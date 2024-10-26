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Хамзат Чимаев — Роберт Уиттакер, UFC 308, обзор боя Чимаев — Уиттакер, кто победил, обзор поединка, результаты, все итоги

Настоящий Чимаев вернулся! Сенсационное уничтожение от Борза
Яхья Гасанов
Отчёт о бое Хамзат Чимаев — Роберт Уиттакер
Аудио-версия:
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Уиттакер не смог ничего противопоставить.

26 октября в Абу-Даби прошёл большой номерной турнир UFC 308. В соглавном событии вечера бывший чемпион организации в среднем весе Роберт Уиттакер встретился в октагоне с непобеждённым Хамзатом Чимаевым.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
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Роберт Уиттакер

Этот бой должен был состояться ещё в июне на первом в истории турнире UFC, прошедшем в Саудовской Аравии. Тогда Чимаев снялся с поединка за 10 дней до ивента, и Уиттакер бился с Икрамом Алискеровым. Роберт нокаутировал россиянина в первом раунде и упрочил своё положение в рейтинге. Австралиец занимает третью строчку в среднем весе и в случае победы над Чимаевым мог претендовать на титульный шанс.

Хамзат, в свою очередь, также мог стать главным претендентом на пояс, если бы прошёл Уиттакера. О претензиях Борза на титул говорили ещё после его победы над Камару Усманом год назад. Однако этого оказалось недостаточно. К тому же Чимаев занимал лишь 13-ю строчку в рейтинге среднего веса. Бой с Уиттакером был отличным шансом подтвердить амбиции. А на бумаге такой матч-ап выглядел самой жёсткой проверкой в карьере Борза. Слишком много вопросов оставалось к нему после предыдущего поединка, и всем хотелось получить ответы.

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Уже на первых секундах Чимаев бросился за тейкдауном, успешно его оформил и начал искать выход за спину. Уиттакер пытался перекрыться, не позволял Хамзату заправить ноги и, соответственно, выйти на удушающий. В одном эпизоде Роберт даже вышел из партера, но Борз тут же затащил его обратно. Было несколько очень опасных моментов, Уиттакер держался, но Хамзат нашёл свой эпизод.

За полторы минуты до конца Чимаев всё же запустил руку сопернику за шею и вышел на ущемление челюсти. Уиттакер постучал буквально за несколько секунд. Такой Хамзат – настоящая угроза всему дивизиону и заслуженный претендент на пояс. Борьба Борза всё ещё на другом, недосягаемом для соперников уровне. И даже опытный Уиттакер не смог ничего поделать, хоть и очень старался.

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