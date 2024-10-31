UFC 309: Джонс и Миочич снова подставят Дану? LIVE

Ждём, что кто-то из ветеранов опять сорвёт великий поединок.

В ночь с 16 на 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 309. Он порадует фанатов смешанных единоборств топовыми противостояниями.

В соглавном событии вечера в октагон выйдут Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. Американец должен был драться с Конором Макгрегором на турнире UFC 303. Но тогда Ноториус получил повреждение и выступить не смог. Теперь Чендлер проведёт поединок с бразильцем.

А в главном бою вечера должны сойтись легенды – Джон Джонс и Стипе Миочич. Их поединок был запланирован на UFC 295. Но тогда Джонс получил травму и не смог выступить на турнире. Со второй попытки ветераны попытаются выйти в октагон.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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