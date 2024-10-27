Чимаев — зверь, Топурию никто не остановит. Главные выводы после UFC 308

Вчера, 26 октября, в Абу-Даби прошёл номерной турнир UFC 308, которого очень ждали по ряду причин. И ивент совершенно не разочаровал. Ярких финишей было достаточно, а ещё после этого турнира должна измениться ситуация в некоторых дивизионах, открылось множество новых интересных поединков. Итак, пять главных выводов после UFC 308.

Илию Топурию в этом дивизионе не остановят

Топурию хейтили перед боем с Алексом Волкановски — он нокаутировал бывшего доминирующего чемпиона и ответил за все громкие разговоры. Тогда эту победу многие списали на раннее возвращение Волкановски в октагон после чувствительного нокаута от Ислама Махачева. Перед Максом Холлоуэем Топурию тоже хейтили, а он опять сделал то, чего никто и никогда не мог сделать. Холлоуэя впервые в карьере нокаутировали. Кажется, пора признавать силу нового чемпиона. И, честно говоря, если смотреть на текущий ростер UFC в полулёгком весе, не видно того, кто Илию остановит.

Макс Холлоуэй — Илия Топурия Фото: Chris Unger/Getty Images

Реванш с Волком? Алекс после боя уже на стердауне выглядел так, будто не сильно горит желанием возвращаться в клетку с этим монстром. И теперь австралиец точно будет андердогом в таком поединке. Диего Лопес? Топурия достанет и до него. Яир Родригес — это несерьёзно. Он может доставить проблемы в ударке кому угодно, но борьба напрочь отсутствует, это станет Х-фактором. В теории только Мовсар Евлоев может что-то придумать за счёт того, что с ним будет очень вязкий бой с большим количеством борьбы. В остальном Топурия прямо сейчас выглядит человеком, которого в полулёгком весе никто не остановит. Ждём бой с Махачевым?

Чимаев — будущий чемпион в среднем весе

Мы очень давно не видели пикового Хамзата в клетке. Да, был ультрадоминирующий раунд с Камару Усманом, но там впечатление смазалось из-за оставшихся пятиминуток. Перед боем с Робертом Уиттакером было очень много вопросов. Как на самом деле с кардио у Чимаева? Пройдёт ли его борьба против такого опытного соперника? Что будет, если Борз не финиширует Роберта в первых раундах? Хамзат вышел в клетку и просто страшнейшим образом переехал Уиттакера. И это при том, что австралиец на самом деле очень достойно сопротивлялся, но в итоге Чимаев просто выломал ему челюсть. Это напоминание всем о том, как бывает хорош Хамзат. И такую версию Чимаева хочется видеть в октагоне всегда. Кого бы сейчас ни дали Борзу — он будет фаворитом и, скорее всего, снова будет уничтожение. Чемпионство Чимаева — вопрос времени и его визы. Если не получит возможность ездить в США, то наверняка чемпиона привезут ему на съедение в Абу-Даби.

Анкалаев не финишировал соперника, но на титульник наработал

Александар Ракич — пожалуй, самый неудобный соперник для Анкалаева в дивизионе. Высокий, бьющий кикер, которого практически невозможно бороть. Магомед справился без тейкдаунов, как и обещал, перебил в стойке ударника и не оформил финиш только из-за того, что Ракич все 15 минут убегал от россиянина. Справедливое замечание Анкалаева после боя: «Он и сам не дрался, и мне не давал».

Александар Ракич — Магомед Анкалаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Если кому-то бой показался скучным, то это целиком заслуга Ракича. Анкалаев шёл за головой соперника, но не повезло. Тем не менее Дана Уайт на пресс-конференции сказал, что считает именно Магомеда легитимным претендентом. Проблема только во времени. Алекс Перейра хочет вернуться в марте, в это время Рамадан. Возможно, Анкалаев пропустит кого-то ещё вперёд себя, но летом однозначно должен встретиться с Перейрой. Пора.

Шара снова впечатлил, надо тестировать топами

Шару Буллета любят если не все, то очень многие. Яркие интервью, яркие бои. Слабый английский язык не мешает Магомедову себя продвигать, в этом плане он большой молодец. Армен Петросян выглядел человеком, который подкинет Шаре проблем. Так и вышло, но Буллет очень классно с этим справился и оформил вирусный нокаут, который станет его визитной карточкой. Как и в случае с Чимаевым, мешает отсутствие боёв в Америке. Однако вряд ли это смущает UFC, они найдут интересные опции для Шары и привезут их в ОАЭ или Саудовскую Аравию. Например, Дана Уайт уже сказал, что дальше, возможно, будет соперник из топ-10. Сам Буллет замахивается на Исраэля Адесанью. И если Шара успешно сдаст «экзамен» в бою с топовым бойцом, то этот вызов уже не будет звучать так странно. Но сначала ждём, пока Магомедова протестируют на топ-уровне.

Права на видео принадлежат UFC.

У Фахретдинова начался застой

Помните, как Ринат ворвался в UFC? Три сверхуверенные победы, а некогда перспективного Кевина Ли Гладиатор просто уничтожил. А дальше пошло что-то странное. Ничья с Элизеу Залески — ладно, тут Ринат признавал, что погнался за бонусом и едва не погорел. Казалось бы, сделает выводы и станет сильнее. Но с Николасом Далби были очень близкий бой и раздельное решение судей, которое, на самом деле, вызывало вопросы. На UFC 308 Фахретдинов победил единогласным решением Карлоса Леала, который вышел на коротком уведомлении. И этот судейский вердикт вызвал ещё больше вопросов, чем предыдущий. На популярном сайте MMADecisions независимые эксперты отдали победу Леалу. Логика в этом есть, уж очень много россиянин позволил по себе попадать, а борьба не работала вообще. Да, у Рината в итоге победа в кармане, но смущает наметившийся застой. Надо что-то менять, потому что в топе Фахретдинова будут поджидать монстры, которые не дадут довести до спорных решений.

Короткой строкой

Ибо Аслан — человек, за чьими боями надо следить. Это гарантия нескучного боя. У человека 14 побед и 14 финишей. Матеуш Ребецки и Мыктыбек Оролбай абсолютно заслуженно забрали по $ 50 тыс. за лучший бой вечера. Два воина. Ну а Рафаэлю дос Аньосу, скорее всего, уже пора. Организм даёт сбой, лучше уходить с высоко поднятой головой.