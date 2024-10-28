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UFC Fight Night 246, Морено — Альбази, Намаюнас — Блэнчфилд, дата и время боя, онлайн-трансляция, где смотреть, полный кард

UFC Fight Night 246: возвращение двух экс-чемпионов и бой Александра Романова. LIVE
Яхья Гасанов
UFC Fight Night 246, Морено — Альбази, Намаюнас
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В карде турнира есть Морено, Намаюнас и Льюис.

В ночь на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир UFC Fight Night 246. Главным событием вечера станет поединок топовых представителей наилегчайшего веса — бывший чемпион Брэндон Морено устроит проверку для потенциального претендента на титул Амира Альбази.

UFC 2024. UFC Fight Night 246, Эдмонтон, Канада
Брэндон Морено — Амир Альбази
03 ноября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Брэндон Морено
Не началось
Амир Альбази

В соглавном событии вечера Эрин Блэнчфилд и Роуз Намаюнас определят претендентку на пояс, принадлежащий сейчас Валентине Шевченко. Для Бандитки Роуз это ещё один шаг на пути за вторым поясом.

UFC 2024. UFC Fight Night 246, Эдмонтон, Канада
Эрин Блэнчфилд — Роуз Намаюнас
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Эрин Блэнчфилд
Не началось
Роуз Намаюнас

Также на турнире состоится поединок Деррика Льюиса, который встретится с опасным ударником из Бразилии Джонатой Динизом. А тяжеловес Александр Романов, представляющий Молдавию, встретится в октагоне с Родриго Насименто.

UFC 2024. UFC Fight Night 246, Эдмонтон, Канада
Деррик Льюис — Джоната Диниз
03 ноября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Деррик Льюис
Не началось
Джоната Диниз
UFC 2024. UFC Fight Night 246, Эдмонтон, Канада
Александр Романов — Родриго Насименто
03 ноября 2024, воскресенье. 01:40 МСК
Александр Романов
Не началось
Родриго Насименто

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Пока Морено занят за титул в UFC бьётся новичок:
Титульник новичку — нелепый цирк? В UFC с этим не согласны
Титульник новичку — нелепый цирк? В UFC с этим не согласны

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Где смотреть турнир UFC Fight Night 246 Дата и время турнира UFC Fight Night 246 Полный кард турнира UFC Fight Night 246
Live Яхья Гасанов

💪🏽 Романов в последнем поединке упустил шанс подняться в топ-10

Александр встречался с бразильцем Жаилтоном Алмейдой и проиграл сабмишеном в первом раунде. В случае победы Романов мог подняться в десятку сильнейших тяжеловесов. Сейчас молдованин будет биться с Родриго Насименто, который замыкает топ-15.

12:05 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC Fight Night 246

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 246 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:05 Яхья Гасанов

🇱🇹 Намаюнас рассчитывает на титульник на исторической родине — в Литве

«Я уже думала об этом, я хочу однажды провести бой в Литве. Привезите UFC в Литву, и я бы с удовольствием провела реванш с Манон Фиоро или с кем-то ещё за пояс, с кем угодно. Это моя мечта, я хочу, чтобы она стала реальностью, но всё, что у UFC на уме, меня тоже устраивает», — приводит слова Намаюнас ESPN.

12:05 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC Fight Night 246

Турнир UFC Fight Night 246 пройдёт в ночь на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада). Начало предварительного карда — в 00:00 по мск. Бои основного карда начнутся в 3:00.

12:05 Яхья Гасанов

❌ Брэндон Морено идёт на серии из двух поражений

Мексиканский боец полтора года назад утратил титул чемпиона UFC, проиграв Александру Пантоже. А после уступил ещё и Брэндону Ройвалу, после чего взял паузу. Теперь у Морено есть шанс закрыть неудачи и снова вернуться в титульную гонку.

12:04 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Fight Night 246

Основной кард:

Брэндон Морено — Амир Альбази;
Эрин Блэнчфилд — Роуз Намаюнас;
Деррик Льюис — Джоната Диниз;
Кайо Мачадо — Брендсон Рибейро;
Марк-Андре Баррио — Дастин Штольцфус;
Майк Мэлотт — Тревин Джайлс.

Предварительный кард:

Айеманн Захаби — Педро Муньос;
Ариане Липски — Жасмин Ясудавичюс;
Шарль Журден — Виктор Генри;
Александр Романов — Родриго Насименто;
Джек Шор — Юссеф Залал;
Сергей Сидей — Гарретт Армфилд;
Чад Анхелигер — Коди Гибсон;
Джейми-Лин Хорт — Ивана Петрович.

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