Парад непобеждённых. Кто лишится «нолика» на UFC 308

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби пройдёт грандиозный турнир UFC 308. Кард под завязку набит отличными боями, в которых выступят сразу несколько непобеждённых бойцов. И это дополнительная интрига к поединкам. Кто продлит беспроигрышную серию? А кто сегодня потеряет заветный «нолик» в графе поражений?

Илия Топурия возглавляет турнир и ставит на кон не только статус непобеждённого бойца, но и титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Под эгидой лучшего промоушена мира испано-грузинский спортсмен провёл семь поединков, во всех победил, а в пяти случаях финишировал оппонентов. Перед предыдущим боем с Алексом Волкановски Илия в социальных сетях написал, что он действующий чемпион полулёгкого веса, и приписал себе единичку в рекорд. Смелая ставка, которая сыграла. Сейчас Топурия так не эпатирует, но зато обещает нокаутировать Макса Холлоуэя.

Однако Благословенный умеет лишать «ноликов» шумных проспектов, так что списывать его точно не стоит. У Холлоуэя есть и навыки, и необходимые рычаги, и мотивация стать первым бойцом, который смог вернуть титул спустя пять (!) лет. К тому же Макса никогда не нокаутировали. Более того, согласно официальной статистике, он и в нокдауны не падал. Очень интригующее противостояние, и у Топурии есть все шансы потерять и чистый рекорд, и титул.

В соглавном событии вечера бьётся ещё один шумный и непобеждённый боец. Хамзата Чимаева регулярно упоминают как одну из звёзд промоушена. В том числе это делает Дана Уайт. Правда, в силу разных обстоятельств Чимаев выступает далеко не так часто, как хотелось бы. В октябре прошлого года он бился с Камару Усманом, затем в июне сорвался его бой с Робертом Уиттакером, а теперь Борз всё же встретится с австралийцем. Последний поединок окончательно развеял вокруг Чимаева ауру непобедимого человека, так что Уиттакеру дают неплохие шансы на успех. Тут главное — пережить стартовый натиск, а потом передышать Хамзата. Вполне вероятный сценарий, поэтому этот поединок — серьёзнейшая проверка для Борза. Пройдёт ли его борьба и сохранит ли он чистый рекорд?

Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, тоже рискует своим нулём в графе поражений на UFC 308. А ещё Пират очень радует своей активностью. Чуть больше года назад он только дебютировал в UFC, и его поединок открывал турнир. Шара победил, а потом добавил ещё две победы, выступив в июне и в августе на турнирах в Саудовской Аравии и ОАЭ. Теперь Магомедов попробует одержать четвёртую победу под эгидой промоушена. UFC пока «помогает» Шаре, не подсовывая ему борцов, а он благодарит яркими боями. Вот и сейчас в соперниках ударник Армен Петросян, и Буллет уверен, что он вынудит оппонента подключать борьбу, чтобы победить. И на бумаге Шара здесь уверенный фаворит, который должен забирать победу.

В главном карде турнира также будет поединок в полулёгком весе между Дэном Иге и Лероном Мёрфи, который тоже не знает поражений на профессиональном уровне. У британца 14 побед и ничья. Кстати, единственный боец, которого Лерон победить не смог — Зубайра Тухугов. Причём тогда Мёрфи выходил на коротком уведомлении и дебютировал в UFC. После этого было шесть побед, которые вывели Лерона на 12-е место в рейтинге. На UFC 308 у британца будут отличные шансы улучшить рекорд и бросить вызов кому-то из топ-10.

В прелимах турнира будут ещё два непобеждённых бойца. Фарид Башарат встретится с Виктором Уго и идёт серьёзным фаворитом. Правда, тут есть нюанс. Уго накануне провалил весогонку, и бой перенесли в полулёгкий вес, хотя оба бьются в легчайшем. Вот только Башарату об этом сообщили поздновато, и он почти прошёл полную сгонку. В итоге разница на взвешивании была почти четыре килограмма. Вполне вероятно, что это сделает разницу и поможет Уго сотворить апсет. Другой непобеждённый боец Рафаэль Серкейра будет закрывать предварительный кард поединком с Ибо Асланом. Дана Уайт сказал, что ожидания от этого поединка у его команды высокие, так что и мы вправе ждать зрелища. Бойцы идут по равным коэффициентам, и тут будет простая рулетка с шансами 50 на 50 — кто первым попадёт.

Ибо Аслан и Рафаэль Серкейра Фото: Chris Unger/Getty Images

Надо сказать, что все непобеждённые бойцы в карде UFC 308, кроме Серкейры, будут явными фаворитами в своих поединках. Однако, как показывает практика, апсеты должны быть практически на каждом турнире. Пожалуй, самые большие шансы лишиться «нолика» — у Топурии и Чимаева, так как у них наиболее серьёзные соперники. Но октагон всё покажет.