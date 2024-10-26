Страшнейший нокаут от Шары Буллета! Теперь Пират точно звезда

26 октября в Абу-Даби проходит долгожданный турнир UFC 308. Главный кард ивента выпало открывать Шарабутдину Магомедову, известному всем болельщикам как Шара Буллет. А соперником россиянина стал Армен Петросян, который тренируется в России и выступает под армянским флагом.

Шара Буллет очень быстрыми темпами превращается в полноценную звезду UFC для турниров в арабских странах. Магомедов дебютировал всего год назад (тоже на номерном турнире в Абу-Даби), а за 2024-й успел провести ещё два поединка. Рекорд Шары в UFC — 3-0, он справился с очень опытным Бруно Силвой, нокаутировал Антонио Троколи и перебил Михала Олексейчука. Все эти бойцы по большому счёту не смогли доставить Буллету серьёзных проблем. Зато у Петросяна были все шансы это сделать.

Как и Шара, Армен — высококлассный ударник с мощной базой тайского бокса. В UFC Петросян выступает с 2022 года и за это время успел провести под эгидой промоушена пять поединков, в которых одержал три победы (все решениями) и потерпел два поражения. В последнем поединке Петросян проиграл удушающим приёмом Родолфо Виейре. Бой с Шарой был для Супермена шансом вернуться на победную тропу.

Петросян сразу начал активнее, работал лоу-киками, а при первом же сближении здорово попал комбинацией с рук. В одном из эпизодов Шара даже оказался в опасности, но вовремя использовал клинч. Следом бойцы показали ещё несколько ярких моментов, в которых у обоих были успехи. У Магомедова отлично проходил левый боковой, и он постепенно начал перехватывать инициативу. Петросян слегка сник и стал выбрасывать меньше ударов, а в конце раунда потерял равновесие от фронт-кика, после чего ещё «съел» бэкфист.

Второй раунд тоже начался с прессинга от Петросяна, но попаданий было меньше, чем в первой пятиминутке. В основном бойцы разменивались киками, а резвые выпады Армена Шара отлично читал. Преимущество Магомедова постепенно росло, он перебивал соперника в большинстве эпизодов. И в конце второго раунда всё закончилось. Шара запустил один бэкфист в блок, а потом тут же развернулся и вторым бэкфистом срубил Петросяна наглухо!

Сумасшедшая победа Шары Буллета и ещё один шаг к тому, чтобы превратиться в суперзвезду.