Победа ценой здоровья? Фахретдинов победил бразильца в беспощадной рубке

В Аду-Даби проходит масштабный турнир UFC 308. Предварительный кард открывал российский полусредневес Ринат Фахретдинов по прозвищу Гладиатор. В соперниках у него оказался бразильский дебютант промоушена Карлос Леал Миранда.

Фахретдинов выступает в UFC с июня 2022 года. До поединка с Леалом Ринат провёл в промоушене пять боёв. Начал он с двух уверенных побед над Андреасом Михайлидисом и Брайаном Баттлом единогласным решением судей, а затем задушил известного в прошлом легковеса Кевина Ли. Но в последних двух боях Ринат столкнулся с серьёзным сопротивлением. Поединок против бразильца Элизеу Залески завершился вничью, а Николаса Долби Фахретдинов одолел большинством судейских голосов. На турнире в Абу-Даби Ринат должен был встретиться с опытным бойцом из Узбекистана Нурсултоном Рузибоевым, однако тот получил травму и слетел с поединка, а на замену Фахретдинову дали новичка лиги – бразильца Карлоса Леала.

Да, в UFC предстоящий поединок должен был стать первым для бразильца, но при этом опыта у Леала предостаточно. Он начинал карьеру в Бразилии, на старте у него было три поражения в девяти боях, однако затем Карлос серьёзно прибавил. Он успел выступить и в Bellator, и в PFL, и в LFA – во всех крупных американских промоушенах. Сейчас Леал идёт с рекордом 20-5, при этом половину своих побед он одержал нокаутами – лёгкой прогулки для Фахретдинова не предвиделось.

Фахретдинов стал теснить соперника с самого начала боя, после чего попытался пройти в ноги. Леал сумел защититься от тейкдауна, выстоять в клинче и вернуться в стойку. Правда, ненадолго: Ринат вновь прошёл в ноги, на этот раз тейкдаун был успешным, но бразилец вновь быстро поднялся на ноги. Карлос старался затаскивать Рината в размены на руках, подключал неплохие колени в клинче, доставал Фахретдинова джебом. Но со всем этим россиянин справлялся. По статистике ударов первый раунд получился довольно близким, но за Ринатом были тейкдаун и контроль в клинче.

Второй раунд начался с разменов в стойке, оба доносили неплохие удары, Фахретдинов стал попадать чаще, чем в первом раунде, при этом и Леал гнул свою линию и пытался зарубиться. В середине раунда Ринат вновь зашёл в борьбу, Леал защитился, но оказался прижат к сетке в клинче, где Фахретдинов его контролировал. Карлосу удалось разорвать стиль и вновь перевести бой в стойку, а следующую попытку перевода бразилец встретил жёстким коленом. Ринат ответил на это серией размашистых оверхендов, которые Леал прочувствовал. А завершил раунд российский боец успешным тейкдауном, забрав концовку.

Третий раунд Фахретдинов решил начать с прохода в ноги, но неудачно. После этого бойцы вновь стали размениваться в стойке. Довольно близким получался заключительный отрезок, с яркими разменами, с попытками тейкдаунов с обеих сторон. В концовке раунда Фахретдинов несколько раз жёстко достал соперника на руках, но Леал сделал вид, что не прочувствовал эти удары. Ринат тоже пропускал немало, пару раз казалось, что он может оказаться в нокдауне.

В итоге поединок прошёл всю дистанцию. 29-28, 29-28 и 30-27 — Ринат Фахретдинов в непростом противостоянии одолел крепкого бразильца Карлоса Леала и продолжает идти в UFC без поражений. Будем надеяться, что Ринат ещё прибавит, поскольку оставлять столько здоровья в жёстких рубках — не лучший путь.