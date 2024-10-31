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UFC 309: Джонс — Миочич, Оливейра — Чендлер, 17 ноября 2024, дата и время, где смотреть, онлайн-трансляция, live

UFC 309: Джонс и Миочич снова подставят Дану? LIVE
Сергей Сорокин
UFC 309: Джонс — Миочич
Комментарии
Ждём, что кто-то из ветеранов опять сорвёт великий поединок.

В ночь с 16 на 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 309. Он порадует фанатов смешанных единоборств топовыми противостояниями.

В соглавном событии вечера в октагон выйдут Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. Американец должен был драться с Конором Макгрегором на турнире UFC 303. Но тогда Ноториус получил повреждение и выступить не смог. Теперь Чендлер проведёт поединок с бразильцем.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Майкл Чендлер

А в главном бою вечера должны сойтись легенды – Джон Джонс и Стипе Миочич. Их поединок был запланирован на UFC 295. Но тогда Джонс получил травму и не смог выступить на турнире. Со второй попытки ветераны попытаются выйти в октагон.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Легендарные ветераны совсем скоро сойдутся в октагоне:
Последний танец. Джонс и Миочич готовятся попрощаться с UFC
Последний танец. Джонс и Миочич готовятся попрощаться с UFC

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Где смотреть турнир UFC 309 с главным боем Джон Джонс – Стипе Миочич Дата и время турнира UFC 309 с боем Оливейра – Чендлер Полный кард турнира UFC 309 с главным боем Джонс – Миочич
Live Сергей Сорокин

❌ Царукян: Махачев не заслуживает 1-го места в рейтинге Р4Р. Его должен занимать Джонс

Топовый армянский боец UFC Арман Царукян считает, что действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев не должен занимать первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Нет, он этого не заслуживает [первого места в рейтинге P4P]. Его должен занимать Джон Джонс, поскольку он легенда. Он по-прежнему дерётся. Посмотрим. В следующем месяце ему предстоит провести поединок. Если Джон победит Миочича, то в таком случае он должен вновь занять первое место в этом рейтинге. Когда он завершит карьеру, то ему на смену придёт Ислам», — приводит слова Армана портал MMAJunkie.

16:37 Сергей Сорокин

🔝 Дана Уайт назвал величайшего бойца в истории ММА

Президент UFC Дана Уайт высказался об американском бойце смешанных единоборств (ММА) чемпионе промоушена в тяжёлой весовой категории Джоне Джонсе.

«Думаю, он величайший боец в истории единоборств. Он величайший боец всех времён. Вероятно, Джон Джонс самый крутой чувак, который когда-либо ходил по Земле. Есть Али, Тайсон и много других великих тяжеловесов, которых я любою. Но Джон Джонс круче», — сказал Уайт на канале Outta Pocket with RGIII в YouTube.

16:19 Сергей Сорокин

💉 Стало известно решение суда по делу о нападении Джонса на агента допинг-контроля

Судья округа Берналилло штата Нью-Мехико Асра Эллиотт утвердила соглашение между пострадавшим и Джонсом. Согласно договору, Джон будет обязан в течение следующих 90 дней проходить четырёхчасовой курс по управлению гневом. Если он выполнит это условие, тогда предъявленные обвинения (нападение на человека и вмешательство в коммуникацию) будут сняты.

16:18 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 309 с главным боем Джон Джонс – Стипе Миочич

Посмотреть трансляцию турнира UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

16:18 Сергей Сорокин

👑 Член Зала славы UFC — Стипе Миочичу: прикончи Джона Джонса и стань королём!

Член Зала славы UFC Марк Коулман поддержал бывшего обладателя титула UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича и пожелал ему победы в поединке с действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Ты сможешь [победить Джона Джонса], чемпион! Прикончи его и стань королём», — написал Коулман на своей странице в социальных сетях.

16:17 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 309 с боем Оливейра – Чендлер

Турнир UFC 309 состоится в ночь с 16 на 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени. Основной кард запланирован на 06:00 мск.

16:16 Сергей Сорокин

😱 А будет ли главный бой? Джонс и Миочич один раз уже «обманули» всех

С первой попытки подраться не получилось. Бой сорвался из-за травмы Джонса, которая вывела его из строя более чем на полгода. Миочич, разумеется, тоже ни с кем другим биться не собирался. Был введён временный пояс, который завоевал Том Аспиналл, но вопреки всему Дана Уайт заявил, что Джонс по возвращении будет драться с Миочичем, а временный титул и его обладатель будут пока существовать сами по себе.

16:15 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 309 с главным боем Джонс – Миочич

  • Джон Джонс (27-1-0, 1 NC, США) – Стипе Миочич (20-4-0, США);
  • Чарльз Оливейра (34-10-0, 1 NC, Бразилия) – Майкл Чендлер (23-8-0, США);
  • Вивиан Араужо (12-6-0, Бразилия) – Карин Силва (18-4-0, Бразилия);
  • Бо Никал (6-0-0, США) – Пол Крейг (17-8-1, Шотландия);
  • Крис Уайдман (16-7-0, США) – Эрик Андерс (16-8-0, 1 NC, США);
  • Никита Крылов (30-9-0, Россия) – Азамат Мурзаканов (14-0-0, Россия).
  • Маурисио Руффи (10-1-0, Бразилия) – Джеймс Ллонтоп (14-4-0, Перу);
  • Джонатан Мартинес (19-5-0, США) – Маркус Макги (9-1-0, США);
  • Джим Миллер (37-18-0, 1 NC, США) – Дэймон Джексон (23-7-1, 1 NC, США);
  • Дэвид Онама (12-2-0, Уганда) – Лукас Алмейда (15-3-0, Бразилия);
  • Микки Галл (7-6-0, США) – Рамиз Брахимай (10-5-0, США);
  • Бассил Хафез (9-4-1, США) – Обан Эллиотт (11-2-0, Уэльс);
  • Вероника Харди (9-4-1, Венесуэла) – Эдуарда Моура (10-1-0, Бразилия).
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