«Страшно сидеть и писать плохие комментарии». Откровенное интервью с Фахретдиновым

26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, прошёл грандиозный номерной турнир UFC 308. Он изобиловал большим количеством поединков с участием россиян. Первым в октагон вышел Ринат Фахретдинов. Его оппонентом стал Карлос Леал Миранда. Россиянин победил единогласным решением судей.

После непростого поединка мы поговорили с Ринатом. И он честно рассказал, с какими трудностями столкнулся, проанализировал своё выступление. А ещё поделился планами на будущее.

– Как прошла весогонка? Были проблемы?

– А кто вообще сказал, что что-то было плохо?

– В СМИ появлялась такая информация. О невероятном преодолении, тяжёлой весогонке.

– Ну, если кто-то пишет, что это невероятно для него, то это так именно для него. Для меня всё было хорошо. Всё было прекрасно, как обычно.

Ринат Фахретдинов Фото: Из личного архива Рината Фахретдинова

– Фанаты могут быть спокойны?

– А что, кто-то переживал (смеётся)?

– По поводу самого боя. Как вы оцениваете поединок, был ли момент, когда стало страшно?

– Страшно сидеть перед компьютером и писать плохие комментарии. Это реально страшно – жить такой жизнью. А ребята, которые выходят в клетку, ничего не боятся. Не было тревожно. Просто между первым и вторым раундами я спросил у секундантов, кто забрал стартовую трёхминутку. Не сомневался, что взял остальные. Страшно мне не было.

Ринат Фахретдинов Фото: Из личного архива Рината Фахретдинова

– Все в один голос называют вас Гладиатором. Вы всегда закладываетесь на максимальное количество раундов?

– Это комплимент, да? Такое всегда приятно. Если бой идёт три раунда, то готовиться нужно к пяти. Но в бою всё равно всё идёт по-другому. На тренировке можно за пять раундов вообще не устать. А в бою – за три раунда «наесться» так, что думаешь: «А тренировался ли я вообще?»

– Вы не планируете долго простаивать? Когда хотели бы получить следующий бой?

– В середине февраля, до Рамадана. Но в Саудовской Аравии драться не хочу.

– А с кем бы хотелось подраться?

– Вообще без разницы. Если бойцы из топ-15 будут так же бегать, то готов биться с любым. Я хочу драться, зарабатывать. Не буду сидеть, ныть и ждать. Кого дадут, с тем и буду драться.

– А может, кто-то раздражает, интересен со спортивной точки зрения?

– Интересны те, кто выше меня в рейтинге. Мне дают парней не из рейтинга, но очень крепких бойцов.

Ринат Фахретдинов Фото: Из личного архива Рината Фахретдинова

– На UFC 308 было много ребят из России. Помогало ли это?

– У меня своя команда, у них – свои. Там, в хорошем смысле, все по норкам. Потому что все на сгонке, все злые. А так виделись, общались. Если какая-то помощь нужна, мы всегда помогаем друг другу.

– Получилось ли посмотреть бои основного карда?

– У нас медкомиссия, фотосессия в медиа, а потом отправляют в отель. Поэтому смотрели на планшете в гостинице.

Ринат Фахретдинов Фото: Из личного архива Рината Фахретдинова

– Как планируете отдохнуть после турнира?

– Я два дня приходил в зал просто посидеть. Меня оттуда выгнали тренеры. Эту неделю я в Москве. Потому вернусь на родину – в Мордовию. У меня родился там племянник, погуляю на свадьбе. На следующей неделе в Саранске турнир по MMA, спарринг-партнёры выступают. Если будет возможность, съезжу на Умру с семьёй. Больше никаких планов нет. Только тренироваться и быть в форме.

– Многие после турниров уезжают в тепло. Вас устраивает климат? Или даже соскучились по этой прохладе?

– Я никуда не хочу уезжать, мне дома нравится. Я Россию и Москву очень люблю. Зимой люблю холод, летом – жару. У природы нет плохой погоды.

Ринат Фахретдинов Фото: Из личного архива Рината Фахретдинова

– Многие бойцы сразу бросаются после победы к Дане Уайту и что-то требуют. Не было ли у вас такого желания?

– С одной стороны, хочется сделать именно так. С другой — вы же видели, как мне искали соперника. Никто не хочет драться. Кого найдут, с тем и буду биться. Лишние деньги не помешают. Если в феврале не подраться, дальше будет Рамадан. А это уже слишком долгий перерыв.

– Вас сильно смущало, как менялись соперники перед UFC 308, было тревожно?

– Это не просто тревожно, это ужасно. Ты готовишься, гоняешь вес, а вообще — непонятно, будет ли бой. Ты готовишься под одного соперника, а дают другого. Когда дали бойца другого формата, это было тяжело. Но ещё тяжелее было находиться в неведении. Мне 33 года. Мне хочется подготовиться и подраться. Я потратил много денег, привёз спарринг-партнёров, команду. Было очень страшно.