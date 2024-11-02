Почему ОИ — бесовщина и зачем боксёру таскать поезд? Беседа с Русской Кувалдой

25 октября в Москве прошёл очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера стал поединок россиянина Дмитрия Кудряшова с Фернандо Родригесом. Формат боя — шесть раундов по три минуты. Кудряшов нокаутировал соперника в третьем раунде.

Мы поговорили с Русской Кувалдой и расспросили обо всём. Кудряшов поделился планами на ближайшее будущее и своими творческими задумками. Дмитрий прокомментировал самые громкие события из мира профессионального бокса. А ещё дал прогнозы на предстоящие суперпоединки.

– Как ваше самочувствие, уже готовы к новым вызовам?

– Жаловаться не на что. Всегда готов! Переговоры уже идут. Шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Это будет участие в спортивном проекте.

– Временно уходите в «телевизор»? Или планируете совмещать?

– Всегда занимаюсь всем. Чем больше открывается возможностей, тем лучше.

– Вы уже попробовали свои силы в кино. Когда можно будет посмотреть фильм с вашим участием?

– Продолжаем пробовать. Посмотреть можно будет в 2026 году.

– Как вам вообще процесс съёмок в кино? Конор говорил, что это едва ли не сложнее, чем бои.

– Так и есть. В каждой профессии есть свои сложности. Нужно учиться, набирать опыт. Это крайне непросто.

Дмитрий Кудряшов Фото: Из личного архива спортсмена

– Вы «чемпион целого телеканала». Насколько этот статус для вас важен и значим?

– Для меня очень важно драться. И «Бойцовский клуб РЕН ТВ» даёт мне такую возможность. Это здорово. Мне важно поддерживать активность. Они занимаются организацией боёв, а я просто подписываю контракт. Принципиальных соперников на этом этапе карьеры уже нет, нет таких притязаний. Если есть предложение и оно интересно, почему нет? Не особенно слежу сейчас за остальными. Пока меня нет рядом, они меня могут даже бить. Какая разница, что обо мне говорят за спиной или по телевидению. Я уже много раз был в ситуации, когда человек делает заявления, а при встрече – глаза в пол.

– А приходилось ли выяснять отношения при личной встрече? Или до разборок не доходило?

– Они могут разговаривать только в сети Интернет. По-другому не получается. У человека, у которого есть явные притязания, всегда есть что сказать лично. Без масок. А всё, что происходит в медиаполе, там и остаётся.

– Чем завершилась история с сожжённой машиной? Что это вообще было?

– Почему этот вопрос нельзя обойти стороной, он сильно волнует? Сожгли машину, бывает. Это сделал трус, про таких мы говорили в самом начале. Он может лишь делать за спиной, но никогда не проявиться. Мерзкий, низкий и очень маленький человек.

– В вашей жизни было таскание поездов, сверхпреодоление себя. Зачем вы этим занимались, не было ли страшно за организм?

– Если бы я волновался, этого бы не делал. О чём тут переживать? Человек, который выходит в ринг всю жизнь, вряд ли беспокоится о здоровье. Бокс – самый безопасный вид спорта, вы что, не знали (смеётся)? Футбол даже опаснее. Они там падают, коленки разбивают. А тут мягкие перчаточки, абсолютно ничего страшного. Бокс – спорт джентльменов. Проявление силы свойственно любому мужчине. Дело каждого – в каком контексте это делать. Хотел попробовать и попробовал. Получил ли я удовольствие? Получил. Доволен ли я? Доволен. А что будет после, уже не особенно тревожит. Живём один раз, второй попытки не будет. Хочется попробовать себя, проверить в экстремальных условиях. Сделать восхождение на Эльбрус, попробовать потянуть поезд. Нравится всё это. Не могу отказывать себе в удовольствии это делать.

Дмитрий Кудряшов Фото: Пресс-служба Fight Nights Global

– Не жалко ли вам людей, которых вы разбиваете своими «кувалдами»?

– Они же намерены делать то же самое со мной. Мы квиты, нет никакого сострадания и жалости. Никакого сочувствия и прощения не будет. Это проявление силы. И у одного, и у второго. Наоборот, людям в ринге можно только позавидовать. Таких эмоций в жизни больше не испытаешь нигде.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее? Сколько боёв ещё планируете провести?

