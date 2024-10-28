Первые раунды с Чимаевым — настоящий ад. Кто-то может его остановить?

На UFC 308, который прошёл в минувшие выходные, Хамзат Чимаев напомнил миру, почему его называли монстром. Предыдущий бой Борза с Камару Усманом оставил вопросы, ответы на которые должен был дать поединок с Робертом Уиттакером. И Чимаев выступил так, как и должен выступать человек, которого считали будущим чемпионом UFC.

Уиттакер провёл, по сути, два полноценных лагеря под Хамзата. Первый раз бой сорвался, и Роберт встретился в Саудовской Аравии с Икрамом Алискеровым. Но в бою с Борзом ничего австралийцу не помогло продержаться даже один раунд. 25-2 по ударам и страшный болевой на челюсть, от которого зубы Уиттакера съехали с места. И мы уже не раз видели такого агрессивного Хамзата именно в первом раунде. Его блицкриги зачастую становятся непреодолимым препятствием для соперников.

После победы над Уиттакером статистика его выступлений именно в первых раундах разлетелась по Сети. И это по-настоящему впечатляет. В UFC Хамзат финишировал в первой пятиминутке Риса Макки, Джеральда Миршерта, Ли Цзинляна, Кевина Холланда и Уиттакера. Камару Усман пережил первый раунд, но отдал его 10-8 на карточках всех судей, Гилберт Бёрнс упал в нокдаун, а Джон Филлипс пролежал весь отрезок под Чимаевым и получил 2-118 (!) по ударам. Первый раунд с Чимаевым — настоящий ад для соперников абсолютно любого уровня.

И это визитная карточка Хамзата. Он был таким же ещё до прихода в UFC. Сначала выступал в Швеции, где оформил два финиша — в первом раунде и на пятой секунде второго раунда. Следом случился переход в Brave CF, где начала восходить звезда имени Чимаева. Борз уничтожил Марко Кисича, размазал за 35 секунд Сидни Уилера и нокаутировал Икрама Алискерова. Всё это в пределах первой пятиминутки. Потом был финиш во втором раунде в поединке с Мзвандиле Хлонгвой.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

То есть тенденция очевидна — пережить первые два раунда с Чимаевым невероятно сложная задача, потому что никто не борется столь же агрессивно. Можно приглашать в лагерь сколько угодно борцов разных уровней, но никто не сможет сымитировать борьбу Хамзата. Уиттакер тоже настраивался пережить ураганные атаки Чимаева в первых раундах, а потом уже навязать свою игру — не вышло. А у кого-нибудь это вообще может получиться?

К примеру, Чимаев на пресс-конференции упоминал Дрикуса дю Плесси, Шона Стрикленда и Исраэля Адесанью как человека, с которым он согласен провести промежуточный бой до титульника. Но Иззи нужно избегать такого поединка всеми силами. Последний выход Адесаньи в октагон подсветил его проблемы с грэпплингом. Такого соперника Чимаев уничтожит ещё быстрее, чем Уиттакера.

У Стрикленда весьма неплохая защита от тейкдаунов, он довольно крепкий. Его тяжело переводить в принципе, но, например, у дю Плесси это получалось. При том что южноафриканец зачастую полагается на физическую силу, а не на технику. У Чимаева есть и то, и другое. Возможно, у дю Плесси есть шансы побрыкаться за счёт мощи, и на бумаге это сейчас единственный боец из топ-5, способный что-то предложить Хамзату. И главное, что чемпион не избегает этого вызова, а уже зазывает Борза на очный поединок.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Getty Images

У Чимаева отличные шансы уже в следующем году добраться до долгожданного титула. И ситуация в дивизионе пока такая, что серьёзной конкуренции Хамзату не предвидится. Может, в ближайшее время появится кто-то, способный пережить натиск Борза. Например, американские фанаты рассчитывают на Бо Никала. Но проблема всех потенциальных соперников Чимаева в том, что они никогда не сталкивались с такими монстрами. Девять финишей в первом раунде в 14 профессиональных поединках — это мощно.

Всё идёт к доминации Хамзата в среднем весе. Это точно играет на руку UFC, потому что к Чимаеву невозможно относиться равнодушно и он привлекает аудиторию. За его карьерой точно нужно следить.