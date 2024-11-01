Джонс не проиграет Миочичу. Чемпиона готовит целая команда супертренеров

Не секрет, как экстравагантно Джон Джонс готовился к некоторым своим боям в UFC. Существуют многочисленные свидетельства спарринг-партнёров Костлявого о его тусовках в ночных клубах и употреблении спиртных напитков даже в неделю боя. Хотя на тот момент соперниками Джонса были настоящие монстры полутяжёлого веса: до сих пор очень сложно понять, как Джон в таком состоянии уничтожал каждого из них. Сам американский боец говорил, что таким образом справлялся с психологическим давлением.

Сейчас же Джонсу предстоит провести первую защиту титула в тяжёлом весе против удобного для него по стилю Стипе Миочича, у которого простой в боях длится уже дольше, чем у некоторых вся карьера в UFC. К тому же американский хорват уступает чемпиону в антропометрии. Казалось бы, Костлявый может спокойно готовиться в статусе фаворита поединка, не внося серьёзных изменений в тренировочный процесс. Но Джон тем и отличается от других бойцов — у него совершенно иное мышление.

Американец поделился в социальных сетях подробностями тренировок. Оказалось, что к своему лагерю американец привлёк разных мастеров единоборств экстра-класса. Давайте рассмотрим их поподробнее.

Джозеф Паркер

Первым неочевидным решением Джонса стало привлечение бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBO в тяжёлом весе Джозефа Паркера. На данный момент авторитетный журнал The Ring ставит новозеландского спортсмена на третью строчку в топе лучших боксёров в тяжёлом весе. За карьеру Джозеф побеждал таких соперников, как Деонтей Уайлдер, Дерек Чисора, Чжан Чжилэй, Энди Руис, и многих других.

Джозеф Паркер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Все в курсе, что у Джонса есть свои фишки в стойке, такие как локоть с разворота или колени в клинче, однако назвать американца идеальным ударником вряд ли можно. Поэтому привлечение профессионального боксёра-тяжеловеса выглядит свежим и оригинальным ходом. Да, вряд ли за несколько спаррингов Паркер сможет прокачать ударку Джона до своего уровня. Но даже просто совместная работа может принести определённые плоды. Не стоит забывать, что Джонс всё схватывает буквально на лету — он очень быстро учится.

Гордон Райан

Помимо бокса, Джон также не забывает о своём партере, в частности, прокачивает своё джиу-джитсу. Для совершенствования этого аспекта американец привлёк одного из сильнейших джитсеров планеты на данный момент — Гордона Райана. Он является семикратным чемпионом лиги ADCC и имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Хотя Джонс давно не испытывал проблем в партере, решение позвать Райана в лагерь выглядит очень здравым. Что может быть лучше отработки навыков в партере с одним из лучших специалистов в этой сфере?

Гордон Райан Фото: Chris Unger/Getty Images

Стоит сказать, что одним из наставников Гордона был культовый мастер бразильского джиу-джитсу Джон Данахер, которого считают одним из лучших теоретиков в данном виде спорта. Именно под его руководством Жорж Сен-Пьер начал свой путь в джиу-джитсу и впоследствии стал одним из лучших бойцов ММА в партере. Поэтому в компетентности Райана сомневаться не приходиться, особенно если учитывать его достижения и то, у кого он проходил обучение.

Гейбл Стивенсон

Наконец, Джон пригласил в свой кэмп даже олимпийского чемпиона по вольной борьбе в категории до 125 кг и двукратного чемпиона NCAA Гейбла Стивенсона. Приглашение борца такого уровня в свой лагерь — большой успех даже для Джонса. Гейбл уже повесил борцовки на гвоздь и предпочёл выступать в WWE, однако навыки борьбы остались при нём. Джонс, как и в случае с Гордоном Райаном, решил как минимум освежить и укрепить свои навыки в данном аспекте.

Гейбл Стивенсон Фото: wwe.com

К тому же Гейбл превосходит Стипе Миочича в габаритах. В этом можно увидеть нехитрый замысел Джонса — работа с более сильным и большим атлетом поможет в поединке чувствовать себя комфортнее в борцовских разменах и при проведении тейкдаунов.

Подход Джона при подготовке к поединку со Стипе Миочичем может вызывать лишь уважение. Он воспользовался возможностью и позвал в свой лагерь лучших мастеров единоборств, которые могут дать действительно ценные советы. Возможно, тренировки вместе с ними дадут Джонсу дополнительную мотивацию, благодаря которой он примет решение ответить делом на бесчисленные нападки Тома Аспиналла после боя с американским хорватом.