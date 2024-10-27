Топурия вырубает «вечных» звёзд UFC. Кажется, это действительно новый Конор

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, прошёл грандиозный номерной турнир UFC 308. В главном поединке карда в октагон вышли Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Они провели титульный бой в полулёгком весе. Оба славятся своим ярким стилем, поэтому фанаты ожидали фантастического зрелища. Так и получилось, Топурия брутально вырубил оппонента и защитил свой чемпионский пояс.

После красивой победы Илии возникает закономерный вопрос: что будет с карьерой грузино-испанского бойца дальше? Свой дивизион он уже зачистил, поэтому рвётся за двойным чемпионством. И даже уверенно вызывает на поединок Ислама Махачева. Но пока нет ощущения, что такой бой готовы организовать боссы UFC.

Победа Илии получилась исторической. Он стал первым, кто смог нокаутировать Холлоуэя. Причём по ходу поединка продемонстрировал свою исключительную универсальность. Топурия уверенно «заземлял» соперника, проводя тейкдауны. Особенно красивым, к слову, получился именно первый. Чемпион поднял оппонента и буквально бросил об землю – вышло эффектно. А затем Илия решил показать, что шикарно работает в стойке. И это против одного из самых опасных нокаутёров дивизиона.

Илия Топурия — Макс Холлоуэй Фото: Chris Unger/Getty Images

Стоит отметить, что Топурия действительно выглядит идеальным чемпионом. Он универсален, хорошо обучен, классно «говорит» перед поединками. Видна школа Конора Макгрегора, на которого во многом и равняется чемпион. Кроме того, Илия вообще не боится громких вызовов. Он разбирается с теми, кого ему дают в организации. И в последнее время уничтожает настоящих легенд. Сначала была битва, в которой досрочно пал Александр Волкановски. А теперь Топурия финишировал и Холлоуэя. Против каждого из них грузино-испанский боец показал все свои лучшие качества.

Сам Илия очень хочет получить поединок с Махачевым. Оно и понятно. Во-первых, на кону будет сразу два чемпионских пояса. Поэтому Топурия хочет стать ещё более ценным активом для организации. Во-вторых, в карьере его любимчика Конора был бой жизни с Хабибом Нурмагомедовым. А теперь Илия может получить такой же – причём с наследником Орла. По этой причине Топурия очень активно ведёт себя в социальных сетях, постоянно провоцирует россиянина и старается получить положительный ответ на вызов. Правда, не совсем понятно, как к этому относится организация. Пока боссы не спешат даже говорить о возможности такого противостояния.

Дана Уайт президент UFC «Я готов дать Исламу возможность завоевать второй титул в более высокой весовой категории при условии, что он успешно проведёт очередную защиту пояса в своём дивизионе. Абсолютно точно».

Возможно, лига просто не хочет терять яркого чемпиона. Кажется, что о россиянина Илия может всё-таки сломаться. Слишком уж хорош Ислам. Но если Топурия продолжит тотально доминировать в дивизионе, у UFC попросту не останется выбора. И есть ощущение, что на данный момент это станет самой серьёзной проверкой для Махачева.