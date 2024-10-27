Шаре пора драться с топами. Времени размениваться на середняков — нет

26 октября в Абу-Даби завершился грандиозный номерной турнир UFC 308. В рамках основного карда свой очередной поединок под эгидой промоушена провёл Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет.

Россиянин встретился в октагоне с Арменом Петросяном, который на бумаге должен был доставить проблемы восходящей звезде UFC. Хотя бы за счёт того, что у Супермена тоже здорово поставлена ударка, он также хорош в тайском боксе, и у него в теории есть возможность побороться — Петросян уже давно тренируется в Дагестане.

На деле Армен действительно поначалу был проблемой для Шары, набрасывал очень много лоу-киков, чтобы замедлить Пирата, неплохо комбинировал на руках и старался прессинговать. Однако Буллет по ходу боя прочитал соперника, подстроился под него и начал постепенно забирать инициативу. В итоге Шара начал перебивать Петросяна на всех этажах и выдал сумасшедшую комбинацию, запустив двойной бэкфист, который стал роковым для Армена. Красивейший нокаут, который точно будет вируситься в Сети и сделает Шару большой звездой не только в арабских странах.

У Буллета 4-0 в UFC, это весьма солидно. И теперь встаёт логичный вопрос: что делать Шаре дальше? Пока оппозицию Магомедова не назвать выдающейся. Немного выделяется Петросян, но и он на данный момент не на топовом уровне. А Бруно Силва, Антонио Троколи и Михал Олексейчук и вовсе даже не на подступах к топ-15.

Шара Буллет Фото: Getty Images

Собрать рекорд 4-0 в лучшей организации мира — это престижно. Но уже хочется видеть Шару в боях с более серьёзными соперниками, ему необходимы тяжёлые проверки, нужно заходить в «глубокие воды». Практически после каждого боя Магомедова идут разговоры о том, что будет, если соперник будет сильным борцом? Пока в этом аспекте Шару, по сути, не проверили. Его переводил Силва, но не знал, что делать в партере, потому что и сам является чистым ударником.

Набивать крутую победную серию Шара, конечно, может и дальше, встречаясь с середнячками или околотопами, но это точно негативно скажется на его росте. Это важный фактор, бойцу нельзя стоять на месте и нужно развиваться. В том числе через сложные поединки с высокоуровневыми соперниками. К примеру, в концовке топ-15 есть Мишель Перейра, которого Шара давно вызывает на бой. Это уже более серьёзный вызов. Есть Крис Кёртис, но он занят Романом Копыловым. Есть Джек Херманссон. Это если мы берём бойцов, которые менее склонны к борцовскому геймплану. Если не учитывать этот фактор, то есть Энтони Эрнандес, который может спамить тейкдаунами все 15 или 25 минут.

Так или иначе, Шаре в первую очередь нужен постоянный рост. Возьмём, к примеру, Илию Топурию. Он набил 6-0, после чего получил титульник. А Шара пока очень далёк от повторения такого пути. Или нынешний чемпион среднего веса Дрикус дю Плесси. Та же самая ситуация. Шесть побед и титульник. Будет ли Шара через два боя драться за пояс? Очень маловероятно.

Пока у Буллета всё прекрасно. Он радует и болельщиков, и руководство. Теперь пора бросить вызов самому себе и начать биться с топами.