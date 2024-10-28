Поворот не туда. Почему Махачеву не нужен бой с Топурией

В минувшие выходные на UFC 308 испано-грузинский боец Илия Топурия вошёл в историю, став первым человеком, нокаутировавшим Макса Холлоуэя, о «держаке» которого уже слагали легенды. Эль Матадор нашёл свой момент в третьем раунде и успешно оформил первую защиту титула в полулёгком весе.

Топурия очень много говорит вне октагона. Безусловно, это часть раскрутки, поэтому стоит относиться к словам бойцов как к необходимым элементам игры. Просто Илия в последних боях бился с двумя легендами и любимцами публики, так что его трэш-ток фанатами воспринимался очень болезненно. Тем не менее Топурия пока отвечает за свои слова. Сказал, что нокаутирует Алекса Волкановски, — сделал. Сказал, что нокаутирует Холлоуэя, — сделал.

А разговоры продолжаются. На пресс-конференции после UFC 308 Топурию логично спросили о возможном вояже в лёгкий вес для боя с Исламом Махачевым. И Илия ответил: «У меня всегда один настрой: я хочу делать то, что другим раньше не удавалось. Кому-то удалось победить Махачева сабмишеном? Я стану первым, кто победит его сабмишеном. Да, я слышал, что какой-то идиот сейчас засмеялся. Но это произойдёт».

О возможном поединке с Исламом Топурия заикался уже не раз и не два. Например, утверждал, что его стиль принесёт российскому чемпиону много страданий: «Для Ислама я представляю стиль, который, как ему известно, его победит. Он знает это, потому что я прекрасно осведомлён, откуда он родом… Даже если этот бой покажется очень трудным, я все равно заставлю Махачева страдать. Слишком много».

Илия Топурия Фото: Chris Unger/Getty Images

И после эффектной победы над двумя монстрами полулёгкого веса логично, что люди стали говорить о потенциальном поединке Махачев — Топурия. Правда, для Ислама это абсолютно ненужный бой. И не потому, что Илия проявил себя так, что от него будут бежать все, вплоть до полутяжеловесов. Просто для Махачева это поединок, где он принимает на себя риски и в случае успеха получает награду, несоизмеримую им.

Сейчас у Ислама три защиты пояса, и две из них в боях с Волкановски. И что об этом обычно говорят? Принижают заслуги Махачева, говоря о том, что он не проводит защиты с бойцами из своего дивизиона, а бьёт тех, кто меньше него. Мало кто вспоминает, что на момент первого боя Волкановски был первым номером рейтинга P4P. Мало кто отмечает, что если боец сделал 70,3 кг перед боем, то это значит – на ближайший поединок он легковес и нет смысла пенять на то, что до этого он бился в полулёгком дивизионе. Если Махачев победит Топурию, то будут ровно те же разговоры. Вряд ли это нужно Исламу, когда перед ним стоят другие вызовы.

Кроме того, после ярких побед всегда есть небольшая переоценка навыков победившего. Топурия очень сильно уступает Махачеву в габаритах и точно проигрывает ему в борьбе. Есть немалая вероятность, что сабмишен в таком поединке оформит не Илия. Алекс Волкановски тоже уверен, что Топурии не нужно соваться к Исламу: «Я думаю, это просто игра, понимаете, о чём я? Он, очевидно, очень уверен в себе. Ему нравится играть на своей уверенности. Он знает, что это будет тяжёлым поединком для него. И не думаю, что это будет хороший бой для Илии. Считаю, что драться с Исламом будет для Топурии немного чересчур».

Исламу нужен бой, где ему придётся себя превозмогать. Отчасти так получилось в концовке пятого раунда в первом бою с Волкановски. С Дастином Порье, несмотря на то что поединок затянулся, преимущество Махачева было очень явным. Идеальный вариант — дождаться развязки в полусреднем весе. Если Шавкат Рахмонов заберёт титул, а сам Ислам защитит пояс от Армана Царукяна, то этот бой случится. Тем более и Дана Уайт сказал, что в случае очередной защиты (а она станет рекордной для дивизиона) Махачеву точно дадут шанс пойти за вторым поясом.

Ну а Топурии следует сосредоточиться на делах в своём дивизионе. Есть реванш с Волкановски, есть Диего Лопес, через некоторое время к титульнику приблизится ещё и Мовсар Евлоев. Работы хватает и без Махачева. Эти пути не должны пересечься.