UFC 309: Джонс и Миочич снова подставят Дану? LIVE

В ночь с 16 на 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 309. Он порадует фанатов смешанных единоборств топовыми противостояниями.
В соглавном событии вечера в октагон выйдут Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. Американец должен был драться с Конором Макгрегором на турнире UFC 303. Но тогда Ноториус получил повреждение и выступить не смог. Теперь Чендлер проведёт поединок с бразильцем.
А в главном бою вечера должны сойтись легенды – Джон Джонс и Стипе Миочич. Их поединок был запланирован на UFC 295. Но тогда Джонс получил травму и не смог выступить на турнире. Со второй попытки ветераны попытаются выйти в октагон.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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❌ Царукян: Махачев не заслуживает 1-го места в рейтинге Р4Р. Его должен занимать Джонс
Топовый армянский боец UFC Арман Царукян считает, что действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев не должен занимать первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
«Нет, он этого не заслуживает [первого места в рейтинге P4P]. Его должен занимать Джон Джонс, поскольку он легенда. Он по-прежнему дерётся. Посмотрим. В следующем месяце ему предстоит провести поединок. Если Джон победит Миочича, то в таком случае он должен вновь занять первое место в этом рейтинге. Когда он завершит карьеру, то ему на смену придёт Ислам», — приводит слова Армана портал MMAJunkie.
🔝 Дана Уайт назвал величайшего бойца в истории ММА
Президент UFC Дана Уайт высказался об американском бойце смешанных единоборств (ММА) чемпионе промоушена в тяжёлой весовой категории Джоне Джонсе.
«Думаю, он величайший боец в истории единоборств. Он величайший боец всех времён. Вероятно, Джон Джонс самый крутой чувак, который когда-либо ходил по Земле. Есть Али, Тайсон и много других великих тяжеловесов, которых я любою. Но Джон Джонс круче», — сказал Уайт на канале Outta Pocket with RGIII в YouTube.
💉 Стало известно решение суда по делу о нападении Джонса на агента допинг-контроля
Судья округа Берналилло штата Нью-Мехико Асра Эллиотт утвердила соглашение между пострадавшим и Джонсом. Согласно договору, Джон будет обязан в течение следующих 90 дней проходить четырёхчасовой курс по управлению гневом. Если он выполнит это условие, тогда предъявленные обвинения (нападение на человека и вмешательство в коммуникацию) будут сняты.
Где смотреть турнир UFC 309 с главным боем Джон Джонс – Стипе Миочич
Посмотреть трансляцию турнира UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
👑 Член Зала славы UFC — Стипе Миочичу: прикончи Джона Джонса и стань королём!
Член Зала славы UFC Марк Коулман поддержал бывшего обладателя титула UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича и пожелал ему победы в поединке с действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом.
«Ты сможешь [победить Джона Джонса], чемпион! Прикончи его и стань королём», — написал Коулман на своей странице в социальных сетях.
Дата и время турнира UFC 309 с боем Оливейра – Чендлер
Турнир UFC 309 состоится в ночь с 16 на 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени. Основной кард запланирован на 06:00 мск.
😱 А будет ли главный бой? Джонс и Миочич один раз уже «обманули» всех
С первой попытки подраться не получилось. Бой сорвался из-за травмы Джонса, которая вывела его из строя более чем на полгода. Миочич, разумеется, тоже ни с кем другим биться не собирался. Был введён временный пояс, который завоевал Том Аспиналл, но вопреки всему Дана Уайт заявил, что Джонс по возвращении будет драться с Миочичем, а временный титул и его обладатель будут пока существовать сами по себе.
Полный кард турнира UFC 309 с главным боем Джонс – Миочич
- Джон Джонс (27-1-0, 1 NC, США) – Стипе Миочич (20-4-0, США);
- Чарльз Оливейра (34-10-0, 1 NC, Бразилия) – Майкл Чендлер (23-8-0, США);
- Вивиан Араужо (12-6-0, Бразилия) – Карин Силва (18-4-0, Бразилия);
- Бо Никал (6-0-0, США) – Пол Крейг (17-8-1, Шотландия);
- Крис Уайдман (16-7-0, США) – Эрик Андерс (16-8-0, 1 NC, США);
- Никита Крылов (30-9-0, Россия) – Азамат Мурзаканов (14-0-0, Россия).
- Маурисио Руффи (10-1-0, Бразилия) – Джеймс Ллонтоп (14-4-0, Перу);
- Джонатан Мартинес (19-5-0, США) – Маркус Макги (9-1-0, США);
- Джим Миллер (37-18-0, 1 NC, США) – Дэймон Джексон (23-7-1, 1 NC, США);
- Дэвид Онама (12-2-0, Уганда) – Лукас Алмейда (15-3-0, Бразилия);
- Микки Галл (7-6-0, США) – Рамиз Брахимай (10-5-0, США);
- Бассил Хафез (9-4-1, США) – Обан Эллиотт (11-2-0, Уэльс);
- Вероника Харди (9-4-1, Венесуэла) – Эдуарда Моура (10-1-0, Бразилия).