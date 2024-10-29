«Новый Конор» — принижение навыков Топурии. Илия намного лучше ирландца

В минувшие выходные Илия Топурия сделал очень весомую заявку на то, чтобы стать суперзвездой UFC. На турнире в Абу-Даби Эль Матадор проехался по любимчику фанатов Максу Холлоуэю и этим поставил себя в максимально выгодное положение. Буквально за восемь месяцев Топурия нокаутировал двух ребят (помимо Холлоуэя, ещё и Алекса Волкановски), которые удерживали трон в полулёгком весе на протяжении восьми лет.

Не особо понятно, кто в ближайшее время способен остановить нового чемпиона, и сейчас его очень активно сравнивают с Конором Макгрегором. Кто-то просто называет Илию «новым Конором».

В целом сравнение понятное. Всегда, когда в UFC появляется яркий парень, который много говорит, а ещё выдаёт очень зрелищные поединки, на него автоматически вешается ярлык второго Макгрегора. Во многом из-за желания найти бойца, который даст индустрии толчок, соизмеримый с тем, что в своё время сделал Конор. С этой точки зрения у Топурии ещё есть шансы раскрутиться. Особенно если он продолжит вот так уничтожать оппозицию.

Но если мы берём исключительно спортивную составляющую и навыки бойцов, то звание «новый Конор» — принижение способностей Илии, потому что он намного лучше. У Макгрегора, безусловно, была очень приличная мощь для полулёгкого веса, однако в навыках он проигрывает.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Топурия во всех боях в UFC демонстрирует высокий уровень в ударке, у него очень классно поставленный бокс. Илия — крепко сбитый и невысокий боец, он неплохо перекрывается и постоянно прессингует. Все классические элементы защиты вроде уклонов и оттяжек в арсенале Топурии тоже есть. А лишний раз говорить о силе его удара и не приходится. У Илии также шикарный тайминг, он здорово находит моменты для силовых атак. Да, иногда может из-за этого заваливаться вперёд, потому что вкладывает в панчи весь корпус, но чаще всего это исход, как в боях с Волкановски и Холлоуэем. Отличные многоударные серии тоже есть, и мы их видели в последнем поединке. Главное, что нужно сделать Топурии — прижать соперника к сетке и отрезать ему углы. Тогда атаки Эль Матадора будут по-настоящему летальными.

Чтобы подобраться на нужную дистанцию, Топурия старается замедлить соперника. Работает по корпусу, отбивает ноги калф-киками. Илия практически не бьёт в бедро, а старается пробивать под колено. Холлоуэй также неоднократно пропускал ощутимые кики по ногам. Это важный инструмент. Соперникам лишний раз приходится думать не только о том, как защитить голову, но и о ногах.

И главное — у Топурии всегда есть дополнительный козырь. То, чего не было у Конора. Илия вообще приходил в UFC как базовый борец греко-римского стиля. У него также есть чёрный пояс по джиу-джитсу. На земле испано-грузинский боец далеко не профан и спокойно использует возможность выйти на сабмишен. Очень ярко об универсальности Топурии говорит его статистика до прихода UFC и во время выступлений в лучшем промоушене мира.

До подписания контракта с UFC Топурия провёл восемь поединков — один нокаут и семь (!) сабмишенов. Причём там и арсенал довольно разнообразный: треугольник, удушение сзади, Д’Арсе, гильотина. В UFC в тех же восьми поединках у Илии пять нокаутов, один сабмишен и две победы решениями. Тут он уже всем известен как страшный нокаутёр. Но даже в бою с Холлоуэем Илия показал, что в случае чего у него найдётся и борцовский геймплан.

Илия Топурия Фото: Getty Images

Топурия очень часто называет себя представителем нового поколения бойцов. Так и есть, разнообразие навыков даже пугает. У Макгрегора такого не было и близко, поэтому сравнение с Илиёй будет не в пользу ирландца. По части медийности и трэш-тока, да, Топурия сильно проигрывает и часто выглядит нелепо из-за попыток скопировать Конора. Зато в октагоне уже не до нелепости, там соперники вынуждены спасаться от угроз, которые могут настигнуть их в любой плоскости боя.