновь определяющим стал быстрый тейкдаун. А в борьбе Борз устроил сопернику избиение. 58-0 по ударам (25 – акцентированные), три попытки сабмишена. Успех Хамзата не вызывал вообще никаких вопросов.

Хамзат Чимаев и Ли Цзинлян Фото: Chris Unger/Getty Images

А дальше был Гилберт Бёрнс. И именно он стал моментом перелома. Трёхраундовая рубка проверила Хамзата на прочность. За 15 минут он попытался перевести оппонента лишь дважды. И за это едва не поплатился. Потому что впервые в карьере проиграл в UFC по количеству ударов – 124-141. Акцентированных атак также было меньше – 108 на 119. Не было ничего удивительного в том, что после поединка лицо Чимаева выглядело побитым. Но рефери всё-таки отдали победу Борзу. Любопытно, что этот результат до сих пор вызывает большие вопросы у многих экспертов.

Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс Фото: James Gilbert/Getty Images

Следующий соперник – Кевин Холланд. Тот бой можно назвать возвращением к истокам. Всего один удар от Хамзата (у соперника – 0). Два тейкдауна, две попытки финишировать оппонента. И быстрая победа. Стоит отметить, что удивил невероятный контроль от Чимаева. Он буквально издевался над оппонентом «на земле». Чимаев хотел именно заставить соперника сдаться. Поэтому не стал молотить по нему ударами. Но в любой момент мог подключить свои кулаки.

Последний бой в UFC – Камару Усман. С ним также пришлось отстоять все 15 минут. В первом раунде Борз был прекрасен, поскольку постоянно шёл в борьбу. В итоге за бой получилось сделать четыре тейкдауна. Но затем Чимаев сломал ребро и не смог перевести дело в партер. Камару перехватил инициативу и едва не победил. Решение судей было за Хамзатом большинством голосов. Однако максимально убедительным такой триумф уже не назовёшь. Кроме того, по акцентированным атакам всё было очень близко – 38-36. Поэтому отказ от борьбы вновь мог выйти Чимаеву боком. Хотя и была объективная причина – полученная травма.

Хамзат по ходу карьеры в UFC наглядно демонстрирует, насколько прекрасно он подготовлен в плане борьбы. А все самые сложнейшие испытания пришлись именно на те поединки, в которых Чимаев пытался работать в стойке. Безусловно, у этого были разные причины, но факт остаётся фактом. Уиттакер – мощнейший ударник, способный потрясти любого оппонента. Поэтому Борзу пора вспомнить про главное «оружие». Без него он рискует просто потеряться в клетке.