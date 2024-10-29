После такого нокаута Шара — любимчик UFC. Кто будет следующим соперником Буллета?

В минувшие выходные в Абу-Даби состоялся масштабный турнир UFC 308. Один из бонусов за выступление вечера получил российский боец Шара Буллет, который двойным бэкфистом нокаутировал Армена Петросяна. Магомедов впечатлил и болельщиков, и Дану Уайта, максимально приблизив себя к громким боям.

Для Шары Буллета это уже четвёртая победа подряд в лучшей лиге мира, причём все они одержаны за один календарный год – Магомедов дебютировал в промоушене в прошлом октябре. Шарабутдин выдаёт яркие выступления и точно заслужил место в рейтинге: четыре победы в четырёх боях за год, три бонуса – что ещё нужно, чтобы взлететь по карьерной лестнице?

Сам Магомедов на пресс-конференции после UFC 308 рассказал о желаемом сопернике на следующий бой. И, нужно сказать, Шара метит высоко.

«Я гнался за Исраэлем Адесаньей ещё в Китае, когда дрался по кикбоксингу, но он перешёл в ММА. Сейчас я перешёл в ММА, захватил эти берега. Октагон – мой корабль. Кто туда ступает, того я беру на абордаж. Говорят, что Исраэль Адесанья — лучший ударник, но теперь я здесь и считаю себя лучшим ударником. Если он готов, я готов подраться с ним в Макао, как раз в Китае, где и хотел его настигнуть. Я не бегу впереди паровоза и с любым готов драться. Исраэль Адесанья в любом случае от меня не скроется. Ему надо завершить карьеру, чтобы от меня скрыться. Рано или поздно я его настигну», — заявил Буллет.

Тренер Буллета подтвердил, что его подопечный готов встретиться с Адесаньей в клетке, и не просто встретиться, а победить. Кстати, Исраэль вёл стрим во время прямого эфира UFC 308, и когда Магомедов вызвал его на бой, то бывший чемпион посмеялся и саркастически ответил: «Что я такого сделал, что ты решил меня вызвать? Какого чёрта он вызвал меня?»

Конечно, бой с Адесаньей для Буллета – это один из поединков мечты. Но до этой мечты ещё нужно проделать определённый путь. Если ты даже находишься в рейтинге, но в его хвосте, нереально получить бой с Адесаньей.

Так что стоит рассмотреть более очевидные и реалистичные варианты продолжения карьеры. Из рейтинговых бойцов бросается в глаза Мишель Перейра – ещё один яркий и безумный ударник, поединки которого всегда приковывают внимание. Бой Магомедова с Перейрой стал бы украшением любого турнира – без сомнений, а для Шары — это отличный шанс побить рейтингового соперника и укрепиться в статусе одной из потенциальных звёзд дивизиона.

Шара Буллет Фото: Getty Images

10-ю позицию в рейтинге занимает Пауло Коста – бывший проспект и претендент на титул. Сейчас у бразильца явный спад, в последних пяти боях он одолел только Люка Рокхолда. Победа над бойцом с именем откроет для Магомедова хорошие перспективы – вот тогда уже можно будет говорить о вызовах Адесанье.

В среднем весе есть парни, которые вряд ли станут рубиться с Буллетом в стойке, а будут искать счастье в борьбе — и с большой долей вероятности найдут это счастье, так как у Шары есть очевидные проблемы с борьбой. Например, встречаться с Мартином Веттори или Энтони Эрнандесом не стоит — такой поединок вполне может сложиться не в пользу яркого Магомедова.

Впрочем, лёгких боёв у Буллета уже априори не будет. Все парни из топ-15 среднего веса – крепкие бойцы, и каждый захочет сбить лоск с Шары и забрать его хайп себе. Есть Брендан Аллен, Джаред Каннонье, Джек Херманссон, Роман Долидзе – поединок с любым из них будет шагом вперёд для Магомедова. Буллету нужна победа над бойцом с именем, чтобы претендовать на попадание в титульную гонку и говорить о по-настоящему больших боях. А Дана Уайт уже обмолвился, что готов этому поспособствовать.

«Будет ли следующим соперником Шары боец из топ-15 среднего веса? Я не знаю. Мы вернёмся в офис на следующей неделе [и обсудим]. Он выглядел невероятно [в бою с Арменом]. Шара побил жёсткого парня и сделал это в зрелищной манере. Мой ответ: вероятно, да», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 308.

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