Идеальный соперник для Махачева? С Рахмоновым можно закатить бой века

Шавкат Рахмонов – новая звезда UFC. И боец из Казахстана быстро добрался до своего титульного шанса. На UFC 310 он должен был сойтись в октагоне с Белалом Мухаммадом. К сожалению, с первой попытки провести поединок не получится. Оппонент Рахмонова был вынужден сняться, поскольку оказался на больничной койке. Правда, Шавкат не унывает. Он уже заявил о желании всё равно провести бой в запланированные сроки. Кроме того, боец не исключает возможности столкновения с представителем другого дивизиона.

Рахмонов принял отмену титульного поединка спокойно. И рассказал, что рассчитывает побороться за временный чемпионский пояс: «Желаю Белалу скорейшего выздоровления. Встретимся, когда будешь готов на 100%. А пока я готов сразиться с любым претендентом на временный титул на турнире UFC 310».

Шавкат прекрасно понимает, что простой может быть очень опасен. Сейчас Рахмонов на пике, он популярен и успешен. Рахмонов одержал в UFC шесть побед в шести поединках. Более того, все они неизменно добывались досрочно. Вот только последний выход в октагон случился в декабре 2023 года. И если провести поединок на UFC 310 не получится, простой затянется слишком сильно. Поэтому представитель Казахстана очень заинтересован в том, чтобы организация всё-таки нашла для него соперника. Правда, оппоненты не особенно горят желанием встречаться с таким опасным бойцом.

Шавкат Рахмонов Фото: Cooper Neill/Getty Images

Рахмонов – практически идеальный боец, он умеет в октагоне всё. За карьеру Шавкат доказал, что способен топово показывать себя и в стойке, и в партере. На это указывают и результаты его поединков. Восемь раз боец вырубал оппонентов, 10 – финишировал приёмами. Поэтому универсальность представителя Казахстана не вызывает никаких сомнений. И, кажется, Номад мог бы стать идеальным соперником для чемпиона UFC из России – Ислама Махачева. И Рахмонов даже заявил, что готов зарубиться с обладателем титула в лёгком весе.

Шавкат Рахмонов боец UFC из Казахстана «Готов ли встретиться с Махачевым? Если сам Ислам захочет — то почему нет. У меня такого нет, что именно с ним хочу выйти. Я сам так не стремлюсь, так как ко всем отношусь хорошо. Но если у него будет желание подняться, то не откажусь. Чисто спортивный интерес будет, думаю. Без проблем».

Шавкат – топовый боец, у которого есть всё, чего так не хватает оппонентам Ислама. Чаще всего они довольно односторонне заточены под один из аспектов боя. Это позволяло россиянину ставить соперников в тупик именно за счёт идеального использования их недостатков. Но у Рахмонова нащупать хоть одну уязвимую точку будет невероятно тяжело. В стойке у бойца из Казахстана отличный «держак». Он точно не рухнет на канвас от пары ударов. А в борьбе Номад вполне способен избежать любой попытки финиша от Махачева. Да и перевести Шавката будет невероятно тяжело, он очень крепко стоит на ногах.

Шавкат Рахмонов Фото: Brooke Sutton/Getty Images

Шавкат хорошо понимает, что бой с Исламом – вызов всей жизни. А особенно если к тому моменту Рахмонов повесит на свои плечи чемпионский пояс. Тогда он сможет провести объединительный поединок. А к таким вызовам всегда приковано запредельное внимание фанатов. На бумаге Шавкат и Ислам способны закатить бой века в UFC. И это именно со спортивной точки зрения. Конечно, перебить запредельный интерес к противостоянию Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова вряд ли получится хоть у кого-то. Слишком уж хорошо ирландец и россиянин подогревали интерес к тому бою. Да и сама значимость поединка не вызывает особенных сомнений. Но в тот момент изначально казалось, что Хабиб – фаворит. В итоге он уверенно забрал поединок. А вот тут шансы могут быть очень близкими. И сам исход боя – максимально неожиданным.