Бой за место в топ-5. Чем опасен для Павловича новый соперник

1 февраля 2025 года в Саудовской Аравии запланирован очередной турнир UFC Fight Night. Это будет второй ивент промоушена, который проводится в этой стране. Первый прошёл в июне 2024-го и не разочаровал как минимум своим наполнением. Мы получили бой Сергея Павловича с Александром Волковым, Икрам Алискеров заменил Хамзата Чимаева и встретился с Робертом Уиттакером, Шара Буллет провёл второй поединок в UFC.

Новый турнир тоже не должен разочаровать. Бои потихоньку назначают, и, к примеру, в карде уже ожидается битва тяжеловесов Павловича и суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Сначала об этом сообщил журналист Алекс Бехунин, который редко ошибается в подобных инсайдах. Позже и Павлович выложил коллаж с фотографиями бойцов в своём телеграм-канале, дав понять, что этот поединок должен состояться.

Сергей Павлович Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Вариант с Розенстрайком вполне логичный, даже несмотря на то Павлович входит в топ-5 дивизиона, а его соперник занимает девятую строчку. Заглянем в рейтинг и посмотрим, кто свободен, кроме чемпионов. Сириль Ган и Волков бьются между собой, Сергей Спивак и Жаилтон Алмейда проведут бой в январе, Стипе Миочич сразится за титул, а с Кёртисом Блэйдсом Сергей встречался совсем недавно. Ближайший доступный боец — Розенстрайк.

Для Павловича на бумаге это неплохая возможность вернуться на победную серию. Ещё недавно россиянин бился за пояс временного чемпиона с Томом Аспиналлом и проиграл нокаутом, а затем уступил решением судей Волкову, и это поражение получилось даже более чувствительным. Два поражения подряд развенчали миф, что Павлович — неуязвимый нокаутёр, и отправили его суперсерию нокаутов в небытие. К тому же оголилась главная проблема — у Сергея нет запасного плана, если вдруг не получается вырубить оппонента.

Розенстрайк, на первый взгляд, не выглядит большой угрозой, суринамец уже давно является гейткипером дивизиона. Совсем недавно у Жаирзиньо было три поражения в четырёх боях (от Алмейды, Волкова и Блэйдса), однако сейчас он подвыправил положение — забил до технического нокаута Шамиля Газиева и переработал Тая Туивасу. То есть очевидно, что Биги Бой не справляется с топами, но способен разбираться с оппозицией попроще.

Тем не менее Розенстрайк опасен и для Павловича. Жаирзиньо не тот боец, который летит с размахайками на соперника, как тот же Туиваса. Он базовый кикбоксёр, с очень хорошей техникой. Удар у суринамца тоже довольно тяжёлый. При этом Розенстрайк вполне способен работать с дистанции, что он уже продемонстрировал в последних двух поединках. Как показал бой Павловича с Волковым, у Сергея могут быть проблемы с такими бойцами.

Жаирзиньо Розенстрайк (слева) Фото: Paul Kane/Getty Images

Эффективный план против Розенстрайка — борьба. Жаилтон Алмейда очень легко задушил Биги Боя, Газиев спокойно выполнял тейкдауны, пока не устал. Павловичу стоит взять это на заметку, и, похоже, он действительно работает именно над борьбой. Судя по фотографиям Сергея в социальных сетях, он тренируется с Фаридуном Одиловым, борцом вольного стиля Исламом Адизовым и грэпплером Хочбаром Хачилаевым. Это может стать тем самым планом Б.

Павлович сейчас не в том положении, чтобы искать зрелищный финиш. Ему необходимо закрыть поражение и отстоять своё место в топ-5. Для этого подойдут любые способы, в том числе и чисто борцовский геймплан. А в случае победы Сергей начнёт новый поход за титульником.