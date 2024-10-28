UFC Fight Night 246: возвращение двух экс-чемпионов и бой Александра Романова. LIVE

В карде турнира есть Морено, Намаюнас и Льюис.

В ночь на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир UFC Fight Night 246. Главным событием вечера станет поединок топовых представителей наилегчайшего веса — бывший чемпион Брэндон Морено устроит проверку для потенциального претендента на титул Амира Альбази.

В соглавном событии вечера Эрин Блэнчфилд и Роуз Намаюнас определят претендентку на пояс, принадлежащий сейчас Валентине Шевченко. Для Бандитки Роуз это ещё один шаг на пути за вторым поясом.

Также на турнире состоится поединок Деррика Льюиса, который встретится с опасным ударником из Бразилии Джонатой Динизом. А тяжеловес Александр Романов, представляющий Молдавию, встретится в октагоне с Родриго Насименто.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.