UFC Fight Night 246: возвращение двух экс-чемпионов и бой Александра Романова. LIVE

В ночь на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир UFC Fight Night 246. Главным событием вечера станет поединок топовых представителей наилегчайшего веса — бывший чемпион Брэндон Морено устроит проверку для потенциального претендента на титул Амира Альбази.
В соглавном событии вечера Эрин Блэнчфилд и Роуз Намаюнас определят претендентку на пояс, принадлежащий сейчас Валентине Шевченко. Для Бандитки Роуз это ещё один шаг на пути за вторым поясом.
Также на турнире состоится поединок Деррика Льюиса, который встретится с опасным ударником из Бразилии Джонатой Динизом. А тяжеловес Александр Романов, представляющий Молдавию, встретится в октагоне с Родриго Насименто.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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💪🏽 Романов в последнем поединке упустил шанс подняться в топ-10
Александр встречался с бразильцем Жаилтоном Алмейдой и проиграл сабмишеном в первом раунде. В случае победы Романов мог подняться в десятку сильнейших тяжеловесов. Сейчас молдованин будет биться с Родриго Насименто, который замыкает топ-15.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 246
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 246 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🇱🇹 Намаюнас рассчитывает на титульник на исторической родине — в Литве
«Я уже думала об этом, я хочу однажды провести бой в Литве. Привезите UFC в Литву, и я бы с удовольствием провела реванш с Манон Фиоро или с кем-то ещё за пояс, с кем угодно. Это моя мечта, я хочу, чтобы она стала реальностью, но всё, что у UFC на уме, меня тоже устраивает», — приводит слова Намаюнас ESPN.
Дата и время турнира UFC Fight Night 246
Турнир UFC Fight Night 246 пройдёт в ночь на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада). Начало предварительного карда — в 00:00 по мск. Бои основного карда начнутся в 3:00.
❌ Брэндон Морено идёт на серии из двух поражений
Мексиканский боец полтора года назад утратил титул чемпиона UFC, проиграв Александру Пантоже. А после уступил ещё и Брэндону Ройвалу, после чего взял паузу. Теперь у Морено есть шанс закрыть неудачи и снова вернуться в титульную гонку.
Полный кард турнира UFC Fight Night 246
Основной кард:
Брэндон Морено — Амир Альбази;
Эрин Блэнчфилд — Роуз Намаюнас;
Деррик Льюис — Джоната Диниз;
Кайо Мачадо — Брендсон Рибейро;
Марк-Андре Баррио — Дастин Штольцфус;
Майк Мэлотт — Тревин Джайлс.
Предварительный кард:
Айеманн Захаби — Педро Муньос;
Ариане Липски — Жасмин Ясудавичюс;
Шарль Журден — Виктор Генри;
Александр Романов — Родриго Насименто;
Джек Шор — Юссеф Залал;
Сергей Сидей — Гарретт Армфилд;
Чад Анхелигер — Коди Гибсон;
Джейми-Лин Хорт — Ивана Петрович.