– Всегда неприятно ощущать себя пенсионером. Постоянно задают вопрос: «Когда же будет стоп»? Но пока мне доставляет это удовольствие, почему я должен останавливаться? А цифры в паспорте – это только цифры в паспорте. Конечно, если я буду чувствовать, что уже не могу, то делать этого не буду. Благо есть чем заниматься. Но сейчас мне доставляет это удовольствие. Позволяет чувствовать себя мужчиной. Мне нравится процесс подготовки, предстартовое волнение. И только ради этого я всё ещё выхожу в ринг.

Дмитрий Кудряшов Фото: Пресс-служба Fight Nights Global

– А рассматривали ли вы для себя вопрос перехода в другие дисциплины?

– Если честно, мне неинтересно пробовать себя в чём-то другом. В боксе ещё много историй, в которых я не бывал. У меня нет интереса стать кем-то ещё. Мне приносит удовольствие то, что я делаю. Люблю драться в стойке. Как сказал Мейвезер: «Настоящий джентльмен не станет снимать ботинки, чтобы набить морду».

– Часто ли вы смотрите крупные боксёрские бои?

– Стараюсь – постоянно. Смотрю, ориентируюсь. Знаю имена, интересуюсь боксом.

– Как вам первый поединок Бетербиева и Бивола?

– Рад за обоих, на самом деле. Это даст им возможность ещё не раз заявить о себе, заработать хорошие деньги. Можно только порадоваться, что всё именно так. Реванш будет. А какие ещё перспективы? У Артура – только переходить выше. Дмитрий тоже зачистил дивизион. Их реванш – это самое громкое и яркое в боксе, что может быть в их дивизионе.

– Не считаете ли вы, что эти боксёры уже прошли свой пик?

– Со спортивной точки зрения это был супербой, бокс высочайшего класса. И в этом плане я готов поспорить с любым аналитиком. Напряжение было колоссальное. Готовы были прекрасно, план сработал у обоих. Ребята показали качественный бокс.

Что будет в реванше? Дмитрий не пропустил в первом бою тот самый удар. Поэтому теперь будет чувствовать себя спокойнее. Кроме того, за Димой будет лучшая физическая форма. Технико-тактическая часть… Не знаю, как Артур будет нивелировать правые через руку от Бивола. Второй бой со спортивной точки зрения не менее интересен. Ребята подогрели. Второй бой просто должен состояться. Мнения болельщиков разделились. Да и ребята заработают самый большой чек в своей карьере. Это тоже радует.

Как скажется возраст Артура? Он в режиме с любительской карьеры. Не гулял, не растрачивал себя по клубам и увеселительным заведениям. Всегда в кондициях. Были перерывы из-за травм. Он отдохнул, восстановился. С его отношением к жизни Артур сможет ещё долго боксировать на высоком уровне. За год возраст не сделает хуже Бетербиеву.

– А чего вы ждёте от реванша Усика и Фьюри?

– Я перед первым боем говорил, что Усик победит. А в меня бросались помидорами и говорили, что я ничего не соображаю в боксе. И сейчас не вижу, за счёт чего Фьюри может победить в реванше. Это бокс, может быть по-всякому. Но вопрос: «За счёт чего?» В реванше с Дюбуа я бы мог сослаться на его лаки-панч, давление. Этот бой для меня интереснее. Уверен, что с Дюбуа Усику будет сложнее. А в победу Фьюри не верю. Не знаю, за счёт чего он может стать лучше. Наверное, может перевоплотиться. Но другим боксёром ему уже не стать.

– Многие боксёрские организации возвращают россиян. Что это значит?

– Мотив один – деньги. За все бои нужно платить. Федерации не хотят отказываться от того, чтобы зарабатывать. Да и здравый смысл всегда победит. При чём здесь боксёры? Спорт вне политики! Бах и Олимпийское движение создают свой альтернативный бокс. Думаю, что рано или поздно всё вернётся на круги своя. Россия – огромный кладезь спортсменов. И исключать такого «монстра» из олимпийского движения – неправильно. Олимпиада теряет в своей красочности и зрелищности.

Мне хватило нарезок с открытия Олимпийских игр, чтобы больше их не смотреть. Всё это – бесовщина.

– Назовите три боя мечты для Дмитрия Кудряшова. Может быть, с Майком Тайсоном?

– С Майком бы не хотел. Даже не знаю, как по нему бить. Это даже не легенда, а икона бокса. С ним – точно нет. А вообще, подрался бы со всеми чемпионами. Фьюри, Усик. Это реально интересно. Всегда хочется попробовать себя в экстремальных условиях. Третий? Джошуа. Нормальная компания. Нужно поговорить с Хрюновым (смеётся). Он обязательно организует. Привезёт любого!