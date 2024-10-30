Быть чемпионом с одним поясом — уже немодно. Разбор доминаторов UFC

В UFC задают тренды. Лучшая лига мира постоянно диктует моду всем остальным. И раньше пользовались особой популярностью дивизионы, в которых чемпион менялся буквально после каждой попытки провести защиту. Такие весовые категории никогда не застаивались, а шанс завоевать пояс получали всё новые лица. Теперь ситуация меняется. Промоушен больше заинтересован в парнях, которые могут на долгие года застолбить за собой титул. И за счёт яркой харизмы и топовой спортивной составляющей постоянно «делать кассу». Правда, сами бойцы не особо хотят сидеть в своих дивизионах. И практически все чемпионы рвутся к тому, чтобы повесить на свои плечи побольше поясов.

Новый тренд – поход за вторым поясом. Стоит отметить, что за всю историю UFC было не так много двойных чемпионов. А чистых (владевших титулами одновременно) – совсем мало. Теперь же каждый обладатель пояса старается заявить о том, что собирается штурмовать новую вершину. Пожалуй, такого не делают только «мухачи». Подниматься из их весовой категории довольно тяжело. Парни растворятся на фоне более крупных оппонентов. А вот практически во всех остальных дивизионах чемпионы успели изъявить желание замахнуться на второй пояс.

Смотрим внимательно. Мераб Двалишвили о таких притязаниях пока не говорил. Но он не успел провести даже первую защиту. А выше него друг – Илия Топурия. На такой поединок грузинский боец не пойдёт. И вновь на пути Мераба – дружба. Сценарий повторяется. А вот сам Илия очень хочет второй пояс. И активно нападает на Ислама Махачева в социальных сетях. Да-да, Топурия готов выйти в октагон против первого номера рейтинга P4P. И даже не сомневается в своей итоговой победе. Складывается ощущение, что его реплики выглядят довольно самоуверенно. Но выйти на такой поединок Илия действительно может. У него есть прекрасный бокс, с помощью которого он разбил Александра Волкановски и Макса Холлоуэя. Правда, загвоздка заключается в том, что Ислам может сделать ставку на борьбу. И тогда грузино-испанскому бойцу будет невероятно сложно.

Махачев тоже собирается выше. Причём Дана Уайт даже успел дать на это добро. Он уже сообщил, что если Ислам успешно проведёт следующую защиту, то получит возможность подраться в полусреднем весе. Но с кем? Белал Мухаммад – хороший приятель россиянина. А главное — и он заявил о желании замахнуться на более высокую весовую категорию: «Мне хотелось бы стать тем парнем, который достигает всего, что, по словам людей, мне сделать не удастся. Чуть позже, думаю, поднимусь в весе. Однако при условии, если Дрикус дю Плесси всё ещё будет чемпионом и побьёт Исраэля Адесанью, который пытался говорить обо мне чушь. Но я размажу Дрикуса и попытаюсь забрать второй пояс».

Белал Мухаммад Фото: Chris Unger/Getty Images

А у самого Дрикуса теперь сразу несколько вариантов. Дю Плесси может подраться и с Мухаммадом, и с Перейрой. Такие вот дела. Алекс вообще собрался штурмовать практически все весовые категории. Например, поединок с Дрикусом он собирается провести в среднем весе. И, значит, рассчитывает отобрать второй пояс. А ещё антропометрия Перейры позволяет ему подняться в тяжёлый вес. Там после ухода Джона Джонса титул может стать вакантным. И тогда бразилец получит возможность замахнуться на историческое достижение – тройное чемпионство. Подобное будет невероятно тяжело повторить. А перебить – практически невозможно.

Стоит отметить, что чемпионам становится скучно в своих дивизионах. Для примера можно посмотреть на четыре весовые категории. И понять, почему именно их доминирующие бойцы стараются перебраться повыше. Например, полулёгкий вес, где доминирует Топурия. Илия уже успел провести успешную защиту. И, судя по составу дивизиона, может сделать это ещё не один раз. А до этого с 2019 года пояс висел на плече Алекса Волкановски. Великий оформил пять (!) успешных защит. И как только Александру стало скучно, он решил штурмовать новую вершину – дважды бился с Исламом Махачевым.

Александр Волкановски и Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

Махачев провёл уже три успешные защиты. Дважды при этом он дрался именно с Волком. Но в дивизионе Ислама, кажется, осталась лишь одна реально конкурентная оппозиция – Арман Царукян. Остальных оппонентов россиянин разбивает слишком легко. Это наглядно показали поединки с Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье. Пояс висит на плече Махачева уже два года.

Джон Джонс – человек, который просто уничтожил полулёгкий вес. Только вдумайтесь: свой титул он терял только из-за нарушений правил UFC и положительного допинг-теста на метаболит. Если же убрать этот факт за скобки, то Джон владел титулом чемпиона с 2011 по 2020 год. И его переход в тяжёлый вес попросту напрашивался.

Уникально выглядит доминация Алекса Перейры. После Джонса в полутяжёлом весе стали очень часто меняться чемпионы. За четыре года с поясом успели побыть Ян Блахович, Гловер Тейшейра, Иржи Прохазка и Джамал Хилл. А потом пришёл Алекс… И прошёл всего год, а Перейра успел завоевать титул и трижды (!) провести успешную защиту. На всё про всё ему потребовалось суммарно девять раундов – фантастика!

Вот и получается, что чемпионам становится скучно в своих дивизионах. А организация сама открыла ящик Пандоры. Она не только позволила Волкановски биться с Махачевым, но и дала Алексу возможность провести реванш. И теперь все чемпионы желают только одного – идти за вторым поясом. Вот только подобные перемещения могут окончательно обесценить конкуренцию в дивизионах. Претенденты будут вынуждены на протяжении длительного времени ждать момента, когда чемпионы «наиграются», удовлетворяя свои амбиции.