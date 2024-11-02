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Ислам Махачев — Арман Царукян, карьера Махачева, возможные соперники, Арман Царукян, возможный бой, реакция, титульник

У Махачева больше нет соперников в UFC. Царукян — от безысходности?
Сергей Сорокин
Ислам Махачев — Арман Царукян
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Но противостояние Ислама и Армана точно войдёт в историю.

Ислам Махачев – российский чемпион UFC в лёгком весе. И его возвращения в октагон с нетерпением ждут фанаты. В СМИ активно ведутся разговоры, что до выхода нашего соотечественника в клетку остались считаные месяцы. По появившейся информации, он займёт место в главном событии январского UFC 311. А соперником Ислама должен стать Арман Царукян. Претендент давно ждал возможность провести этот реванш, поскольку в первом поединке уступил. Но теперь, видимо, он наконец-то получит возможность поквитаться с обидчиком.

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После такого анонса, пусть пока и неофициального, возник справедливый вопрос: «А были ли другие варианты для Ислама?» И, кажется, ответ на него – однозначный. На данный момент у Махачева попросту нет других опций, чтобы выступить и действительно получить желаемое. Поединок с Арманом – это касса для UFC. Конечно, сложно даже представить, насколько «продался» бы этот турнир в России. На такое шоу битком забился бы абсолютно любой зал. Да и многие просто прорвались бы без мест, лишь бы понаблюдать за битвой. Хотя бы стоя. Кроме того, парни очень активно обменивались оскорблениями и острыми репликами в социальных сетях. Поэтому интерес к этому потенциальному поединку – запредельный. А Арман даже сказал, что бой пытались организовать раньше.

Арман Царукян
Арман Царукян
боец UFC

«Мы должны были провести бой здесь [на турнире UFC 308], а затем — в декабре. Но теперь мне сказали, что поединок состоится в начале следующего года. Я готовлюсь и надеюсь, что он произойдёт в январе или феврале. Это точно будет титульный бой. Мне хотелось бы провести бой на UFC 308, поскольку я не хочу тратить своё время и ждать, потому что у меня в этом году был лишь один бой. Хотел бы, конечно, драться сейчас, потом отдохнуть, а затем — защитить титул в следующем году».

В лёгком дивизионе, кажется, Исламу попросту нечего делать. Единственная опция – Арман. Драться с парнями, которые расположились за пределами топ-5, россиянин попросту не станет. А все остальные уже не представляют интереса или опасности. Достаточно просто проанализировать состав. Макс Холлоуэй только что проиграл Илии Топурии. И после такого болезненного поражения попросту не может получить такой громкий титульный шанс. Да и, если совсем честно, не видно опций, за счёт которых Макс сможет что-то противопоставить чемпиону из России.

Дальше идёт тандем Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Бриллианта россиянин только-только разбил. И доказал, что на данный момент превосходит соперника во всех компонентах. У американца три поражения на пять последних боёв. Не лучшая статистика для выхода на реванш. Хайлайт мог бы стать более приятной оппозицией в плане статуса. Особенно в тот момент, когда шёл на серии из двух побед. Но поражение от Холлоуэя очень сильно отбросило Джастина назад. Да и поединок с Максом продемонстрировал, что у Гэтжи очень много уязвимостей.

Ислам Махачев

Ислам Махачев

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Чарльз Оливейра? И снова тройной промах. Во-первых, бразилец не так давно уже пытался перейти дорогу Махачеву. Тогда всё закончилось очень лёгкой победой Ислама. Во-вторых, второй номер рейтинга проиграл Царукяну в последнем поединке. И было бы очень странно увидеть в титульнике Чарльза. В-третьих, Оливейра уже получил следующего соперника. Им станет американец Майкл Чендлер.

Одной из вероятных опций выглядел уход за вторым чемпионским поясом. Либо защита против представителя полулёгкого веса. Там доминирует Топурия. Но он только-только провёл свой бой. Поэтому вряд ли готов выйти в октагон в ближайшие два-три месяца. Без должной подготовки на такие важные поединки выходить попросту нельзя. Это может провести к тотальному провалу, что грузино-испанский боец прекрасно понимает. А в дивизионе выше чемпионом стал Белал Мухаммад. Он – отличный друг и товарищ Ислама. И сложно поверить, что такой бой может состояться. Поэтому пока с мечтой о двойном чемпионстве придётся повременить.

Ислам Махачев

Ислам Махачев

Фото: Chris Unger/Getty Images

К сожалению или к счастью, Царукян – единственная опция на роль следующего соперника Ислама. И поединка россиян уже, кажется, не избежать. Осталось лишь дождаться подтверждения от организации. И если UFC даст парням сойтись в октагоне, то можно практически не сомневаться – бой войдёт в историю.

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