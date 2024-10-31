4 утра, Заир, 60 тысяч зрителей. «Грохот в джунглях» проходил в экстремальных условиях

50 лет назад, 30 октября 1974 года, состоялся один из самых известных боксёрских поединков XX века. Чемпион мира в тяжёлом весе Джордж Форман защищал пояса против легендарного Мохаммеда Али, и это противостояние ознаменовали как «Грохот в джунглях». Али был серьёзным андердогом, однако сумел нанести устрашающему нокаутёру Форману первое поражение в карьере. При этом сам поединок проходил в экстремальных условиях – в четыре утра на 60-тысячном африканском стадионе в Заире.

Несмотря на высокий статус и всемирную известность обоих боксёров, возникли проблемы с организацией этого поединка. Никто на тот момент не хотел выплачивать серьёзные гонорары двум темнокожим спортсменам: считалось, что этот поединок не вызовет такого ажиотажа в США, чтобы отбить все расходы на гонорарную часть. Тем более что Али на тот момент всё ещё не реабилитировался из-за отказа служить в армии: за это, к слову, Мохаммед был дисквалифицирован на несколько лет.

Тогда на первый план вышел тогда ещё малоизвестный Дон Кинг – после отбытия тюремного наказания Кинг решил заняться промоутерской деятельностью, хотя не имел никакого опыта в этой сфере. Тем не менее ему удалось завязать крепкие отношения с Али, ну а дальше Кинг уже не упустил своего шанса. Дону пришла в голову гениальная идея: если невозможно провести поединок в Штатах, то почему бы не вывезти боксёров за пределы Америки? Скажем, в Африку. Два темнокожих боксёра проведут бой в Африке, где, безусловно, интерес к нему будет повышенный – никогда на территории континента ещё не проходили боксёрские поединки такого масштаба. Но при этом идея была как гениальной, так и сомнительной. Во-первых, в Африке не было подходящей для такого боя инфраструктуры, во-вторых, специфические африканские условия, в том числе и климатические, ставили под сомнение проведение поединка за титул чемпиона мира. Ну и, в-третьих, если уж в США не нашли гонорары (по $ 5 млн каждому), то где бы их найти на бедном африканском континенте?

Кинг нашёл выход практически из всех ситуаций. В первую очередь нашёл деньги – в этом ему помогли связи с конголезским диктатором Мобуту, который повёлся на уговоры промоутера: мол, такого боя ещё никогда в Африке не было, и тот войдёт в историю. Мобуту нашёл деньги, и поединок решили проводить в Заире. Там же подготовили всю инфраструктуру, насколько это было возможно сделать – боксёры должны были выступить на стадионе, вмещающем 60 тысяч зрителей.

Мохаммед Али – Джордж Форман Фото: Getty Images

Но на всё повлиять Кинг не мог. Он убедил боксёров, что они обязательно должны провести этот поединок в Африке, и, конечно, главным аргументом были баснословные гонорары. Однако организовать подходящие условия для тренировок Кинг не мог. И Али, и Форман были вынуждены приехать в Заир заблаговременно. Поединок должен был состояться в сентябре 1974 года, Джордж и Мохаммед всё лето того года провели в Заире, чтобы пройти акклиматизацию и привыкнуть к суровому местному климату. Повышенная влажность и жаркий климат делали любые физические нагрузки усложнёнными – тем более если речь идёт о 15-раундовом поединке боксёров-тяжеловесов.

Форман решил изолироваться ото всех и тренировался на базе отеля. Не самый идеальный вариант, но выбирать не приходилось. Али же выбрал другую тактику и, как Рокки Бальбоа из фильмов Сильвестра Сталлоне, много тренировался на улице: привыкал к климату и заманивал на свою сторону местных жителей. Варианты тренировочных лагерей у лучших боксёров мира были, конечно, уникальные, но что поделать – согласие оба дали. Интересно, что «летние каникулы» в Заире у боксёров затянулись: Форман получил серьёзное рассечение, и бой перенесли на конец октября.

Тем не менее даже столь затяжная подготовка в Заире не помогла ни Форману, ни Али. Возможно, сказалось ещё одно экстремальное условие проведения поединка: для того чтобы его транслировали в США, бой начался… в четыре утра по африканскому времени. Отступать было некуда – 60 тысяч заирских зрителей не спали всю ночь, чтобы увидеть легендарное противостояние. Форман, как и предполагалось, пошёл вперёд с первых секунд поединка, намереваясь нокаутировать Али. Мохаммед много двигался, старался избегать разменов с молодым чемпионом, но тот здорово резал углы. Тогда Али стал больше защищаться у канатов, облокачиваясь на них всем весом, тем самым давая себе дополнительное пространство. Угол Формана, к слову, жаловался после каждого раунда на то, что канаты недостаточно натянуты, однако рефери не обращал на это внимание.

У Джорджа было несколько хороших моментов в стартовых раундах, чтобы завершить бой. Форман жёстко попадал, и было видно, что Али тяжело. Любой другой боксёр наверняка был бы уже на настиле, но Мохаммед выстоял. И не просто выстоял, а заставил чемпиона вымахаться. Вспоминаем, какие были климатические условия в Заире, плюсуем к этому огромную мышечную массу чемпиона, добавляем расход сил на все размашистые атаки – и получаем еле стоявшего на ногах к середине поединка Формана. С пятого раунда уже Али доминировал в ринге, а в восьмом он отправил Джорджа на настил. Чемпион поднялся, но рефери остановил поединок. Мохаммед совершил громкую сенсацию, ещё раз доказав, что по праву носит прозвище Величайший. А сам бой и всё, что его окружало, навсегда вошли в историю мирового бокса.