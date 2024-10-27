Анкалаев получит титульник? Нокаута не было — значит, Магомеда снова могут обмануть

В Абу-Даби состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 308. В главном карде вечера свой поединок провёл первый номер рейтинга полутяжёлого дивизиона, российский боец Магомед Анкалаев, который разделил ринг с Александаром Ракичем. Магомед одержал победу единогласным решением судей, по итогам трёх раундов все рефери отдали предпочтение российскому бойцу – 29-28. Но хватит ли этого, чтобы быть следующим претендентом на титул?

Магомед Анкалаев является одним из главных «неудачников» UFC. Российский боец дебютировал в промоушене в 2018 году и начал с обидного поражения от Пола Крэйга: он уступил удушающим за секунду до гонга в поединке, который выигрывал по очкам. После этого Магомед выдал потрясающую серию из девяти побед и стал претендентом на титул.

Чемпионский бой с Яном Блаховичем стал поворотной точкой в карьере российского бойца. Поединок получился не самым ярким, а судьи в итоге вынесли странный вердикт, которому удивился даже Блахович – ничью. Вакантный титул так и остался вакантным, а Магомед впал в немилость к боссам UFC, и его стали откровенно «мариновать». Анкалаев после этого провёл два боя с Джонни Уокером, один из которых был признан несостоявшимся, сохранил высокие позиции в рейтинге, но поединок с новым королём дивизиона – Алексом Перейрой – так и не получил.

Бразилец ураганом влетел в новый для себя вес и зачистил практически всю верхушку: победил Яна Блаховича, дважды нокаутировал Иржи Прохазку, отправил спать Джамала Хилла. При этом Анкалаева Перейра не замечает, хотя других претендентов на пояс уже просто не осталось. В последнем бою Алекс и вовсе дрался с восьмым номером рейтинга Халилом Раунтри.

Сам Перейра неоднократно заявлял, что не дерётся с Анкалаевым, потому что этот бой не хотят организовывать боссы и матчмейкеры UFC.

«Честно говоря, это не моя вина, что у Анкалаева такой скучный стиль, что никто не хочет его смотреть, и UFC не хочет видеть его в бою за титул. Я готов драться с этим парнем, он готов драться со мной, так что дело за UFC», — отметил Перейра в одном из интервью.

Магомед Анкалаев — Александар Ракич Фото: Chris Unger/Getty Images

Но, кажется, дело не в том, что у Анкалаева скучный стиль, а в том, что Алекса как главную звезду лиги берегут и ценят боссы. Объяснить по-другому тот факт, что Перейре вместо Магомеда дали удобного ударника Халила Раунтри, несмотря на восьмую позицию в рейтинге и проваленный допинг-тест, просто невозможно. Анкалаеву же предоставили очередной поединок с топовым бойцом – Александаром Ракичем. И при этом Дана Уайт поставил условие: Магомед должен одержать яркую и убедительную победу, чтобы быть следующим в очереди на титульный бой.

Возможно, Анкалаев держал этот момент в голове во время поединка с Ракичем. Все три раунда Магомед провёл в стойке и гонялся за Александаром, который включал режим «велосипедиста». В откровенные размены серб не лез, избегал ущерба. Анкалаев же, несмотря на всё это, продолжал гнуть линию, оказывал постоянное давление, но борьбу не использовал. К слову, единственная попытка тейкдауна за три раунда принадлежит именно Ракичу, который неожиданно решил попробовать себя в борьбе против дагестанца. Получилось неудачно.

В итоге бой прошёл всю дистанцию и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей. С одной стороны, какой-то феерии в клетке бойцы не устроили, с другой – Магомед делал всё, что от него требовали – дрался в стойке и старался выдать яркое выступление, в отличие от Ракича.

Вообще, конечно, ситуация сама по себе странная, когда от бойца требуют не просто победы, а какой-то определённой победы. Но странная эта ситуация только для спорта, а UFC – не только про спорт, но и про бизнес. И боссы сами решают, кого им выгодно ставить в титульные поединки, чтобы продать как можно больше билетов и трансляций.

После боя с Ракичем Дана Уайт на пресс-конференции оценил выступление Магомеда Анкалаева.

«Является ли Магомед следующим претендентом на титул? Я бы сказал, что да. Магомед выглядел хорошо, абсолютно, он выступил отлично!» — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Магомед Анкалаев — Александар Ракич Фото: Chris Unger/Getty Images

Звучит оптимистично для российского бойца, но здесь стоит помнить, что это слова Даны Уайта. Он вполне может изменить своё мнение и сделать так, как ему заблагорассудится. Перейру уже очень давно оберегают от Магомеда, и есть ощущение, что в UFC вполне могут затянуть с этим поединком ещё. Дадут бразильцу очередного удобного претендента вроде пробитого Волкана Оздемира, а после этого Алекс просто перейдёт в тяжёлый вес. Или спустится в средний – вариантов у Перейры много.

Так или иначе, Магомед свою работу выполнил. Он заставил убегать Ракича, который был не меньше мотивирован и который вполне может зарубиться в стойке – это о многом говорит. Анкалаев сохраняет за собой первую строчку в рейтинге, и после боя в очередной раз обратился и к Перейре, и к Дане Уайту с призывом дать ему титульный бой. Босс UFC это точно слышал, вопрос лишь в том, сдержит ли Дана своё слово.