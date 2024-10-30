Муртазалиев нокаутировал Цзю одной рукой? Сейчас россиянина не остановит никто

19 октября в США состоялся вечер профессионального бокса, в котором зрители увидели поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе между обладателем пояса, российским чемпионом Бахрамом Муртазалиевым и старшим сыном Кости Цзю – Тимом Цзю. Несмотря на то что бой обещал быть крайне конкурентным, завершился он уже в третьем раунде. Бахрам пять раз отправил Цзю в нокдаун, после чего угол Тима был вынужден вмешаться и остановить избиение своего боксёра.

На днях стало известно, что Муртазалиев вышел на поединок с серьёзной травмой.

«У нас был 50-процентный план, поскольку у Бахрама не было правой руки. Его костяшка в районе мизинца запала. Всю неделю перед боем мы прикладывали лёд к его руке, он не хотел сниматься, несмотря на перелом руки. Мы никому ничего не сказали. Я посоветовал ему: «Не бей справа, если только это действительно не будет нужно». Поэтому мы сосредоточились на том, чтобы выбрасывать больше хуков справа вместо правых прямых. Уверен, Цзю ожидал, что мы будем бить прямые удары», — приводит слова тренера бойца Романа Калантаряна BoxingScene.

Несмотря на это, Бахрам провёл крайне уверенный бой: разгрузил правую руку, сделав акцент на хуке слева, которым, собственно, он несколько раз уронил Тима. Цзю как будто ожидал другого рисунка боя от соперника, а Муртазалиев сумел удивить сына Кости. При этом, как только Бахрам почувствовал, что Тим «плывёт», в ход пошла и правая рука, после чего уже Цзю было не спасти.

Бахрам Муртазалиев — Тимофей Цзю Фото: Paul Hennessy/Getty Images

Бахрам выходил на этот поединок в роли тёмной лошадки. Удивительно, но непобеждённый чемпион из России был серьёзным андердогом. Да, у Муртазалиева имелись «0» в графе поражений и чемпионский пояс, однако при этом побед над серьёзными оппонентами в его активе не числилось. Вакантный титул он завоевал в поединке с почти 40-летним Джеком Кулкаем – согласитесь, не самый топовый оппонент. Но поединок с Цзю, а особенно те обстоятельства, в которых Муртазалиев выходил на этот бой и как он с ними справился, говорят об очень высоком боксёрском уровне Бахрама.

Во-первых, нужно отметить отличную физическую мощь и очень плотный удар россиянина. Если обратить внимание на статистику, то можно увидеть, что 17 поединков российский боксёр завершил досрочно, а в бою с Цзю Муртазалиев продемонстрировал, что сильно бьёт как с правой рабочей руки, так и с левой. И ведь Тим до этого только один раз бывал в нокдауне – в поединке с Терреллом Гуше. А тут сразу пять нокдаунов – Цзю выглядел беспомощно. Во-вторых, у Бахрама хорошая скорость и работа на ногах. В первом раунде Тим пытался работать в свойственной манере, агрессивно и первым номером, но Муртазалиев прекрасно с этим справлялся, уходил на ногах и мощно встречал соперника. В-третьих, россиянин очень грамотно провёл поединок против Цзю, что говорит о высоком уровне боксёрского интеллекта. Бахрам нивелировал свои недостатки, скрыл сломанную руку и сумел разобрать Тима на части за три раунда. А ведь в победу Муртазалиева мало кто верил.

Теперь Бахрам поднял свои котировки на совершенно новый уровень. Вообще, первый средний вес сейчас – один из самых интересных в спортивном плане. Есть уникальный для этой весовой категории Себастьян Фундора – двухметровый американец, который забрал у Тима Цзю чемпионские пояса. Муртазалиев, кстати, уже говорил, что хотел бы боксировать с Фундорой, но вместо этого ему организовали бой с Цзю. Бахрам проверку прошёл, теперь он вполне открыт к большим боям, в том числе и к объединительным.

Есть, конечно, и главная звезда дивизиона – Теренс Кроуфорд, который провёл в первом среднем весе только один бой, но уже стал чемпионом. Пожалуй, Кроуфорд для Бахрама – самый большой вызов, о котором он недавно и мечтать не мог. Теренс, кстати, говорил, что готов боксировать с Цзю в случае его победы над российским чемпионом. Победы не случилось, готов ли экс-абсолютный чемпион мира в двух весах встретиться с Бахрамом? Титул у Муртазалиева есть.

Теренс Кроуфорд Фото: Getty Images

Даже если Кроуфорд выберет в соперники Фундору, а не Бахрама, Муртазалиеву и вовсе это может пойти на пользу. Он будет главным претендентом на то, чтобы встретиться с победителем этого боя за титул абсолютного чемпиона мира. Бахраму важно сохранять у себя титул IBF, из очевидных претендентов на него – Эриксон Лубин, который «отлетал» от того же Фундоры, а Джермелл Чарло нокаутировал его в первом раунде.

Победа над Цзю по-настоящему раскрыла Бахрама. Теперь имя российского чемпиона интересно и промоутерам, и статусным боксёрам, поэтому нет сомнений в том, что Муртазалиева ждут большие поединки. Главное, чтобы он оказался к ним готов.