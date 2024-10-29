Чемпионов UFC «прячут» от россиян. Всё ради бизнеса

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, прошёл грандиозный номерной турнир UFC 308. Важнейший поединок провёл Магомед Анкалаев. Его соперником стал Александар Ракич. Россиянин оказался сильнее единогласным решением судей.

Изначально было анонсировано, что поединок будет носить претендентский характер. Но при этом Дана Уайт заявлял, что необходимо продемонстрировать фантастическое выступление. А бой в итоге добрался до судейского решения. Поэтому многие в один голос говорят, что россиянин вновь может остаться без титульного поединка. Правда, кажется, что Анкалаев всё равно не получил бы бой с Алексом Перейрой, даже есть бы наглухо вырубил Ракича уже на первых секундах встречи. Виной всему – бизнес.

Сейчас в сложнейшей ситуации сразу два россиянина. Первый – Анкалаев. Он продолжает идти без поражений в лучшей лиге на планете. Побеждает по-разному, а в единственном ничейном поединке решение судей вызвало ожесточённые споры. Даже сам Ян Блахович говорил, что Магомед победил. Но в итоге россиянин остался без пояса, а теперь отчаянно пытается выбить второй титульный шанс. Но Перейре продолжают скармливать проходную оппозицию. Сначала Алекс не испытал сложностей с Джамалом Хиллом, затем – с Халилом Раунтри.

Почему так происходит? Алекс – одна из главных суперзвёзд UFC. Его поединков ждут всегда, потому что получаются они максимально яркими. Перейра разбивает оппонентов, Халилу и вовсе устроил настоящее избиение в октагоне. Алекс всегда готов спасти организацию, выйдя на коротком уведомлении. И в США буквально без ума от бразильца. Он всегда устраивает яркие стердауны, надевая свои костюмы, раскрашивая лицо. Особенностью Алекса является запредельная активность. Перейра всего лишь три года в UFC. Но за это время он успел провести 10 (!) поединков. Поэтому такой чемпион максимально выгоден лиге. А история с титулами в разных дивизионах – ещё один плюс в копилку.

Поэтому, например, известный менеджер Александр Скаредин не верит в то, что Анкалаев всё-таки получит свой шанс: «Не знаю, что будет в будущем. Но я вообще не поверю, что UFC даст Перейре провести защиту против Анкалаева. В этом нет вообще никакого бизнес-смысла. Они просто потеряют деньги. Понятно, что нехорошо, что это влияет на судьбу человека, супербойца, который всё не может дождаться своего титульного шанса. Но 600 с лишним человек (в ростере лиги) дерутся и зарабатывают деньги только потому, что UFC умеет их зарабатывать, организовывая бои, которые продают. В общем, интересно, что будет дальше».

Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Схожая ситуация сложилась у Мовсара Евлоева. Боец вполне может стать топовой оппозицией для Илии Топурии. Но он намного менее яркий и интересный. В UFC прекрасно понимают, что Топурия может оказаться бессилен перед борьбой Мовсара. А Перейра – перед партером Анкалаева. Поэтому парней и не сводят в октагоне. Евлоев слишком невыгоден в качестве чемпиона. А вот Топурия… идеальный кандидат на эту роль. Поэтому можно практически железно ждать от UFC максимально удобных оппонентов для Илии. И Мовсар в этот список совершенно точно не входит.

Видимо, нашим парням и дальше придётся сидеть за спинами ярких чемпионов. Просто потому, что действующие обладатели титула слишком интересны в США. А вот топовые россияне в качестве носителей поясов могут и потеряться. В плане спортивной составляющей они ничуть не слабее чемпионов. Но… бизнес.