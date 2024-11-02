Джейк Пол реально крутой боксёр? Разбираем технику блогера

В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт долгожданный поединок между легендарным Майком Тайсоном и известным блогером Джейком Полом.

Много уже сказано о предстоящем поединке. Джейку Полу до сих пор прилетает критика за то, что он собрался выходить в ринг с Тайсоном, которому почти 60 лет и который вдвое старше блогера. Прилетало и Майку за то, что рискует здоровьем, которого осталось и так не очень много. Тем не менее до боя остаётся две недели, и если вновь не произойдёт форс-мажор, то поединку быть.

Напомним, сейчас Джейку 27 лет. Его рост — 185 см, боевой вес — 91 кг. Профессиональный рекорд Пола в боксе — 10 побед и одно поражение. Показатели неплохие, пока в них не начнёшь разбираться.

Джейк Пол Фото: Julio Aguilar/Getty Images

Ещё три года назад о Джейке Поле как о боксёре никто не знал. Джейк пошёл в спорт вслед за братом и тоже решил проводить выставочные поединки. В первых двух боях с блогером Али Эсоном Гибом и баскетболистом Нейтом Робинсоном Пол одержал победы и решил, что вполне может стать и профессиональным боксёром. Только техника Джейка вызывала слишком серьёзные вопросы на тот момент: его поединки походили на часть шоу «Король ринга», в котором непрофессиональные спортсмены выпускали пар в ринге на радость публике.

Тем не менее Пол продолжил тренироваться, причём с серьёзными наставниками, и, конечно, заметно прибавил. Прибавил в первую очередь в мышечной массе, что приносило ему преимущество над соперниками. Джейк выбирал себе в оппоненты парней из смешанных единоборств – с именем, но уже на закате карьеры. Бен Аскрен, например, и вовсе никакой ударной техники не имел даже во времена чемпионства в Bellator, Тайрон Вудли шёл на серии из четырёх поражений и выходил на два боя с Полом просто заработать денег. Естественно, что Джейк одержал победы, но вопросы к его выступлениям в ринге по-прежнему оставались. Несуразные размашистые боковые в стиле Магомеда Исмаилова, тяжёлые передвижения, джебы по странной траектории, прямые, которые видны за километр, хуки, больше похожие на пощёчины или толчки. Всё это работало c теми, кто не представлял никакой угрозы Полу. При этом тот же Вудли, который значительно уступал сопернику в размерах, несколько раз потряс блогера, едва не оформив нокдаун.

Лёгкие победы над бывшими бойцами UFC сделали своё дело, и о Джейке Поле заговорили как о профессиональном боксёре, а сам он стал грезить о недоступных целях – о золоте Олимпийских игр и о титуле чемпиона мира в профессионалах.

«Верю, что в 2025 году я, скорее всего, стану чемпионом мира, — цитирует Пола ESPN. — Думаю, что буду готов к этому в ближайшие несколько месяцев, и намерен сделать это в следующем году».

Но важным для понимания профессиональных навыков Пола стал поединок против брата Тайсона Фьюри – Томми Фьюри. Британец не хватает звёзд с неба, но имеет громкую фамилию и, конечно, боксёрскую базу. Когда Джейк встретился в ринге не с купленными отставными ветеранами из UFC, а с более-менее живым боксёром-ровесником, стало ясно, что уровень блогера сильно завышен. Привычный прессинг не работал, как не гонялся Джейк за Фьюри, догнать его так и не смог. Томми грамотно держал блогера на дистанции, перебивал его за счёт скорости и длины рук, а все увесистые размахайки Пола приходились по воздуху. Джейк не сумел ничего противопоставить Фьюри и потерпел первое поражение в карьере.

В последних четырёх боях у Пола четыре победы, но и в соперниках были вновь два экс-бойца UFC, которые значительно уступали в габаритах – Нейт Диаз и Майк Перри, а также два скромных боксёра – Райан Боурленд и Андре Огаст. Джейк вновь заговорил о каких-то серьёзных амбициях, но вместо громких вызовов со спортивной точки зрения принимает бой с 58-летним Тайсоном. Кажется, Пол не особо и желает становиться профессиональным боксёром, где нужно прокладывать долгий путь к титулу. Где есть большие шансы проиграть и запятнать репутацию, при этом гонорары кратно меньше, чем в его нынешних «поединках».

Техника Пола далека от того, чтобы претендовать на какие-то серьёзные титулы. Да, конечно, он заметно прибавил с момента дебюта, стал боксировать лучше и профессиональнее, но этого мало. Помимо плотного удара, у Джейка практически нет никаких сильных сторон. Техника хромает, работа на ногах и скорость тоже далеки от идеала. Его потрясали Майк Перри и Тайрон Вудли, которые на пару десятков килограммов меньше. Если бы Джейк реально хотел достичь каких-то высот в профессиональном боксе, то не вылезал бы из зала, а не снимал бы «забавные» видео с накладным животом в преддверии поединка с пенсионером. Задатки у Пола есть, есть деньги, чтобы организовывать себе лучшие тренировочные условия. Но желание выступать на высоком уровне имеется только на словах – на деле Джейк проведёт очередной показательный бой. И эти показательные бои мешают блогеру прогрессировать – лёгкие победы не сдвигают Пола с места, на котором он топчется.