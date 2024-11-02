Дацик — пример грамотного ветерана. Сохраняет пыл, несмотря на бурную молодость

15 ноября в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Возглавит его известный российский боец Вячеслав Дацик. В соперниках у Рыжего Тарзана будет американец Джейсон Гаверн.

44-летний Дацик вполне мог построить отличную спортивную карьеру в конце 1990-х – начале 2000-х. В своём дебютном поединке он нокаутировал не кого-нибудь, а Андрея Орловского – будущего чемпиона UFC. Однако в дальнейшем карьера Тарзана, в отличие от того же Орловского, не задалась. Всему виной бурная молодость и криминальные истории, из-за которых он угодил в психиатрическую больницу, затем бежал в Норвегию и, наконец, был депортирован и осуждён. На свободе Дацик оказался в 2019 году, и казалось, что спортивная карьера уже далеко позади, однако Рыжий Тарзан сумел найти себя в поп-ММА и в выставочных поединках, которые на тот момент набирали обороты.

Эпатажный Дацик цеплялся за все варианты и подрался со многими представителями индустрии поп-ММА – Артёмом Тарасовым, Зелимханом Пулемётчиком, Даниялом Т-34 и многими другими. Рыжий Тарзан набрал такую популярность, которой у него не было и в лучшие годы карьеры. Пошли куда более серьёзные поединки – Александр Емельяненко, Бигфут, который в своё время побеждал самого Фёдора Емельяненко, Джеронимо дос Сантос, который дал очень сложный бой Ивану Штыркову, новоиспечённый россиянин Кевин Джонсон и многие другие.

Дацику без разницы, по каким правилам выступать – смешанные единоборства, бокс на маленьких перчатках, классический бокс, кикбоксинг. Вячеслав – идеальный пример ветерана, который нашёл себя под закат спортивной карьеры. У Дацика была бурная молодость, ошибки которой он пытается сейчас исправить. Несмотря на солидный возраст, Рыжий Тарзан выступает с такой периодичностью, что этому могут позавидовать и молодые бойцы. Да, поединки не самые продолжительные, но и Дацик уже в солидном для спорта возрасте.

Вячеслав Дацик Фото: Пресс-служба Hardcore Boxing

В прошлом году Вячеслав подписывал контракт с Минобороны, после этого был инцидент, связанный с укусом собаки и с достаточно серьёзным повреждением руки. Эти события на время оставили Тарзана без боёв, и казалось, что он и вовсе может завершить карьеру. Но Дацик вернулся, правда, неудачно в плане спортивного результата – проиграл Шону Тёрнеру в боксёрском поединке. Теперь Вячеслав вновь возвращается в боксёрский ринг и постарается закрыть два поражения.

Правда, сделать это будет довольно непросто. В соперниках у Дацика будет профессиональный американский боксёр Джейсон Гаверн. 47-летний Гаверн — настоящий ветеран бокса, за плечами которого богатейший опыт. В начале нулевых он был одним из самых перспективных тяжей США, однако достичь серьёзных результатов на профессиональном ринге не сумел. Зато при этом собрал целую коллекцию боёв с топовыми соперниками.

Джейсон делил ринг с Олегом Маскаевым, Денисом Бойцовым, Деонтеем Уайлдером, Энтони Джошуа и многими другими титулованными боксёрами. Гаверн провёл в ринге больше 50 поединков. Да, почти половину из них он проиграл, но при этом опыта у Джейсона точно не занимать.

Гаверн уже успел два раза выступить в России. В прошлом году он разделил ринг с Кевином Джонсоном и уступил единогласным решением судей. А после этого Джейсон принял предложение подраться на голых кулаках и проиграл Павлу Шульскому – также судейским решением. Но при этом Джейсон показал себя крепким спортсменом, готовым к сложным вызовам.

Мощь Дацика против колоссального опыта Гаверна – это будет действительно интригующее противостояние. Рыжий Тарзан в очередной раз хочет доказать, что его ещё рано списывать со счетов и отправлять на пенсию.