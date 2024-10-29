Как в лучшие годы. Бой с блогером озолотит Железного Майка

В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится вечер профессионального бокса. Возглавит его ожидаемый поединок между легендарным Майком Тайсоном и известным блогером Джейком Полом.

Сенсационный анонс поединка был сделан ещё весной, а Пол и Тайсон должны были сойтись в ринге летом. Однако Железный Майк, которому на сегодняшний день уже 58 лет, выбыл из-за проблем со здоровьем. При этом бой не отменили, а просто перенесли на ноябрь.

Много критики прилетало в адрес Джейка: молодой и здоровый парень собрался бить легенду, который вдвое старше него. С хейтом блогер справился, довольно спокойно заявив о своих мотивах.

«Я здесь, чтобы заработать $ 40 млн и нокаутировать легенду. Мне наплевать на всё остальное. Он тот, кто хотел, чтобы это был официальный бой, и он действительно получит нокаут», — сказал Пол на пресс-конференции.

Майк Тайсон и Джейк Пол Фото: Michael Loccisano/Getty Images

Обычно боксёры не раскрывают свои гонорары, но такие эпатажные личности, как Джейк Пол или, например, Тайсон Фьюри, не стесняются говорить о заработках. Если ещё лет пять назад было невозможно представить, что какой-то блогер будет драться с престарелым Тайсоном, то теперь охотно верится и в сам бой, и в такие космические гонорары. Пол набрал сумасшедшую популярность, разобрался с кучей экс-чемпионов UFC и теперь разделит ринг с легендой бокса.

Логично, что и Тайсона с пенсионного дивана вытаскивает финансовая составляющая. Майк свой гонорар не раскрывает, зато за него это делают другие. Так, ещё весной олимпийский чемпион и экс-чемпион UFC в двух весах Генри Сехудо, который состоит с Тайсоном в приятельских отношениях, заявил, что Майк заработает за бой $ 20 млн. Да, вдвое меньше, чем Пол, но при этом и Майку уже почти 60 лет. Кто ещё может в таком возрасте за несколько раундов в ринге заработать такую сумму? Тайсон давно сделал себе имя, которое сыграло за него в нужный момент.

Вообще, Тайсон и большие деньги – это отдельная история. В своё время Майк получал много даже по сегодняшним меркам, но к концу карьеры умудрился всё потерять и погрязнуть в долгах. С тех пор прошло много времени, Тайсон выкарабкался и вернулся к комфортной жизни: снимается в кино, ходит на различные шоу, присутствует на многих турнирах. Казалось, что, кроме выставочных боёв с ровесниками, Тайсона мы больше в ринге не увидим, но, по всей видимости, сумма, предложенная за бой с блогером, перевесила всё остальное. По сообщениям западных СМИ, эта сумма и вовсе может быть на уровне гонорара Пола, то есть в районе $ 40 млн.

А ведь Тайсон и в лучшие годы не зарабатывал столько. За первый бой с Эвандером Холифилдом — $ 30 млн, за реванш — $ 20 млн. А за бой с Ленноксом Льюисом — $ 35 млн. Теперь Майк в конце шестого десятка может получить такие же деньги, только не за бой с титулованными боксёрами и не за титулы, а за поединок с блогером. Есть ещё вопросы, почему Майк, даже рискуя здоровьем, выходит в ринг?

Пол старается всячески подогреть интерес к предстоящему поединку, и одним из таких шагов было предложение Тайсону заключить пари. Джейк заявил, что Майк не сможет продержаться с ним в ринге больше четырёх раундов. Если Тайсон доберётся до пятого отрезка, то Пол пообещал выплатить из своего кармана ещё $ 5 млн. Если же Джейк оформит ранний финиш, то Железный Майк должен набить татуировку с надписью «Я люблю Джейка Пола». Такая, кстати, уже красуется на руке Тайрона Вудли. Но Майк заявил, что сумма слишком мала для пари.

Так или иначе, даже без пари Тайсон заработает отличную прибавку к и без того неплохой жизни на пенсии. Оставит ли в ринге здоровье – это уже другой вопрос, в данном случае материальное благо превысило всё остальное. Критика в адрес Джейка тоже будет покрыта сполна огромным чеком. Все в плюсе. Осталось, чтобы зрелище, которое покажут Тайсон и Пол в ринге, окупило эти гонорары.