Без живой легенды, но с новыми звёздами. Чего ждать от России на ЧМ по самбо?

С 8 по 10 ноября в Астане (Казахстан) пройдёт очередной чемпионат мира по самбо, в котором примут участие спортсмены более чем из 75 стран. Для нас особняком, конечно, стоит сборная России и её перспективы. К слову, как и в прошлом году, команда будет выступать под флагом ФИАС — Международной федерации самбо.

Предстоящий чемпионат мира — особенный. Впервые добавились такие дисциплины, как «женское боевое самбо» и «самбо для слепых». Раньше соревнования проводились по мужскому боевому самбо, женскому и мужскому самбо.

Итак, у мужчин традиционно семь весовых категорий: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг. В женском самбо – так же: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, 80+ кг. У мужского боевого самбо семь весов: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг. В женском боевом самбо только пять весовых: 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг. А в самбо для слепых, где будут участвовать лишь полностью слепые спортсмены либо с незначительным остатком зрения, только три категории: 64 кг, 79 кг, 98 кг.

Состав сборной России

Мужская команда по спортивному самбо: Хертек Саян (58 кг), Фёдоров Александр (64 кг), Тюряев Шамиль (71 кг), Калинин Денис (79 кг), Рябов Сергей (88 кг), Коновалов Антон (98 кг), Солдатенков Степан (98+ кг).

Женская команда по спортивному самбо: Фёдорова Татьяна (50 кг), Луканина Анастасия (54 кг), Шуянова Татьяна (59 кг), Дорошенко Екатерина (65 кг), Посылкина Олеся (72 кг), Речкалова Дарья (80 кг), Артошина Ольга (80+ кг).

Команда по мужскому боевому самбо: Гамзаев Мухтар (58 кг), Хабибулаев Шейх-Мансур (64 кг), Зиннатов Ролан (71 кг), Абгарян Ованес (79 кг), Алиханов Абусупиян (88 кг), Елисеев Дмитрий (98 кг), Кашурников Михаил (98+ кг).

Команда по женскому боевому самбо: Лоткова Вера (54 кг), Сердюк Нина (59 кг), Истомина Софья (65 кг), Полякова Яна (72 кг), Гаспарян Анжела (80 кг).

Команда по самбо для слепых: Демидов Андрей (64 кг), Руденко Виктор (79 кг), Селиванов Павел (98 кг).

Саян Хертек на ЧМ-2023 Фото: Всероссийская федерация самбо

Первое, что бросается в глаза — отсутствие вечного капитана, живой легенды и 10-кратного чемпиона мира по спортивному самбо Артёма Осипенко. Всё дело в том, что на чемпионате России по самбо, который одновременно являлся отбором на ЧМ, ветеран занял третье место. При этом турнир проходил в Брянске, родном городе Артёма. Так что этот исход вдвойне сенсационный. Такая же история с Рамедом Гукевым — занял второе место на чемпионате России и не едет на мировое первенство.

Зато на месте Саян Хертек и Антон Коновалов. Хертек — трёхкратный чемпион мира, Коновалов — двукратный. Вернулся в состав четырёхкратный чемпион мира Сергей Рябов, который пропустил прошлогоднее мировое первенство.

Безусловно, самое мощное представительство у России – в боевом самбо. Абсолютно все ребята титулованные и с опытом побед на чемпионатах мира и Европы. Но и среди них есть кого выделить. Тут трёхкратный чемпион мира Мухтар Хамзаев, главная звезда команды и пятикратный победитель мировых первенств Шейх-Мансур Хабибулаев и суперталант Михаил Кашурников, триумфально выступивший год назад. Ещё есть экс-чемпион промоушена Fight Nights (13-3 в ММА) Абусупьян Алиханов, а вот Владимир Токов, который также известен любителям смешанных единоборств, не сумел отобраться на чемпионат мира, заняв третье место в своём весе.

Шейх-Мансур Хабибулаев Фото: Всероссийская федерация самбо

У девушек в спортивном самбо самая большая текучка кадров. От прошлогоднего состава осталась только Дарья Речкалова, которая в Ереване заняла третье место, а до этого становилась чемпионкой мира. Обидно, что не приедут в Казахстан прошлогодние победительницы Ксения Задворнова и Эльмира Кахраманова. Обе не смогли взять золотые медали на чемпионате России.

В любом случае российская команда собрана очень сильная, и не просто так все рассчитывают на первое место в командном зачёте. Год назад было 13 золотых медалей, две серебряные и три бронзовые. Есть все основания рассчитывать на улучшение результатов и подтверждение того, что в самбо России равных по-прежнему нет. Да, с одной стороны, много сильных спортсменов не приедут, но зато мы увидим тех, кто может превратиться в новых звёзд национальной команды. И любопытно протестировать их на самом высоком уровне.

Где и когда смотрим чемпионат мира по самбо?

Подытожим. Чемпионат мира по самбо – 2024 будет проходить с 8 по 10 ноября. Прямой эфир и запись турнира будут показывать на канале холдинга «Матч». Следим и болеем за российских самбистов.