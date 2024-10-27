Чимаев точно станет чемпионом UFC. Хамзат по-прежнему уникальный гений

Каким же крутым получился турнир UFC 308! Особенно порадовали бойцы из России, которые выиграли все свои поединки. Пожалуй, самую громкую и сенсационную победу добыл Хамзат Чимаев, которого, кстати, тоже представили как российского спортсмена. Борзу, который возвращался после очередного длительного перерыва, противостоял опаснейший Роберт Уиттакер. Бывший чемпион UFC точно был самым опасным соперником в карьере Чимаева, хотя небольшим фаворитом поединка считался Борз.

Впрочем, за Чимаева всё равно было очень тревожно, и не только из-за уровня оппонента. Последний бой Хамзат провёл больше года назад, а до этого простой уроженца Чечни был ещё более длительным — поединки чеченца стали редкостью. Помимо риска банально «заржаветь», Хамзата могло снова подвести здоровье — в последнее время у него участились травмы и болезни. Вдобавок психологический настрой Борза казался будто не таким агрессивным, как обычно: на одной из пресс-конференций он даже не исключил, что скоро может завершить карьеру.

Но в октагоне Хамзат снова удивил! Чимаев врывался в UFC, удивляя всех уникальными достижениями, и минувшей ночью снова сотворил сенсацию. Россиянин буквально сломал легенду промоушена, финишировав Уиттакера уже в первом раунде. Невероятно быстрый тейкдаун — и Роберт оказался на настиле. Какое-то время экс-чемпион поборолся: казалось, он даже сможет выбраться из цепкого захвата, но тут всё внезапно закончилось. Оказалось, что Хамзат успел провести необычный болевой приём и заставил сдаться такого крепкого парня, как Уиттакер. Фантастика!

Борз снова подтвердил звание главной звезды промоушена. Он по-прежнему гений, который может творить уникальные чудеса. Хамзату сейчас не хватает только одного — долгожданного звания чемпиона UFC. Есть ощущение, что чеченский боец в своей нынешней форме справится с любым соперником в своём дивизионе. Он свалит Дрикуса дю Плесси, переиграет Шона Стрикленда и задавит мощью Исраэля Адесанью. Если у Чимаева хватит мотивации и здоровья, нет никаких сомнений, что в ближайшее время он получит заветный пояс.

И возможно, что даже не один. Хамзат уже высказывал желание попробовать свои силы в полутяжёлом весе, а с габаритами у него полный порядок. Тем более что Чимаев доказал — он умеет перестраиваться и реагировать на новые вызовы. Перед боем с Уиттакером россиянин изменил почти всё: обновил тренерский штаб, выбрал новую локацию для тренировок и реализовал иной подход к подготовке. Как результат — невероятно быстрая и уверенная победа над топовым оппонентом. Будем надеяться, что Хамзат будет выступать ещё хотя бы несколько лет. И кто знает, каких успехов он сможет добиться. Ждём чемпионских боёв.