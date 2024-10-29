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Чемпионы UFC, Алекс Перейра, Илия Топурия, Магомед Анкалаев, Мовсар Евлоев, возможные титульные бои, Анкалаев — Перейра

Чемпионов UFC «прячут» от россиян. Всё ради бизнеса
Сергей Сорокин
МАГОМЕД АНКАЛАЕВ И МОВСАР ЕВЛОЕВ
Аудио-версия:
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Наши парни — топ, но в США нужны свои лица.

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, прошёл грандиозный номерной турнир UFC 308. Важнейший поединок провёл Магомед Анкалаев. Его соперником стал Александар Ракич. Россиянин оказался сильнее единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 22:25 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
UD
Александар Ракич

Изначально было анонсировано, что поединок будет носить претендентский характер. Но при этом Дана Уайт заявлял, что необходимо продемонстрировать фантастическое выступление. А бой в итоге добрался до судейского решения. Поэтому многие в один голос говорят, что россиянин вновь может остаться без титульного поединка. Правда, кажется, что Анкалаев всё равно не получил бы бой с Алексом Перейрой, даже есть бы наглухо вырубил Ракича уже на первых секундах встречи. Виной всему – бизнес.

Собрали самые интересные события прошедшего турнира:
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Сейчас в сложнейшей ситуации сразу два россиянина. Первый – Анкалаев. Он продолжает идти без поражений в лучшей лиге на планете. Побеждает по-разному, а в единственном ничейном поединке решение судей вызвало ожесточённые споры. Даже сам Ян Блахович говорил, что Магомед победил. Но в итоге россиянин остался без пояса, а теперь отчаянно пытается выбить второй титульный шанс. Но Перейре продолжают скармливать проходную оппозицию. Сначала Алекс не испытал сложностей с Джамалом Хиллом, затем – с Халилом Раунтри.

Почему так происходит? Алекс – одна из главных суперзвёзд UFC. Его поединков ждут всегда, потому что получаются они максимально яркими. Перейра разбивает оппонентов, Халилу и вовсе устроил настоящее избиение в октагоне. Алекс всегда готов спасти организацию, выйдя на коротком уведомлении. И в США буквально без ума от бразильца. Он всегда устраивает яркие стердауны, надевая свои костюмы, раскрашивая лицо. Особенностью Алекса является запредельная активность. Перейра всего лишь три года в UFC. Но за это время он успел провести 10 (!) поединков. Поэтому такой чемпион максимально выгоден лиге. А история с титулами в разных дивизионах – ещё один плюс в копилку.

Поэтому, например, известный менеджер Александр Скаредин не верит в то, что Анкалаев всё-таки получит свой шанс: «Не знаю, что будет в будущем. Но я вообще не поверю, что UFC даст Перейре провести защиту против Анкалаева. В этом нет вообще никакого бизнес-смысла. Они просто потеряют деньги. Понятно, что нехорошо, что это влияет на судьбу человека, супербойца, который всё не может дождаться своего титульного шанса. Но 600 с лишним человек (в ростере лиги) дерутся и зарабатывают деньги только потому, что UFC умеет их зарабатывать, организовывая бои, которые продают. В общем, интересно, что будет дальше».

Алекс Перейра

Алекс Перейра

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Схожая ситуация сложилась у Мовсара Евлоева. Боец вполне может стать топовой оппозицией для Илии Топурии. Но он намного менее яркий и интересный. В UFC прекрасно понимают, что Топурия может оказаться бессилен перед борьбой Мовсара. А Перейра – перед партером Анкалаева. Поэтому парней и не сводят в октагоне. Евлоев слишком невыгоден в качестве чемпиона. А вот Топурия… идеальный кандидат на эту роль. Поэтому можно практически железно ждать от UFC максимально удобных оппонентов для Илии. И Мовсар в этот список совершенно точно не входит.

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Видимо, нашим парням и дальше придётся сидеть за спинами ярких чемпионов. Просто потому, что действующие обладатели титула слишком интересны в США. А вот топовые россияне в качестве носителей поясов могут и потеряться. В плане спортивной составляющей они ничуть не слабее чемпионов. Но… бизнес.

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