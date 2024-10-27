Гассиев брутально нокаутировал здоровяка! Мурат вернётся на вершину?

Мурат Гассиев — один из самых закрытых российских боксёров. Именитый тяжеловес практически не даёт интервью, не особо активен в социальных сетях и вообще не любит лишних разговоров. С учётом того, что Гассиев в последние годы дерётся, мягко говоря, нечасто, поклонники бокса стали понемногу забывать Железного. Невероятный талант, когда-то блиставший в первом тяжёлом весе и проводивший громкий бой с Александром Усиком в финале Суперсерии, сейчас оказался практически забыт. А ведь Мурату только 31 год!

Сегодня у Гассиева были хорошие шансы как следует напомнить о себе. Да, возможно, напомнить не на весь мир — всё-таки соперник нашего парня был не самым именитым. С другой стороны, Кем Юнгквист перед поединком с Железным не имел поражений на профессиональном ринге и явно готовился как минимум потрепать нервы Мурату. Тем более что датчанин значительно превосходил армяно-российского спортсмена в габаритах: Железный вообще для супертяжёлого дивизиона откровенно маловат, что могло сказаться и в сегодняшнем бою.

Поединок начался с неторопливого прощупывания, аккуратной разведки с обеих сторон. Боксёры абсолютно не торопились, очевидно экономя силы. Мурат старался держаться в центре ринга, его оппонент неторопливо двигался вдоль канатов. Юнгквист с первых минут показался не слишком скоростным, зато старался работать аккуратно и особое внимание уделял обороне. Главной задачей датчанина было не подпускать Гассиева на среднюю и короткую дистанцию, с чем Кем поначалу справлялся с помощью передвижений и джебов.

Железный набирал обороты постепенно, зато неумолимо. С каждым раундом Мурат всё чаще проходил сквозь длинные руки Юнгквиста и втыкал в него удары. Датчанин принимал на себя всё больше и больше урона: к четвёртому раунду у него был разбит нос, а лицо становилось опухшим. А в пятом раунде всё закончилось — Гассиев провёл классическую двойку по этажам, свалив Юнгквиста страшным ударом в корпус. Кем закричал и упал, не сумев подняться до завершения отчёта судьи. Красивая победа Гассиева!

Мурат Гассиев Фото: Федерация бокса России

Конечно, не стоит раньше времени бросать чепчики в воздух. Мурат победил откровенно среднего соперника на турнире не самого серьёзного пошиба. Зато это именно такая победа, которая была нужна в такой сложный момент. Кстати, Гассиев после боя поблагодарил хирурга, который залечил его многострадальную шею. И выразил желание как можно скорее вернуться в тренировочный лагерь, чтобы можно было начать подготовку к следующим боям. Это очень хороший настрой. Верим, что Гассиев вернётся на вершину?