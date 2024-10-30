Реванш с Усиком уже близко. Что нужно исправить Фьюри, чтобы победить?

В мае 2024 года в Саудовской Аравии состоялся один из самых крупных поединков в истории профессионального бокса в XXI веке. Александр Усик и Тайсон Фьюри поставили на кон все пояса, чистые рекорды и определили первого за 25 лет абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Победу раздельным решением судей одержал Усик, но у боксёров изначально был пункт о реванше. 21 декабря в Эр-Рияде мы увидим вторую часть противостояния между Усиком и Фьюри. Конечно, Цыганский король настроен отомстить за поражение и уже неоднократно об этом говорил. Усик вновь будет фаворитом, и Фьюри придётся исправить некоторые недочёты, если он всерьёз настроен вернуть пояса.

Недооценка соперника — первое, что должен искоренить Фьюри. Разговоры британца менялись от «что мне сделает этот крузер» до «я очень уважаю Усика, он опасный соперник». Понятно, что элементы трэш-тока тоже нужны для раскрутки поединка, однако, судя по действиям Тайсона в ринге, Фьюри так и не осознал масштаб угрозы. В целом он и сам это подтверждал: «На самом деле бой с Усиком оказался намного проще, чем я ожидал. Намного проще. Многие говорили: «Его будет трудно ударить». Но у меня получались комбинации из трёх-четырёх ударов. Я смеялся над ним. Моя проблема в том бою заключалась в следующем – мне, должно быть, было слишком весело. Казалось, что всё получается слишком легко. Как будто я был с каким-то боксёром-любителем. Я бездельничал. В результате заплатил большую цену в девятом раунде».

Усика нередко называют «безударным» боксёром, однако это ошибка. В тяжёлом весе любое попадание может стать фатальным, и Фьюри прочувствовал это на себе. К тому же Тайсон слишком поверил в то, что его габариты станут решающим фактором в поединке. Боксёр всегда должен быть в себе уверен, но недооценка соперника на таком уровне может стоить слишком дорого. Что мы и увидели.

Александр Усик — Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Второй момент — физическая подготовка. Ряд известных тренеров и, к примеру, Майк Тайсон выразили мнение, что этот фактор стал решающим в первом поединке. Тренер Доминик Ингл объяснял: «Вспомните, как шёл поединок. В середине он [Фьюри] уже начал доставлять Александру серьёзные проблемы. Оставалось только одно — сохранять такой же стиль и манеру до конца боя. А Тайсон не смог этого сделать, значит, не был в оптимальных кондициях. У меня была полная уверенность, что Фьюри победит Усика. Поскольку в своих лучших кондициях он бы его побил. Не верю, что в том поединке Тайсон был в оптимальной форме».

Фьюри действительно подсел ровно в тот момент, когда казалось, что у Усика начались серьёзные проблемы. Потом случился ещё один перелом в поединке, и уже Тайсон стал испытывать огромные сложности. Возможно, на британце сказалось то, что он уже давненько не готовился к действительно большим и важным боям. Перед встречей с Фрэнсисом Нганну было ощущение, что Фьюри вообще не заходил в зал, до этого было не интересное никому завершение трилогии с Дереком Чисорой. В нужный момент Тайсон не смог провести нормальный лагерь и не выдержал свой же темп.

И ещё одна деталь, которая тесно связана с предыдущими двумя ошибками — недооценкой и плохой физической подготовкой. Когда дела у Фьюри пошли плохо, у него не нашлось плана Б. Он не пошёл в клинч, не смог подключить грязный бокс. Тайсон пытался делать то же, что и в середине боя, однако ему не хватало сил, а в углу никто не подсказал, что надо сменить план.

О том, что в команде были проблемы говорил и тренер Фьюри Энди Ли: «Согласен с тем, что в углу было слишком много голосов. В девятом раунде мы попали в тяжёлую ситуацию. Пытались срочно вытащить Тайсона из этого. И в тот момент начался хаос. Я считал, что мы отстаём примерно на два раунда, и честно об этом сказал. Отец Тайсона давал хорошие советы, но он прежде всего отец. И в тот момент больше всего переживал о сыне, а не о результате. Всё должно было выглядеть иначе. Шугар Хилл Стюард — главный в команде. Именно его голос должен был быть единственным в углу. В реванше всё именно так и будет».

Александр Усик — Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

В целом у Фьюри всё ещё есть рычаги, чтобы победить Усика. Удерживать соперника на дистанции, работать передней рукой, добавлять грязный бокс и контролировать темп боя. Всё это Тайсон умеет, и, если он исправит недочёты из первого поединка, мы получим ещё более конкурентное противостояние, где вполне может смениться победитель.