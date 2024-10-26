Анкалаев сделал свою работу. Ракич убегал, спасаясь от россиянина

В Абу-Даби проходит масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 308. В главном карде вечера свой поединок провёл первый номер рейтинга полутяжёлого дивизиона, российский боец Магомед Анкалаев, который разделил ринг с Александаром Ракичем.

Анкалаев в очередной раз вышел в октагон UFC не в титульном бою. Боссы промоушена упорно не организовывают его поединок против Алекса Перейры, хотя других очевидных претендентов просто не осталось. На этот раз Дана Уайт пообещал Магомеду, что в случае победы над Ракичем российский боец получит заветный титульник. Правда, имелось и условие: победа должна была стать яркой.

Александар Ракич выступает в UFC с 2017 года и с тех пор успел подраться со многими топовыми представителями дивизиона. Александар побеждал экс-претендентов на титул Энтони Смита и Тиаго Сантоса, но при этом в двух последних боях потерпел поражения от Яна Блаховича и Иржи Прохазки. Для Ракича поединок с Анкалаевым был не только возможностью закрыть неудачи, но и стать одним из главных претендентов на бой с Перейрой.

Бой начался с разменов, Ракич выбрасывал кики по этажам, а Магомед старался оказывать разнообразное давление. Анкалаев работал на руках, выбрасывал плотные боковые. Ракич активно работал ногами, пробивал акцентированные лоу-кики. Россиянин больше присматривался к сопернику, доставал Ракича на руках, но первый раунд получился довольно близким.

Второй раунд Анкалаев начал с неплохого бэкфиста, после чего продолжил давление. Магомед разбил сопернику нос и активно шёл на оппонента, Ракич постоянно отступал и отстреливался киками с дистанции. Следом Анкалаев стал выцеливать корпус, куда донёс несколько плотных попаданий. Ракич начал суетиться и больше пропускать, перестал выбрасывать кики. За минуту до конца раунда бойцы зашли в клинч, в котором Магомед занял выгодную позицию, но долго контролировать соперника не сумел, хотя всё равно забрал концовку.

Третий раунд начался с разменов на руках, при этом Анкалаев по-прежнему давил на соперника, заставляя убегать. К тому же Анкалаев не прибегал к борьбе, словно держал в голове слова Даны Уайта про скучность своих боёв. Первым попытался пройти в борьбу именно Александар, но его тейкдаун Магомед встретил удачно. В клинче Анкалаев грамотно развернул соперника к сетке и стал выбрасывать колени. В концовке раунда Магомед постарался провести серию ударов и финишировать соперника, но Александар устоял.

Бой прошёл в стойке всю дистанцию. Все судьи со счётом 29-28 отдали предпочтение Магомеду Анкалаеву, который одержал важную победу. Достаточно ли это для боя с Перейрой — решит Дана Уайт.